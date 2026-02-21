¾¾»³±Ñ¼ù33°Ì¡¢µ×¾ïÎÃ¤Ï42°Ì¡¡ÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥ÕÂè2Æü
¡¡¡Ú¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ñ¥ê¥»¡¼¥º¡ÊÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡Ë¶¦Æ±¡ÛÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥¸¥§¥Í¥·¥¹¾·ÂÔ¤Ï20Æü¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ñ¥ê¥»¡¼¥º¤Î¥ê¥Ó¥¨¥éCC¡Ê¥Ñ¡¼71¡Ë¤ÇÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤Î»Ä¤ê¤ÈÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤ò14°Ì¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï72¤Ç²ó¤êÄÌ»»1¥¢¥ó¥À¡¼¡¢141¤Ç33°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µ×¾ïÎÃ¤â72¤ÇÄÌ»»¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¤Î42°Ì¡£
¡¡¥Þ¥ë¥³¡¦¥Ú¥ó¥¸¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤È¥¸¥§¡¼¥³¥Ö¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Þ¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¤È¤â¤Ë64¤È¿¤Ð¤·¡¢ÄÌ»»12¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¥È¥Ã¥×¡£1ÂÇº¹¤Î3°Ì¤Ë¥í¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¥í¥¤¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤¬¤Ä¤±¤¿¡£