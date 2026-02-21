Íî¹çÇîËþ¤Ç¤âÀ±ÌîÀç°ì¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ä2°Ì¤ËÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬Áª¤Ö¡ÈºÇ¹â¤ÎÌ¾¾¡É¥é¥ó¥¥ó¥°¡×1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿´ÆÆÄ¤Ï¡©
¡Ò¡Ô¥×¥íÌîµå¡ÖºÇ¹â¤ÎÌ¾¾¥é¥ó¥¥ó¥°¡×·ë²ÌÈ¯É½¡ª¡Õ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Æ¬¤¬¤¤¤¤¡×¡Öº£¤Ç¤â¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¡×¸¶Ã¤ÆÁ¡õ¹©Æ£¸ø¹¯¤òÍÞ¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡©¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡¸½Âå¤Î¥×¥íÌîµå¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö´ÆÆÄ¡×¤ÎÂ¸ºß¡£¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¡½¡½»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¡ÈºÇ¹â¤ÎÌ¾¾¡É¤È¤Ï¡¢°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡ÛÍî¹çÇîËþ¤Ç¤âÀ±ÌîÀç°ì¤Ç¤â¤Ê¤¤¡È°µÅÝÅª1°Ì¡É¤Ï¡Ä¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò°ìµ¤¤Ë¸«¤ë
¡¡º£²ó¡¢¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢1980Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤â¤·¤¯¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë´ÆÆÄ40Ì¾¤ò¸õÊä¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬Áª¤ÖºÇ¹â¤ÎÌ¾¾¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£1·î10Æü¡Á25Æü¤Î16Æü´Ö¤Ç¡¢30¡Á70Âå¤òÃæ¿´¤Ë¡¢343¿Í¤ÎÅêÉ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¢¨¥ê¡¼¥°Í¥¾¡»þ¤â¤·¤¯¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡»þ¤ËÎ¨¤¤¤¿µåÃÄ¤òÊ»µ¡Ë
¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È²óÅú¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ê20°Ì¡Á11°Ì¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¸ø³«Ãæ¡Ë
¡Êº¸¤«¤é¡ËÍî¹çÇîËþ¡¢À±ÌîÀç°ì¡¢·ª»³±Ñ¼ù¡Ê©︎Ê¸éº½Õ½©¡¿©︎»þ»öÄÌ¿®¼Ò¡¿©︎Ê¸éº½Õ½©¡Ë
10°Ì¡¡À¾ËÜ¹¬Íº¡Ê¶áÅ´¡Ë
¡ÖÈá±¿¤ÎÌ¾¾¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼å¾®¥Á¡¼¥à¤òÃÃ¤¨¤Æ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¼êÏÓ¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¡×¡Ê61ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö·ë¶É¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉé¤±¤ëÈþ³Ø¤¬¤¢¤Ã¤¿¿Í¤À¤È»×¤¦¡£Âç¹¥¤¤À¡ª¡×¡Ê62ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÀî¾åµð¿Í¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤Æ²Ì¤»¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡Ê66ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö70Ç¯Âå¸å´ü¤Î¾ï¾¡ºåµÞ¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¡£V9µð¿Í¤ËÁË¤Þ¤ì¿ë¤ËÆüËÜ°ì¤ËÆÏ¤«¤ºÈá±¿¤ÎÌ¾¾¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿¾åÅÄºåµÞ¤ÎÆüËÜ°ìV3¤ÏÀ¾ËÜ¤µ¤ó¤Î¸ùÀÓ¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¡Ê63ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖºåµÞ¡¢¶áÅ´¤ÈÀ¾ËÜ¤µ¤ó¤¬ºî¤ê¾å¤²¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¡¢ÂàÇ¤¸å¤â¶¯¤µ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Âº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê55ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÓÇÛ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¡£¤Þ¤µ¤ËÈá±¿¤ÎÌ¾¾¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê72ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
9°Ì¡¡¿¹µÀ¾½¡ÊÀ¾Éð¡Ë
¡ÖÅö»þ¤ÎÀ¾Éð¤Ï¶¯¤¹¤®¤¿¡£Áª¼ê¤âÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬Ìîµå¤Ë·ä¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê38ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º²«¶â»þÂå¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤Ê¤éÉ¬¤ºÌ¾¤¬¾å¤¬¤ëÌ¾¾¤Î°ì¿Í¡£¤¢¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ò°é¤Æ¾å¤²¡¢Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿ÎÏ¤ÏÌ¾¾¤È¸À¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î´ÆÆÄ¤¿¤Á¤ÎÇ¯Âå¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿°ì¿Í¤Ç¤¹¡×¡Ê49ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÀ¾Éð²«¶â»þÂå¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÌ¤¤À¤Ëµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê51ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö6ÅÙ¤ÎÆüËÜ°ì¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¼êÏÓ¤ÏÂî±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Î´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¤»þ´ü¤Ë´ÆÆÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹¬±¿¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÃÏÌ£¤Ë·ø¼Â¤Ë¾¡Íø¤ò½Å¤Í¤¿¡×¡Ê75ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º´ÆÆÄ»þÂå¤ËºßÇ¤9Ç¯´Ö¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò8ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢6ÅÙ¤ÎÆüËÜ°ì¤ÏÃÇ¥È¥Ä¤Î¼ÂÀÓ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÓÇÛ¤â¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê56ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÅ°Äì¤·¤¿´ÉÍýÌîµå¤ÇºÇ¶¯¤Î¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡×¡Ê57ºÐ¡¦½÷À¡Ë
