¡¡²Î¼ê¤Î²Ú¸¶ÊþÈþ¡Ê51¡Ë¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£6ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¹¥ê¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó!?¡×¡È¶á±ÆÏÃÂê¡É¤Î²Ú¸¶ÊþÈþ¤È6ºÐÄ¹ÃË¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡²Ú¸¶¤ÏÈô¹Ôµ¡¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¡¢¡Ö¤Á¤ç¤¤Î¹¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡ÖÂ©»Ò¤Î¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤·µÞÀ®Ä¹¤Ê¤Î¤Ç¤ªÍÎÉþ¤ÎÀ°Íý¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¤³¤Î¤ªÍÎÉþ¤Ï»×¤¤½Ð¿¼¤¯¤ÆÃå¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¥µ¥¤¥º¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤·¤¿¡£¿§¹ç¤¤¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¡×¤ÈÄ¹ÃË¤ÎÉþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Ç¡¼¥È¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿ ¥Ô¥¢¥¹ÉÕ¤±¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤Ã¡×¤È¿Æ»Ò»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö»Ò¶¡¤ÎÀ®Ä¹¤ÏÁá¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤¨¤Ã!?¥¹¥ê¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó!?¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁé¤»¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÀÎ¤Î²Ú¸¶ÊþÈþ¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤Ê¤É¡¢²Ú¸¶¤Î¶á±Æ¤Ë¶Ã¤¯¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ú¸¶¤Ï¡¢2021Ç¯8·î17Æü¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ¸«¤ò³«ºÅ¤·¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¿Í¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£19Ç¯8·î¤Ë¤Ï°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î´Ö¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
