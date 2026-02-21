¡Úµð¿Í¡ÛÀÐÄÍÍµØ¹¡¢£Ï£ÐÀïÁ°¤Ë¤âÎý½¬¡¢Îý½¬¡¢Îý½¬¡ª³«ËëÀïÁ°¤ËÀîÁê½Î¡Ä¡ÖÈÄ¥°¥é¥Ö¡×¤Ç¼éÈ÷Îý½¬
¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£²£±Æü¡¦ÆáÇÆ¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¡Ê£±£¹¡Ë¡¢±ºÅÄ½ÓÊåÆâÌî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¡¢±§ÅÔµÜ°ªÀ±ÆâÌî¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢ÀîÁê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤È»î¹çÁ°¤Ë¼éÈ÷Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÄ¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥é¥Ö¤È¾®¤µ¤¤¥°¥é¥Ö¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¿ô¼ïÎà¤ÎÊáµåÎý½¬¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡££³Áª¼ê¤ÏÆ±ÍÍ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òºòÇ¯¤«¤é·ÑÂ³¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü¤Î£²£°Æü¤Ë¤ÏÁ´ÂÎÎý½¬¸å¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¾ì¹ç¤Ï¼éÈ÷¤¬É¬Í×¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë£´¿Í¤À¤«¤é¤³¤½ÂÇ¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ®·ì¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£