8°Ì¡¡²¬ÅÄ¾´ÉÛ¡Êºå¿À¡Ë
¡Öºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î´ÆÆÄ¤ËÉüµ¢¤·¤ÆÂ¨¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢38Ç¯¿¶¤ê¤ËÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤·¤¿¼êÏÓ¤ËÃ¦Ë¹¡×¡Ê78ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤À¤±¤É¡¢ºå¿À¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê63ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¥æ¡¼¥â¥¢¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éºÓÇÛ¤Ï¥¥ì¥¥ì¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê46ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡ÖÎ®¤ì¤òÆÉ¤àÎÏ¡£·èÃÇ¤¹¤ëÎÏ¡£Áª¼ê¤ò¿®¤¸¤ëÎÏ¡£»°Çï»ÒÂ·¤Ã¤¿´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê42ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÁª¼ê¤ÎÎÏÎÌ¤òÇÄ°®¤¹¤ëÎÏ¡¢¥²¡¼¥à¤ä¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÎ®¤ì¤òÆÉ¤àÎÏ¤¬È´·²¡×¡Ê79ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö²òÀâ¤Ç¤ÎÍ½ÁÛ¤¬¡¢¤¢¤¿¤ë¤¢¤¿¤ë¡£´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤â¤¿¤¤¤·¤¿¤â¤ó¤ä¤¬¤Ê¡×¡Ê62ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
7°Ì¡¡²¦Äç¼£¡Êµð¿Í¡¢¥À¥¤¥¨¡¼¡Ë
¡Ö»ä¤ÏÌîµå³¦¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¦¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê73ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö2µåÃÄ¤ÇÍ¥¾¡¡¢¥À¥¤¥¨¡¼¤ò¶¯¹ë¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¼êÏÓ¤Ï¸«»ö¡×¡Ê80ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Öµð¿Í¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ì¾¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤¡¤È¡×¡Ê41ºÐ¡¦½÷À¡Ë
µð¿Í¡¦¥À¥¤¥¨¡¼¤Î2µåÃÄ¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¯
¡Ö¼å¾®µåÃÄ¤À¤Ã¤¿¥Û¡¼¥¯¥¹¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Çµð¿Í¤òÎ¨¤¤¤¿²¦´ÆÆÄ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢°ìÂç·è¿´¤ò¤·¤Æ¾è¤ê¹þ¤ó¤ÇÍè¤¿¤È»×¤¦¡£¶ìÆñ¤Î¥Û¡¼¥¯¥¹»þÂå¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÁª¼ê¤ò°é¤Æ¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¡×¡Ê71ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¥À¥¤¥¨¡¼¤ÎºÇ²¼°ÌÄãÌÂ¤ËÅÜ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀ¸Íñ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤âÂÑ¤¨Ç¦¤ó¤ÇÅÜ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò½éÂåÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤·¤¿¼êÏÓ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ê60ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¤Þ¤ÀÌîµå¤Ë¤½¤ì¤Û¤É´Ø¿´¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿º¢¤Ë¡¢Ìîµå´ÑÀï¤ËÌÜ³Ð¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´ÆÆÄ¤Ç¤¹¡×¡Ê44ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
6°Ì¡¡¶ÄÌÚÉË¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡Ö¸Å¤¤´·½¬¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤È´Å§¡¢¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê»î¹çÅ¸³«¡×¡Ê69ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÃËµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¿Í³Ê¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¤ä¤ëµ¤¤Ë¤µ¤»¤ë¿ÍË¾¤Î¸ü¤¤¿Í¡£¼å¾®¥Á¡¼¥à¤Î¶áÅ´¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤ä¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¦¥§¡¼¥Ö¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿»ØÆ³ÎÏ¡×¡Ê49ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö31Ç¯Á°¤Îºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤Ç¡¢²æ¤¬²È¤Ï¼«Âð·óÅ¹ÊÞ¤¬Á´²õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÏºÆ·ú¤Î»ö¤ÇÆ¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿À¸Í¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦KOBE¡Ù¤Ïº£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê61ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¥á¥¸¥ã¡¼Ä©ÀïÁ°¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¤ò¸«½Ð¤¹
¡Ö³ØÀ¸»þÂå¡¢¶ÄÌÚ´ÆÆÄ¤È¥¤¥Á¥í¡¼Áª¼ê¤Î»ÕÄï´Ø·¸¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤¢¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¡¢¥¤¥Á¥í¡¼Áª¼ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê44ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¤¤¤È»×¤¦¡£¸Ä¿Í¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°õ¾Ý¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Î³èÌö¤Ë¶ÄÌÚ´ÆÆÄ¤ÎÂ¸ºß¤Ï·ç¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê56ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¥¤¥Á¥í¡¼¤ò°é¤Æ¤¿ÃÒ¾¡£¶ÄÌÚ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ëÅ¬µ¹¿Í¤ò¸«È´¤ºÓÇÛ¤¹¤ëÆ¶»¡ÎÏ¡¢Áª¼ê¤ËÊé¤ï¤ì¼«Á³¤È¸Ä¡¹¤ÎÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¿Í¿´¾¸°®½Ñ¡£¤³¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¡×¡Ê54ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
