¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬ºòÇ¯4·î2Æü¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡ÖÊÆ¹ñ¤òºÆ¤ÓË­¤«¤Ë¡ÊMake America Wealthy Again¡Ë¡×¹Ô»ö¤ÇÁê¸ß´ØÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò½ª¤¨¤Æ½ðÌ¾¤·¤¿¹ÔÀ¯Ì¿Îá¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤Ï20Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬À¤³¦ËÇ°×Ãá½ø¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿°ìÏ¢¤Î´ØÀÇÉê²ÝÁ¼ÃÖ¤Ç¸¢¸Â¤òÄ¶²á¤·¤¿¤ÈÈ½·è¤·¡¢ÂçÅýÎÎ¤¬¼«¤é¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤­¤¿³Ë¿´¼êÃÊ¤ò¼×ÃÇ¤·¤¿¡£ ¡ÎAFP¡áÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ï

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬20Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢ÊÆÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤¬Áê¸ß´ØÀÇÉê²Ý¤ò°ãË¡¤ÈºÇ½ª·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃÑ¤«¤·¤¤¡Êdisgrace¡Ë¡×¤È¶¯¤¯È¿È¯¤·¤¿¡£

¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥¿¥¤¥à¥º¡ÊNYT¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç½£ÃÎ»ö¤È¤ÎÄ«¿©²ñÃæ¤ËºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½·è¤òÊ¹¤¤¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ºÛÈ½½ê¤Î·èÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃÑ¤«¤·¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÂå¤ï¤ê¤Î¼êÃÊ¡Êbackup plan¡Ë¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£

¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÁ°Æü¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤ÎÅ´¹Ý´ë¶È¤Ç¹Ô¤Ã¤¿±éÀâ¤Ç¤â¡ÖË¡¤Ë¤ÏÂçÅýÎÎ¤È¤·¤Æ»ä¤¬´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¤¿¤á¤Ë´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡Ö´ØÀÇ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï»ä¤¬ºÇ¤â¹¥¤­¤Ê¸ÀÍÕ¡×¤È·«¤êÊÖ¤·½Ò¤Ù¤¿¡£

¤·¤«¤·¤³¤ÎÆü¡¢ºÇ¹âºÛ¤¬¹ñºÝ¶ÛµÞ·ÐºÑ¸¢¸ÂË¡¡ÊIEEPA¡Ë¤ÏÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¤Ë´ØÀÇÉê²Ý¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤È·èÄê¤·¡¢¼¹¸¢2Ç¯ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÀ¯¼£ÅªÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¡£

¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ÆÀ¤¿´ØÀÇ¤ÎÂçÈ¾¤ÏÊ§¤¤Ìá¤·¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£

NYT¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆºâÌ³¾Ê¤¬ºòÇ¯4·î¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Á´ÌÌÅª¤ÊÁê¸ß´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤Æ°Ê¹ß¤³¤ì¤Þ¤Ç2400²¯¥É¥ë¡ÊÌó37Ãû±ß¡Ë¤Î´ØÀÇ¼ýÆþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤ÁÊ§¤¤Ìá¤¹ÈñÍÑ¤ÏÊÆ¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë¤Î0¡¥5¡ó¤ËÁêÅö¤¹¤ë1200²¯¥É¥ë¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£

¼ÂºÝ¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½·è¤ÇºÇ¹âºÛÈ½»ö¤Î°Õ¸«¤¬6ÂÐ3¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿Ãæ¡¢È¿ÂÐ°Õ¸«¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÇüÂç¤Ê´ØÀÇ¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¼êÂ³¤­¤Ë¤è¤ëº®Íð¡×¤ò·üÇ°¤¹¤ë°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£

¤Þ¤¿Áê¸ß´ØÀÇ¤òÉð´ï¤Ë´Ú¹ñ¤Ê¤É³Æ¹ñ¤ÈÄù·ë¤·¤¿ËÇ°×¸ò¾Ä¤âº¬µò¤¬ÍÉ¤é¤°²ÄÇ½À­¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤ë¡£

¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï´ØÀÇ°µÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ú¹ñ¤«¤é3500²¯¥É¥ë¤ÎÂÐÊÆÅê»ñÌóÂ«¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢Åê»ñÃÙ±ä¤òÌ¾Ê¬¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿´ØÀÇÎ¨15¡ó¤ò25¡ó¤Ë°ú¤­¾å¤²¤ë¤È°ìÊýÅª¤ËÄÌÃÎ¤·¤¿¾õÂÖ¤À¡£¤³¤ì¤È»÷¤¿·Á¤ÇÆüËÜ¤Ï5500²¯¥É¥ë¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤Ï6000²¯¥É¥ë¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤¬¡¢Áê¸ß´ØÀÇ¤¬Ìµ¸ú¤È¤Ê¤ê¡¢Á´ÌÌÅª¤ÊºÆ¸ò¾Ä¤Ê¤Éº®Íð¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤À¡£

¤¿¤À¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬Áê¸ß´ØÀÇ¤ËÂå¤ï¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥×¥é¥óB¡×¤òÁá¤¯¤«¤é½àÈ÷¤·¤Æ¤­¤¿¤¿¤á¡¢³Æ¹ñ¤Ï¤Þ¤À¿µ½Å¤ÊÎ©¾ì¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£

ºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½·èÄ¾¸å¡¢EU¤ÏÊóÆ»´±Ì¾µÁ¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¡ÖºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½·è¤òÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Æ¿µ½Å¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡ÖÊÆÀ¯ÉÜ¤¬º£²ó¤ÎÈ½·è¤Ë¤¤¤«¤Ê¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¤«ÌÀ³Î¤ËÊ¹¤¯¤¿¤á¤Ë¶ÛÌ©¤Ë°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£

´Ú¹ñ¤â¤¹¤°¤Ë¤ÏÆ°¤«¤º¡¢Â¾¹ñ¤Î¾õ¶·¤ò¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤éÂÐ½è¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£Ï¤´Í¶å¡Ê¥è¡¦¥Ï¥ó¥°¡Ë»º¶ÈÄÌ¾¦ÉôÄÌ¾¦¸ò¾ÄËÜÉôÄ¹¤ÏÊÆ¹ñ¤òË¬ÌäÃæ¤À¤Ã¤¿Àè·î14Æü¡¢¼èºà¿Ø¤ËÂÐ¤·¡¢Áê¸ß´ØÀÇÌµ¸úÈ½·è¤òÁ°Äó¤Ë¡ÖÊÆ¹ñ¤È¹ç°Õ¤·¤¿Â¾¹ñ¤¬¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¤ò¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£