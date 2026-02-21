¡Ô¥×¥íÌîµå¡ÖºÇ¹â¤ÎÌ¾¾¥é¥ó¥¥ó¥°¡×·ë²ÌÈ¯É½¡ª¡Õ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Æ¬¤¬¤¤¤¤¡×¡Öº£¤Ç¤â¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¡×¸¶Ã¤ÆÁ¡õ¹©Æ£¸ø¹¯¤òÍÞ¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡©
¡¡¸½Âå¤Î¥×¥íÌîµå¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö´ÆÆÄ¡×¤ÎÂ¸ºß¡£¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¡½¡½»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¡ÈºÇ¹â¤ÎÌ¾¾¡É¤È¤Ï¡¢°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©
¡¡º£²ó¡¢¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢1980Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤â¤·¤¯¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë´ÆÆÄ40Ì¾¤ò¸õÊä¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬Áª¤ÖºÇ¹â¤ÎÌ¾¾¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£1·î10Æü¡Á25Æü¤Î16Æü´Ö¤Ç¡¢30¡Á70Âå¤òÃæ¿´¤Ë¡¢343¿Í¤ÎÅêÉ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¢¨¥ê¡¼¥°Í¥¾¡»þ¤â¤·¤¯¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡»þ¤ËÎ¨¤¤¤¿µåÃÄ¤òÊ»µ¡Ë
¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È²óÅú¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¹©Æ£¸ø¹¯¡¢¸¶Ã¤ÆÁ¡¢µÈÅÄµÁÃË¡Ê©︎Ê¸éº½Õ½©¡¿©︎»þ»öÄÌ¿®¼Ò¡¿©︎Ê¸éº½Õ½©¡Ë
¢¡ ¢¡ ¢¡
20°Ì¡¡ÃæÅèÁï¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡ÖÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡Ê61ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤ÆºÆ·ú¤Þ¤ÇÆ³¤¤¤¿¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ê39ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÁ°Ç¯¤Þ¤ÇºÇ²¼°ÌÂ³¤¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¡¢ÆüËÜ°ì¤È¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÄ¹´ü¤ËÅÏ¤ë°Å¹õ´ü¤òÂÇÇË¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡Ê57ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
19°Ì¡¡Æ£Àîµå»ù¡Êºå¿À¡Ë
¡Ö°ÂÄê¤·¤¿¶¯¤µ¤ÇÎÉ¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤ë¡£´ÆÆÄ¤Î¹Í¤¨¤äºÓÇÛ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤«¤é¤À¤È»×¤¦¡×¡Ê51ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö´ÆÆÄ1Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢ºÇÂ®¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê41ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡ÖÁª¼ê»þÂå¤Î³èÌö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´ÆÆÄ½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤ò´¶¤¸¤ë¡£µå»ù¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤âÌ¾¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡×¡Ê49ºÐ¡¦½÷À¡Ë
18°Ì¡¡¸¢Æ£Çî¡Ê²£ÉÍ¡Ë
¡Ö¤¢¤Î²£ÉÍ¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡×¡Ê67ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍ¥¾¡¤·¤¿¤«¤é¤Ê¤¡¡£ÆüËÜ°ì¤Ë¤â¤Ê¤ì¤¿¤·¡×¡Ê61ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö1997Ç¯¤«¤é¤Î¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡£ÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿µÕÅ¾·à¤¬º£¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê47ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¤¤¤Ä¤âÁê¼ê¤Ø¤Î·É°Õ¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤¡£Èó¾ï¤Ë¿Â»ÎÅª¤ÊÂÖÅÙ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÈºÓÇÛ¡×¡Ê63ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡ÖÃ»´üÀ¯¸¢¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÈÅö»þ¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼çµÁ¤Î¤Ï¤·¤ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê55ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
17°Ì¡¡¹©Æ£¸ø¹¯¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
