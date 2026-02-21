¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¢¡Ö´ØÀÇ°ãË¡¡×È½·è¤Ë¡Ö¹ñ¤ÎÃÑ¡×¡ÄËÇ°×¸ò¾Ä¤Ëº®ÍðÉÔ²ÄÈò
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬20Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢ÊÆÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤¬Áê¸ß´ØÀÇÉê²Ý¤ò°ãË¡¤ÈºÇ½ª·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃÑ¤«¤·¤¤¡Êdisgrace¡Ë¡×¤È¶¯¤¯È¿È¯¤·¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥¿¥¤¥à¥º¡ÊNYT¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç½£ÃÎ»ö¤È¤ÎÄ«¿©²ñÃæ¤ËºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½·è¤òÊ¹¤¤¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ºÛÈ½½ê¤Î·èÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃÑ¤«¤·¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÂå¤ï¤ê¤Î¼êÃÊ¡Êbackup plan¡Ë¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÁ°Æü¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤ÎÅ´¹Ý´ë¶È¤Ç¹Ô¤Ã¤¿±éÀâ¤Ç¤â¡ÖË¡¤Ë¤ÏÂçÅýÎÎ¤È¤·¤Æ»ä¤¬´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¤¿¤á¤Ë´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡Ö´ØÀÇ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï»ä¤¬ºÇ¤â¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¡×¤È·«¤êÊÖ¤·½Ò¤Ù¤¿¡£
¤·¤«¤·¤³¤ÎÆü¡¢ºÇ¹âºÛ¤¬¹ñºÝ¶ÛµÞ·ÐºÑ¸¢¸ÂË¡¡ÊIEEPA¡Ë¤ÏÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¤Ë´ØÀÇÉê²Ý¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤È·èÄê¤·¡¢¼¹¸¢2Ç¯ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÀ¯¼£ÅªÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ÆÀ¤¿´ØÀÇ¤ÎÂçÈ¾¤ÏÊ§¤¤Ìá¤·¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
NYT¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆºâÌ³¾Ê¤¬ºòÇ¯4·î¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Á´ÌÌÅª¤ÊÁê¸ß´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤Æ°Ê¹ß¤³¤ì¤Þ¤Ç2400²¯¥É¥ë¡ÊÌó37Ãû±ß¡Ë¤Î´ØÀÇ¼ýÆþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤ÁÊ§¤¤Ìá¤¹ÈñÍÑ¤ÏÊÆ¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë¤Î0¡¥5¡ó¤ËÁêÅö¤¹¤ë1200²¯¥É¥ë¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½·è¤ÇºÇ¹âºÛÈ½»ö¤Î°Õ¸«¤¬6ÂÐ3¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿Ãæ¡¢È¿ÂÐ°Õ¸«¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÇüÂç¤Ê´ØÀÇ¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¼êÂ³¤¤Ë¤è¤ëº®Íð¡×¤ò·üÇ°¤¹¤ë°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿Áê¸ß´ØÀÇ¤òÉð´ï¤Ë´Ú¹ñ¤Ê¤É³Æ¹ñ¤ÈÄù·ë¤·¤¿ËÇ°×¸ò¾Ä¤âº¬µò¤¬ÍÉ¤é¤°²ÄÇ½À¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï´ØÀÇ°µÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ú¹ñ¤«¤é3500²¯¥É¥ë¤ÎÂÐÊÆÅê»ñÌóÂ«¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢Åê»ñÃÙ±ä¤òÌ¾Ê¬¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿´ØÀÇÎ¨15¡ó¤ò25¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤È°ìÊýÅª¤ËÄÌÃÎ¤·¤¿¾õÂÖ¤À¡£¤³¤ì¤È»÷¤¿·Á¤ÇÆüËÜ¤Ï5500²¯¥É¥ë¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤Ï6000²¯¥É¥ë¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤¬¡¢Áê¸ß´ØÀÇ¤¬Ìµ¸ú¤È¤Ê¤ê¡¢Á´ÌÌÅª¤ÊºÆ¸ò¾Ä¤Ê¤Éº®Íð¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤À¡£
¤¿¤À¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬Áê¸ß´ØÀÇ¤ËÂå¤ï¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥×¥é¥óB¡×¤òÁá¤¯¤«¤é½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢³Æ¹ñ¤Ï¤Þ¤À¿µ½Å¤ÊÎ©¾ì¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½·èÄ¾¸å¡¢EU¤ÏÊóÆ»´±Ì¾µÁ¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¡ÖºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½·è¤òÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Æ¿µ½Å¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡ÖÊÆÀ¯ÉÜ¤¬º£²ó¤ÎÈ½·è¤Ë¤¤¤«¤Ê¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¤«ÌÀ³Î¤ËÊ¹¤¯¤¿¤á¤Ë¶ÛÌ©¤Ë°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤â¤¹¤°¤Ë¤ÏÆ°¤«¤º¡¢Â¾¹ñ¤Î¾õ¶·¤ò¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤éÂÐ½è¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£Ï¤´Í¶å¡Ê¥è¡¦¥Ï¥ó¥°¡Ë»º¶ÈÄÌ¾¦ÉôÄÌ¾¦¸ò¾ÄËÜÉôÄ¹¤ÏÊÆ¹ñ¤òË¬ÌäÃæ¤À¤Ã¤¿Àè·î14Æü¡¢¼èºà¿Ø¤ËÂÐ¤·¡¢Áê¸ß´ØÀÇÌµ¸úÈ½·è¤òÁ°Äó¤Ë¡ÖÊÆ¹ñ¤È¹ç°Õ¤·¤¿Â¾¹ñ¤¬¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¤ò¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£