¡¡2·î11Æü¡¢½÷Í¥¤ÎÍµÌÚÆà¹¾¡Ê55¡Ë¤¬5·î¤Î¥é¥¤¥Ö¡ÖËÜÅö¤Ë°©¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖËþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Î¡¢µ×¡¹¤ÎÅìµþ¸ø±é¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¶á±Æ¤¬²ñ¾ìHP¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇ®¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤È¤Æ¤â55ºÐ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡ÄÍµÌÚÆà¹¾¤ÎºÇ¿·¥¤¥ó¥¹¥¿´é¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
¡Ö½÷Í¥¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø·Ú¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤À¼¡Ù¤òÇä¤ê¤Ë92Ç¯¤Ë²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤·¤¿¾¾ËÜÎ´¤ä½©¸µ¹¯¤â²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¸ì¤ê³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¤ÈÁ´¿È¤«¤éÈ¯¤¹¤ë¥ª¡¼¥é¤Ç´ÑµÒ¤òÊñ¤ß¹þ¤àËâÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê²»³Ú´Ø·¸¼Ô¡Ë
³¤³°¤Ç¤ÏNAEÌ¾µÁ¤Ç³èÆ°
¡ÖÊ¿À®¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¤È»ý¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤¿¼ã¼ê»þÂå
¡¡1970Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÍµÌÚ¤ÏÍÄ¾¯´ü¤ËÎ¾¿Æ¤¬Î¥º§¡£ÁÄÊì¤ÎÍÜ½÷¤È¤·¤Æ²£ÉÍ¤Ç°é¤Ã¤¿¡£¹â¹»»þÂå¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡ÖÍµÌÚÆà¹¾¤Î·ÝÌ¾¤Ïºî²È¤Î¸ÞÌÚ´²Ç·¤¬ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤Î¡ÈÍµ¡É¤È¸ÞÌÚ¤Î¡ÈÌÚ¡É¤òÆþ¤ìÉÕ¤±¤¿¤¬¡¢»Å»ö¤Ï¤Ê¤¯»öÌ³½ê¤Î¼êÅÁ¤¤¤ÎÆü¡¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï°Å¹õ»þÂå¤È²ó¸Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡92Ç¯¡¢¹âÁÒ·ò¤È¶¦±é¤·¤¿JRA¤ÎCM¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¡¢¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö¥¦¡¼¥Þ¥ó¥É¥ê¡¼¥à¡×¤ÇÀ¸¤ÊÌ¤ì¤¿Êì¿Æ¤òÃµ¤¹¼ç¿Í¸ø¤ò¹¥±é¤·¤¿¡£
¡ÖµÜÂô¤ê¤¨¡¦´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¡¦ËÒÀ¥Î¤Êæ¤Î¡È3M¡É¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿Èþ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Ë¡¢ÅÄ¼Ë¤¯¤µ¤¤¤¬²Ä°¦¤²¤Î¤¢¤ëÍµÌÚ¤Ï¹¥ÂÐ¾È¤Ë±Ç¤ê¿Íµ¤¤Ë¡£¡ØÊ¿À®¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¤È»ý¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤¿¡×¡Ê¸µ¥É¥é¥ÞÃ´Åö¼Ô¡Ë
½á¤ó¤ÀÆ·¤ÈÈ¾³«¤¤Î¸ý¤ÇÃË¤òÍ¶ÏÇ
¡Ö¤Õ¤¾¤í¤¤¤ÎÎÓ¸é¤¿¤Á¡×¤Î¥á¥¤¥ÉÌò¡¢¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡×¤ÎÃæÀä¤¹¤ë¾¯½÷Ìò¤â¹¥É¾¡£¡Ö¥Ý¥±¥Ù¥ë¤¬ÌÄ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡×¤Ç½ï·Á·ý¤ÎÉÔÎÑÁê¼êÌò¤ò23ºÐ¤ÇÌ³¤áÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢
¡Ö½ï·Á¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ø½á¤ó¤ÀÆ·¤ÈÈ¾³«¤¤Î¸ý¤ÇÃË¤òÍ¶ÏÇ¤¹¤ë¤Î¤¬¤¢¤¶¤È¤¤¡Ù¤ÈÈ¿´¶¤òÇã¤¤¡¢½÷¤Ë·ù¤ï¤ì¤ë½÷¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¡Ê½÷À»ï¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡¤½¤Î¸å¡¢99Ç¯¤Ë½é¤Î¥Ì¡¼¥É¼Ì¿¿½¸¤ò½ÐÈÇ¡£
¡Ö30ºÐ¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢¡ØÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¡Ù¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¡Ø¥¨¥í¤È¤ÏÌµ±ï¤Î¤â¤Î¤ò½Ð¤½¤¦¡Ù¤È¡¢Ïª½Ð¤âÍÞ¤¨¤¿¤¬¡¢10ËüÉô¤òÄ¶¤¹Çä¤ì¹Ô¤¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥°¥é¥Ó¥¢»ïµ¼Ô¡Ë
11ºÐ¾å¤ÎÃË¤È·ëº§¢ª¥í¥¹¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·¤¿¤¬¡Ä
¡¡Æ±Ç¯¡¢Â¿Ë»¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤¤11ºÐ¾å¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È·ëº§¡£À¸³èµòÅÀ¤ò¥í¥¹¤Ë°Ü¤·¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£
¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢±Ç²è¡ØÎ²²«Åç¤«¤é¤Î¼ê»æ¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥Á´ÆÆÄ¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¬¤¤¤¤¤È¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ä¥¤¥ó¡¦¥Ô¡¼¥¯¥¹ The Return¡Ù¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤À¤¬¡¢·ëº§À¸³è¤Ï10Ç¯¤ÇÇËÃ¾¤·¡¢2009Ç¯¤ËÎ¥º§¡£¸½ºß¤Ï°ì¿Í¥í¥¹¤ÇÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüÊÆ¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ëÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö18Ç¯¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¥É¥é¥Þ¡ØFINAL CUT¡Ù¤Ç¼ç±é¤ÎµµÍüÏÂÌé¤ÎÊì¿ÆÌò¤ò±é¤¸Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡5·î¤Ï²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤À¤¬¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â¥Ê¥¨¤Ê¤¤±éµ»ÎÏ¤ò¼¨¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2026Ç¯2·î26Æü¹æ¡Ë