¡Ö¸½ºß¤Î¶¯¤¤¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î´ðÁÃ¤òÁÏ¤ê¡¢¼þÅìÁª¼ê¤Ê¤É¤Î¼ã¤¤Áª¼ê¤ò°éÀ®¤·¤¿¡×¡Ê33ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓ¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Áª¼ê¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º¹ÇÛ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ï¾Î»¿¤ËÃÍ¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê72ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°µÅÝÅª¤Ê·ë²Ì¤Ç¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿»Ñ¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ê50ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
16°Ì¡¡¾åÅÄÍø¼£¡ÊºåµÞ¡Ë
¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î°ÕÃÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÌ¾¾¡£¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë1»þ´Ö19Ê¬¤ÎÃæÃÇ¤ÏÈãÈ½¤Ï¤¢¤ì¤É¡¢¾¡Éé»Õ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê56ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖºåµÞ¤ò3Ç¯Ï¢Â³ÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¡£À¾ËÜÁ°´ÆÆÄ¤¬ÃÛ¤¤¤¿ÅÚÂæ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤â¤Ã¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¡£¤¢¤Îº¢¤ÎºåµÞ¤Ï¥×¥íÌîµå»Ë¾åºÇ¶¯¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¡Ê63ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î¹³µÄ¤Ð¤«¤êÏÃÂê¤Ë¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢V3¤Î¼êÏÓ¤Ë¤Ï´¶Éþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê68ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
15°Ì¡¡¸¶Ã¤ÆÁ¡Êµð¿Í¡Ë
¡ÖÁª¼ê¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê56ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¿ôÂ¿¤¯¤Î¾¡Íø¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê48ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡9²ó¤ÈÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ3²ó¡£WBC¤Ç¤âÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ì¾¾¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ê54ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£WBC¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡×¡Ê49ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëºß°Ì´ü´ÖÃæ¤ËÍ¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤òÊ£¿ô²óÀ®¤·¤¿¼ÂÀÓ¡×¡Ê48ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö2008Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£°µÅÝÅª¤Ê¥²¡¼¥àº¹¤òºå¿À¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤¿¤Ò¤¿¤ÈÄÉ¤¤¾å¤²¡¢¤Ä¤¤¤ËµÕÅ¾Í¥¾¡¡£ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â³ÊÊÌ¤Î´î¤Ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ê34ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
14°Ì¡¡Æ£ÅÄ¸µ»Ê¡Êµð¿Í¡Ë
¡Ö²æËý¶¯¤¯¤Æ¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿Áª¼êµ¯ÍÑ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê56ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÅö»þ¤Îµð¿Í¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê71ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¾ï¾¡¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿µð¿Í¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤ÊµåÃÄ¤Ç²«¶â»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤â²²¤»¤ºÊª¿½¤·¤¿¤ê¡¢¼ã¼ê¤ä°ÜÀÒÁª¼ê¤Ë¤âÌÜ¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É¾å²¼Ê¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯ÀÜ¤·¤¿¿Í´ÖÀ¡×¡Ê54ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖºÍÇ½¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é²ê¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿ºØÆ£²í¼ù¤ò¡¢µð¿Í¤ÎÂç¹õÃì¤Ë°é¤Æ¤¿¡£¿Í¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë´ÆÆÄ¤µ¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ê62ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
13°Ì¡¡µÈÅÄµÁÃË¡Êºå¿À¡Ë
