¿·¡Ö¤À¤·¤Þ¤í¿Ý¡×¤Ç»þÃ»¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿
¤â¤¦¤¹¤°Åí¤ÎÀá¶ç¤Ç¤¹¤Í¡£
Åí¤ÎÀá¶ç(¤Ò¤Êº×¤ê)¤Ï¡¢ËèÇ¯3·î3Æü¤Ë¡¢½÷¤Î»Ò¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤È¹¬¤»¤ò´ê¤¤¡¢¤Ò¤Ê¿Í·Á¤äÅí¤Î²Ö¤ò¾þ¤ê¡¢¤Á¤é¤·¼÷»Ê¤äÉ©Ìß¤ò¿©¤Ù¤Æ³Ú¤·¤à¹Ô»ö¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÁÏÌ£¿©ÉÊ¤Î¡Ö¤À¤·¤Þ¤í¿Ý¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤é¤·¼÷»Ê¤È·Ü¤â¤âÆù¤Î½À¤é¤«¼Ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡û¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿´Å¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¤À¤·¤Þ¤í¿Ý¡×
½¾Íè¾¦ÉÊ¡Ö¤À¤·¤Î¤¤¤¤¿¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¤ª¿Ý¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÌ£¤ï¤¤¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢3·î2Æü¤è¤êÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¤À¤·¤Þ¤í¿Ý¡×¡£Í®»ÒÈé¤ÎÉ÷Ì£¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤êËÜ³ÊÅª¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿´Å¤µ¤Ë²þÎÉ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñ»º¤ê¤ó¤´¿Ý¤ä¾ÆÄÅ»º²Ö¤¬¤Ä¤ª¡¢Íø¿¬º«ÉÛ¤Î°ìÈÖ¤À¤·¡¢¤æ¤º²Ì½Á¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ»Å¾å¤²¤¿¡Ö¹ç¤ï¤»¿Ý¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÏÂÍÎÃæ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÁÍý¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤«¡£
¡ûºàÎÁ(2¿ÍÊ¬)
¤ªÊÆ¡Ä1¹ç
¤À¤·¤Þ¤í¿Ý¡ÄÂç¤µ¤¸3
¤Þ¤°¤í¡ÄÅ¬ÎÌ
¥µ¡¼¥â¥ó¡ÄÅ¬ÎÌ
¥¿¥¤¡ÄÅ¬ÎÌ
¤È¤Ó¤Ã¤³¡ÄÅ¬ÎÌ
Íñ¾Æ¤¡ÄÅ¬ÎÌ
¤«¤¤¤ï¤ì(¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°ÍÑ)¡ÄÅ¬ÎÌ
¡ûºî¤êÊý
(1)¿æ¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¤ªÊÆ¤Ë¡¢¤À¤·¤Þ¤í¿Ý¤ò²Ã¤¨¡¢¤¹¤·ÈÓ¤òºî¤ë
(2)¤¹¤·ÈÓ¤ò¾¯¤·Îä¤Þ¤·¡¢¤ª»®¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë
(3)¤ª»®¤ËÀ¹¤ê¤Ä¤±¤¿¤¹¤·ÈÓ¤Ë¡¢¤Þ¤°¤í¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¡¢¥¿¥¤¡¢¤È¤Ó¤Ã¤³¡¢Íñ¾Æ¤¤ò¾è¤»¡¢ºÇ¸å¤Ë¤«¤¤¤ï¤ì¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¤é´°À®
¡û¤À¤·¤Þ¤í¿Ý¤Çºî¤ë¡Ö·Ü¤â¤âÆù¤Î½À¤é¤«¼Ñ¡×
Â³¤¤¤Æ¡¢¤À¤·¤Þ¤í¿Ý¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ö·Ü¤â¤âÆù¤Î½À¤é¤«¼Ñ¡×¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ûºàÎÁ(2¿ÍÊ¬)
·Ü¤â¤âÆù¡Ä250g
À¸Õª¡Ä1¤«¤±
¤À¤·¤Þ¤í¿Ý¡Ä100ml
¿å¡Ä100ml
¾ßÌý¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡ûºî¤êÊý
(1)Ãæ²Ð¤Ë¤«¤±¤¿Æé¤Ë¡¢¤À¤·¤Þ¤í¿Ý¡¢¿å¡¢¾ßÌý¤òÆþ¤ì¡¢¤½¤³¤Ø1¸ý¥µ¥¤¥º¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿·Ü¤â¤âÆù¤òÆþ¤ì¤ë
(2)Ê¨Æ¤·¤¿¤é¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ10Ê¬¼Ñ¤ë
(3)¤Õ¤¿¤ò¼è¤ê¡¢5Ê¬¤Û¤É¿åÊ¬¤òÈô¤Ð¤·¤¿¤é´°À®
¡û¤Á¤é¤·¼÷»ÊÄê¿©¤¬´°À®
¤Á¤é¤·¼÷»ÊÄê¿©¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤À¤·¤Þ¤í¿Ý¡×¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤ª½Ð½Á¤ò¤È¤ë¹©Äø¤Ï¥Ñ¥¹¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤«¤Ê¤ê»þÃ»¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¶¼Â¿©¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¤Á¤é¤·¼÷»Ê¤«¤é¡£¤À¤·¤Þ¤í¿Ý¤ÎÍ¥¤·¤¤»ÀÌ£¤È¤Û¤Î¤«¤Ê´Å¤ß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ºÌ¤ê¤â²Ú¤ä¤«¤Ç¼Ì¿¿±Ç¤¨¤âÈ´·²¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ó¡¼¥ë¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢·Ü¤â¤âÆù¤Î½À¤é¤«¼Ñ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¼Ñ¹þ¤ß»þ´Ö¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î15Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿©ºà¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÌ£¤¬¤·¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð½Á¤Î¤¦¤ÞÌ£¤È¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤Ç¿©ºà¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥¤¥³¥ó¤ä¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ò²Ã¤¨¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡Ö¤À¤·¤Þ¤í¿Ý¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤é¤·¼÷»Ê¤È·Ü¤â¤âÆù¤Î½À¤é¤«¼Ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥¯¥Ã¤È¤¢¤¨¤¿¤ê¡¢Ã»»þ´Ö¥³¥È¥³¥È¼Ñ¹þ¤à¤À¤±¤Ç¤ªÎÁÍýÁ´ÂÎ¤ÎÌ£¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¡¢ÈþÌ£¤·¤¤°ìÉÊ¤¬´°À®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡£´¶·ã¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÈè¤ì¤Æ¥Ø¥È¥Ø¥È¤À¡Á¡×¡Öº£¤¹¤°¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤âÂç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
