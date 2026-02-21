¥ß¥¤¥é²½¤·¤¿¥Á¡¼¥¿¡¼¤«¤éDNAÃê½Ð¡¢¶Ã¤¤Î»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢
¡ÊCNN¡Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¹ñÎ©ÌîÀ¸À¸Êª¥»¥ó¥¿¡¼¤Î²Ê³Ø¼Ô¤¿¤Á¤¬2022Ç¯¤È23Ç¯¤ËÌîÀ¸Æ°Êª¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎÈ¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ËÌÉôÅÔ»Ô¥¢¥é¥ë¶á¹Ù¤Î¸Þ¤Ä¤ÎÆ¶·¢¤Ç¡¢¼«Á³¤Ë¥ß¥¤¥é²½¤·¤¿¥Á¡¼¥¿¡¼7Æ¬¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥ß¥¤¥é¤Ï¤Û¤ÜÌµ½ý¤Ç¡¢ÆðÉôÁÈ¿¥¤È¹ü³Ê¤¬ÎÉ¹¥¤Ê¾õÂÖ¤ÇÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¸¦µæ¼Ô¤é¤Ë¤è¤ë¤Èº£²ó¡¢¥ß¥¤¥é3ÂÎ¤ÎDNAÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥é¥Ó¥¢È¾Åç¤Î¹ÓÌî¤ÎÃæ¤ËºÆ¤Ó¥Á¡¼¥¿¡¼¤òÀ¸Â©¤µ¤»¤ë¾å¤ÇÌòÎ©¤Ä²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÍ×ÁÇ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Á¡¼¥¿¡¼¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÂçÉôÊ¬¤È¥¢¥¸¥¢¤Î°ìÉô¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÀ¸Â©°è¤ÏÅö»þ¤Î9%¤Ë¤Þ¤Ç½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ÊÁ°¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë°¡¼ï¤Ï¥¢¥¸¥¢¥Á¡¼¥¿¡¼¡ÊAcinonyx jubatus venaticus¡Ë¤À¤±¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ºß¤³¤Î¼ï¤ÏÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥é¥ó¤Ç¾¯¿ô¤ÎÌîÀ¸¸ÄÂÎ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£¥¢¥é¥Ó¥¢È¾ÅçÁ´°è¤Ç¤Î¥Á¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢1970Ç¯Âå¤ËÀäÌÇ¤·¤¿¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤¬¥ß¥¤¥é3ÂÎ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¸Å¤ÎÉ¸ËÜ¤Î¤¦¤Á2ÂÎ¤¬ËÌÀ¾¥¢¥Õ¥ê¥«¥Á¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë°¡¼ïAcinonyx jubatus hecki¤Ë°äÅÁÅª¤Ë¶á¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
1·î¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¨¥ó¥Ð¥¤¥í¥ó¥á¥ó¥È»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÆó¤Ä¤Î°¡¼ï¤Î¥Á¡¼¥¿¡¼¤¬¤«¤Ä¤Æ¥¢¥é¥Ó¥¢È¾Åç¤òÊâ¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÈ¯¸«¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ø¥Á¡¼¥¿¡¼¤òºÆÆ³Æþ¤¹¤ë³èÆ°¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£²Ê³Ø¼Ô¤é¤¬¤«¤Ä¤Æ¥¢¥é¥Ó¥¢È¾Åç¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥¿¡¼¤Î·ÏÅý¤òÆÃÄê¤·¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤ÇÆ±¼ï¤¬ÈË±É¤·¤Æ¤¤¤¿¾Úµò¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡ÖÈó¾ï¤Ë¶Ã¤¯¤Ù¤È¯¸«¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢À¸ÂÖ³Ø¼Ô¤Ç¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¹ñÎ©ÌîÀ¸À¸Êª¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÉûºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ëÏÀÊ¸É®Æ¬Ãø¼Ô¤Î¥¢¥Ï¥á¥É¡¦¥¢¥ë¥Ö¡¼¥°»á¤Ï¸ì¤ë¡£Æ±»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¤³¤ÎÈ¯¸«¤Ï¥Á¡¼¥¿¡¼¤¬¼«Á³¤Ë¥ß¥¤¥é²½¤·¤¿½é¤á¤Æ¤Î»öÎã¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥é¥Ó¥¢È¾Åç¤Ë¥Á¡¼¥¿¡¼°¡¼ï¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹½é¤ÎÊªÅª¾Úµò¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Á¡¼¥¿¡¼¤¬Æ¶·¢¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤Ê¹ÔÆ°¤À¤È¡¢¥¢¥ë¥Ö¡¼¥°»á¤Ï¥á¡¼¥ë¤ÇÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¥Á¡¼¥¿¡¼¤¬Æ¶·¢¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½ºßÄ´ººÃæ¤À¤¬¡¢¸¦µæ¼Ô¤é¤Ï¤½¤ì¤¬¶öÁ³¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿»à´ü¤Î¶á¤Å¤¤¤¿¸ÄÂÎ¤ò³ÖÎ¥¤¹¤ëÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤â¤ß¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨Æ¶·¢¤Î´Ä¶¤È¶ËÅÙ¤Î´¥Áç¾õÂÖ¤¬¥Á¡¼¥¿¡¼¤Î¥ß¥¤¥é²½¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¤È¡¢¥¢¥ë¥Ö¡¼¥°»á¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ø¤Î¥Á¡¼¥¿¡¼¤ÎºÆÆ³Æþ
¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¥ß¥¤¥é²½¤·¤¿7ÂÎ¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ü¤Î¤ß¤¬»Ä¤Ã¤¿54ÂÎ¤Î¥Á¡¼¥¿¡¼¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á5ÂÎ¤ÎÇ¯ÂåÂ¬Äê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¸Å¤Î¤â¤Î¤ÏÌó4000Ç¯Á°¤Î¤â¤Î¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¬ÀÏ¤µ¤ì¤¿2ÂÎ¤Î¥ß¥¤¥é¤Ï¡¢Ìó130Ç¯Á°¤«¤é1870Ç¯Á°¤Î¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÀÊ¸Ãø¼Ô¤é¤Ï»Ä¤ê¤Î¥ß¥¤¥é¤È¹ü³ÊÊÒ¤ò¤µ¤é¤ËÄ´ºº¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°¡¼ï¤òÆÃÄê¤¹¤ë·×²è¤À¡£¥¢¥ë¥Ö¡¼¥°»á¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¥Á¡¼¥¿¡¼°¡¼ï¤ÎÂ¸ºß¤ò¼¨¤¹ºÇÅìÃ¼¤ÎµÏ¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÈ¯¸«¤Ï°ÕµÁ¿¼¤¤¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ËÌÉô¤Ç¿ôÀéÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î¥Á¡¼¥¿¡¼·ÏÅý¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¼¨¤µ¤ì¤¿¡×¤È¥¢¥ë¥Ö¡¼¥°»á¡£¡Ö¤³¤ì¤é¤ÎÈ¯¸«¤Ï¥Á¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëÃÏ·Á¤ÎÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÀäÌÇ¤Î»þ·ÏÎó¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÃÏ°è¤Ë¤«¤Ä¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿°¡¼ï¤Î°ìÃÊ¤Î²òÌÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×
¥ß¥¤¥é²½¤·¤¿¥Á¡¼¥¿¡¼¤Î°¡¼ï¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ãø¼Ô¤é¤Ï7ÂÎ¤Î¥ß¥¤¥é¤Î¤¦¤Á3ÂÎ¤«¤é´°Á´¤Ê¥²¥Î¥àÇÛÎó¤òÃê½Ð¤·¤¿¡£¾åµ¤Î³Ø½Ñ»ï¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼«Á³¤Ë¥ß¥¤¥é²½¤·¤¿¥Á¡¼¥¿¡¼¤äÂç·¿¥Í¥³²ÊÆ°Êª¤«¤éDNA¤¬Ãê½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥¤¥ó¥É¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë½Ã°å»Õ¤Ç¡¢ÌîÀ¸À¸ÊªÀìÌç²È¤Î¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥È¥ë¥Ç¥£¥Õ»á¤Ï¡¢¥Á¡¼¥¿¡¼¤Î°äÊª¤Î°ìÉô¤¬¤ï¤º¤«100Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Í¥³²ÊÆ°Êª¤¬¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢½¾ÍèÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¶á¤¤Ç¯Âå¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤ÈÆ±»á¤Ï»ØÅ¦¤·¤¿¡£Æ±»á¤Ï¤³¤Î¸¦µæ¤Ë¤Ï´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö°äÊª¤Ë¤ÏÍÄ½Ã¤äÀ®½Ã¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥¿¡¼¤¬Ã±¤ËÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½ÃÏ¤ÇÈË¿£¡¦ÈË±É¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤³¤ÎÃÏ°è¤¬¡¢¥Á¡¼¥¿¡¼¤Î´°Á´¤Ê¸ÄÂÎ·²¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¬¥¼¥ë¤Ê¤É¡¢³ÍÊª¤È¤Ê¤ë¼ï¤È¶¦Â¸¤¹¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¥¬¥¼¥ë¤Ï¸½ºß¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¸ÄÂÎ¿ô¤Î²óÉü¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Á¡¼¥¿¡¼¤ÎºÆÆ³Æþ¤ÏÃ±¤Ê¤ë´õË¾Åª´ÑÂ¬¤«¤é¡¢³Î¤«¤Ê¾Úµò¤òÈ¼¤Ã¤¿½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¯·×²è¤Ø¤ÈÊÑËÆ¡Ê¤Ø¤ó¤Ü¤¦¡Ë¤ò¿ë¤²¤¿¡×¡Ê¥È¥ë¥Ç¥£¥Õ»á¡Ë
¥¢¥ë¥Ö¡¼¥°»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¢¥é¥Ó¥¢È¾Åç¤ÎÌîÀ¸À¸Êª¤Î¸ÄÂÎ¿ô¤Ï¡¢Íð³Í¤äÅÚÃÏÍøÍÑ¤ÎÊÑ²½¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í°ÙÅª±Æ¶Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¡£¤·¤«¤·¸½ºß¡¢ÃæÅì¤Ë¤Ï¹Âç¤ÊÊÝ¸î¶è¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸Â©ÃÏ¤ÎÎô²½¤ä¿Í´Ö¤Ë¤è¤ë´³¾Ä¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤È¤Î¶¥¹ç¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¼°Ò¤È¤Ê¤ë¼ç¤ÊÍ×°ø¤ÎÂ¿¤¯¤Ï·Ú¸º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤³¤ÎÃÏ°è¤Ë¹¤¯À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥¿¡¼¤Î²óÉü¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¾å¤ÇÍÍø¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¤È¡¢Æ±»á¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£