¡Öºå¿À¡¢Áª¼ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¤¤¤Ä¤â°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡×¡Ê63ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¼å¾®¥Á¡¼¥à¤Îºå¿À¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿Ì¾´ÆÆÄ¡×¡Ê78ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Öºå¿À¤ò21Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÈÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¡×¡Ê61ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÀÎ¤ÏÌîµå¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯µð¿Í¤Ó¤¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µÈÅÄ´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¶»ÂÇ¤¿¤ì¡¢ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ï¤ËºÇ²¼°Ì¤À¤Ã¤¿ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤òÍ¥¾¡¤ØÆ³¤¤¤¿¡×¡Ê70ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö1985Ç¯¡¢ÆüËÜ°ì¤Î¶½Ê³¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ ²¬ÅÄ¡¦³ÝÉÛ¡¦¥Ð¡¼¥¹¤Î»°ËÜÃì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤»¤è¡¢¡Ø¤è¤Ã¤µ¤ó¡Ù¤ÎºÓÇÛ¤¬¥À¥á¸×¤òÆüËÜ°ì¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿¤³¤È¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Ï²Â®¤Î¤´±£µï¤µ¤óÅª¤Ê¥¥ã¥é¤â½¨°ï¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê78ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¸ÄÀ¤Î¶¯¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤òË«¤á¤¿¤ê¼¸Ó£¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¯¤âÍî¤Á¤³¤Ü¤ì¤µ¤»¤ºÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡×¡Ê62ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¤¢¤Î¼å¤«¤Ã¤¿ºå¿À¤ò¡¢ÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¤¤¿ºÇ¹â¤Î´ÆÆÄ¡£¥Õ¥¡¥ó»×¤¤¤Î´ÆÆÄ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê54ºÐ¡¦½÷À¡Ë
12°Ì¡¡¸ÅÍÕÃÝ¼±¡Ê¹Åç¡Ë
¡ÖËüÇ¯B¥¯¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¥«¡¼¥×¤òÆüËÜ°ì¤Þ¤ÇÆ³¤¤¤¿¡×¡Ê67ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Öµ¡Æ°ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿ºÓÇÛ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê70ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡ÖB¥¯¥é¥¹¾ïÏ¢¤Î¥«¡¼¥×¤òÍ¥¾¡¤µ¤»¤¿¡£¤â¤¦²¿Ç¯¤âÁ°¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢º£¤Ç¤â¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¡£¹ÀÆó¡¢°á³Þ¡¢¶â¾ë¤Ê¤É¤ÎÁª¼ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸ÅÍÕ´ÆÆÄ¤¬»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡×¡Ê79ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¼å¾®¥Á¡¼¥à¤òÃÃ¤¨¾å¤²¤ÆåÌÌ©¤ÊÌîµå¤ò¿»Æ©¤µ¤»¡¢ËèÇ¯Í¥¾¡Áè¤¤¤Î¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡×¡Ê58ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¥«¡¼¥×¤ò½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¥×¥íÌîµå¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¶Ú¤òºî¤Ã¤¿¡£·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡×¡Ê58ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¡Ø°éÀ®¤Î¹Åç¡Ù¤Î´ðÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿Êý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê51ºÐ¡¦ÃËÀ)
¡Ö¥Á¡¼¥à¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë½Ñ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê68ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
11°Ì¡¡¹²¬Ã£Ï¯¡ÊÀ¾Éð¡Ë
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Æ¬¤¬¤¤¤¤¡£·ã¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤â¹¥´¶¤¬¤â¤Æ¤ë¡×¡Ê58ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¼å¾®µåÃÄ¤ÇÁª¼ê¤òÃÃ¤¨¤ÆÍ¥¾¡¤µ¤»¤¿¡×¡Ê60ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÅö»þ¤ÎÀ¾Éð¤ÏËÜÅö¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê56ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÃÎÅª¤Ê´ÆÆÄ¡£²áµî¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤ÆÀï½Ñ¤òÆ³¤½Ð¤¹¡×¡Ê73ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÏÀÍýÅª¤Ê»×¹Í¤Ë¤è¤êÌîµå¤òÊÑ¤¨¤¿¡×¡Ê78ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö´ÉÍýÌîµå¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÍýÏÀ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¾¼ÏÂ58Ç¯¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê52ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¸½Âå¤ËÄÌ¤¸¤ë²Ê³ØÅª¤ÊºÓÇÛ¡×¡Ê68ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
