Netflix½µ´Ö»ëÄ°¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¡Ø¥µ¥é¡¦¥¥à¤È¤¤¤¦½÷¡Ù¤¬½éÅÐ¾ì¡Ú2/9/26 - 2/15/26¡Û
¡¡Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë½µ´Ö»ëÄ°¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê2·î9Æü¡Á15Æü¡Ë¤òÈ¯É½¡£¥·¥ê¡¼¥ººîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×¤¬1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤à10¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÇTOP10Æþ¤ê¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Ûµ»öÆâ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëTOP10Æþ¤êºîÉÊ¤Î¸ÄÊÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡2°Ì¤Ï¡¢¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡£ÆüËÜ¤ò´Þ¤à¥¢¥¸¥¢¤Î4¤Ä¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÇTOP10Æþ¤ê¡Ê¹á¹Á¡¦ÆüËÜ¡¦ÂæÏÑ¡¦¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ë¡£
¡¡3°Ì¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦ÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç5½µÏ¢Â³TOP10Æþ¤ê¤È¿Íµ¤¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡6°Ì¤Ë¤Ï¡¢2·î13Æü¤è¤êÇÛ¿®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ø¥µ¥é¡¦¥¥à¤È¤¤¤¦½÷¡Ù¡ÊÁ´8ÏÃ¡Ë¤¬½éÅÐ¾ì¡£¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Î´´Éô¥µ¥é¡¦¥¥à¡Ê¥·¥ó¡¦¥Ø¥½¥ó¡Ë¤¬¡¢Ææ¤Î»à¤ò¿ë¤²¤ë¡£¤½¤ÎÉÔ²Ä²ò¤Ê»ö·ï¤òÄÉ¤¦·º»ö¥Ñ¥¯¡¦¥à¥®¥ç¥ó¡Ê¥¤¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¥ç¥¯¡Ë¤é¤ÎÁÜºº¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥µ¥é¤Î²áµî¤Èµõ¹½¤ËËþ¤Á¤¿¿ÍÀ¸¡¢¤½¤·¤Æ±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿¿¼Â¤¬¼¡Âè¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ø¿Í´Ö¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Ù¤ä¡Ø¥Þ¥¹¥¯¥¬¡¼¥ë¡Ù¡¢¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¤Ê¤É¡¢Ì¾¤À¤¿¤ëºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¡£
¡¡9°Ì¤Ï¡¢¡ØÃ¦½Ð¤ª¤Ò¤È¤êÅç¡§ºÆ²ñ¡Ù¤¬½éÅÐ¾ì¡£¡ØÃ¦½Ð¤ª¤Ò¤È¤êÅç¡Ù¤Î»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬ºÆ½¸·ë¡£ÃÏ¹öÅç¤Ç¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤äÎø°¦¤Î¶á¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¢£ÆüËÜ¤Î½µ´Ö»ëÄ°¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡¿¥·¥ê¡¼¥º¡Ê2·î9Æü¡Á2·î15Æü¡Ë
1¡§¼ö½Ñ²öÀï Âè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×¡Ê¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê½µ¿ô¡§6¡Ë
2¡§ÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡Ê4¡Ë
3¡§ºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ê5¡Ë
4¡§ÃÏ¹ö³Ú¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡Ê4¡Ë
5¡§¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡¡¥·¡¼¥º¥ó3¡Ê4¡Ë
6¡§¡Ø¥µ¥é¡¦¥¥à¤È¤¤¤¦½÷¡Ù¡Ê1¡Ë
7¡§¿·ÊÆ¥ª¥Ã¥µ¥óËÁ¸±¼Ô¡¢ºÇ¶¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ë»à¤Ì¤Û¤ÉÃÃ¤¨¤é¤ì¤ÆÌµÅ¨¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ê2¡Ë
8¡§ÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ¡Ê4¡Ë
9¡§Ã¦½Ð¤ª¤Ò¤È¤êÅç¡§ºÆ²ñ¡Ê1¡Ë
10¡§Ã¦½Ð¤ª¤Ò¤È¤êÅç¡¡¥·¡¼¥º¥ó5¡Ê4¡Ë