5°Ì¡¡·ª»³±Ñ¼ù¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë
¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ò¿Íµ¤¥Á¡¼¥à¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î¸ùÀÓ¤ÏÂç¤¤¤¡£WBC¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤âÃø¤·¤¤À®²Ì¤À¤È»×¤¦¡×¡Ê51ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÆü¥Ï¥à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢WBCÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ì¾¾¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê64ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÅê¼ê¤¬Âç¥ê¡¼¥°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤â¤·¤Ð¤é¤¯Í¥¾¡¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ìîµå²òÀâ¼Ô¤«¤é´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½éÇ¯ÅÙ¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÓÇÛ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê65ºÐ¡¦½÷À¡Ë
ÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¡ÈÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¡É¤Ë°é¤Æ¤¿
¡Ö²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÂçÃ«æÆÊ¿¤òÀ¤³¦°ì¤ÎÁª¼ê¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ê63ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¤³¤Î¿Í¤¬´ÆÆÄ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£¤ÎÂçÃ«¤â¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤â¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê59ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤âºÇÂç¤Î¸ùÀÓ¡×¡Ê64ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
4°Ì¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº¡Êµð¿Í¡Ë
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î¿Í¤ò±Û¤¹¿Í¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¡Ê43ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡ÖÅÁÀâ¤ÎÃËÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¤Îµð¿Í¡£¼«Ê¬¤ÏÄ¹Åè¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤«¤éµð¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê41ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¿§¤ó¤Ê°ïÏÃ¤¬¤¢¤ë¤·¡¢Ìîµå¿Í¤¬Æ´¤ì¤ëÊý¡£»ØÆ³¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áª¼ê¤Ë¡Ø°ì½ï¤ËÌîµå¤¬¤·¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤ï¤»¤ë´ÆÆÄ¡£Â¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÊÌ³Ê¤À¤È»×¤¦¡×¡Ê56ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤ÆµÕÅ¾Í¥¾¡¡£¡Ø¥á¡¼¥¯¥É¥é¥Þ¡Ù¤ÏÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê45ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖµÏ¿ÌÌ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢³Ú¤·¤¯Ìîµå¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤é¤ì¤¿¡£µå³¦Á´ÂÎ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê68ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
´ÆÆÄ¤Ç¤â¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡×
¡ÖÌîµå¤Ë·È¤ï¤ë¿Í¡¢Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤óÌîµå¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¤½¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Û¤É°ÎÂç¤Ê´ÆÆÄ¡×¡Ê49ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¾¡¤Ä°Ê¾å¤ËÌîµå¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤¿Ì¾¾¡×¡Ê35ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö±Ê±ó¤ÎÌ¾¾¡×¡Ê68ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
3°Ì¡¡Íî¹çÇîËþ¡ÊÃæÆü¡Ë
¡ÖÌîµå¤Î¿À¿ñ¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê64ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤¬Ï¢Â³¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡½ÐÍè¤¿¤Î¤ÏÍî¹ç´ÆÆÄ¤À¤±¡×¡Ê63ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¼ÂÀÓ¤ÈÆÈ¼«À¤«¤é¹Í¤¨¤ì¤ÐÊ¸¶ç¤Ê¤·¡£È¯¸À¤ÎÌÌÇò¤µ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Ä¹¤¯¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤Ù¤Â¸ºß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê64ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö´ÆÆÄ»þÂå¤ÏÁ´¤ÆA¥¯¥é¥¹¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê·ë²Ì¡×¡Ê44ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö°µÅÝÅª¤ÊÌîµåÍýÏÀ¡¢¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤Ê¤è¤¦¤ÇÈó¾ï¤ËºÙ¤ä¤«¤Ê´Ñ»¡ÎÏ¡¢·è¤·¤ÆË½ÎÏ¤ËÁÊ¤¨¤Ê¤¤ÍýÀ¡¢·è¤·¤Æ¼è¤êÍð¤µ¤Ê¤¤Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ºÓÇÛ¡£¥³¡¼¥Á·Ð¸³¤â¤Ê¤¯¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÁª¼ê¤ÎÊä¶¯¤â¤Ê¤¯¡¢ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î´ÆÆÄ¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ8Ç¯´Ö¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÃÛ¤¤¤¿¡×¡Ê63ºÐ¡¦½÷À¡Ë
Å°Äì¤·¤¿¾¡Íø¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¡Ö¼é¤ê½Å»ë¤ÎÌîµå¡¢¤½¤·¤Æ×ÖÅÙ¤Ê¤¯Áª¼ê¤ò¤ß¤ë´ãÎÏ¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¤ËÅ°¤·¤¿¾¡Íø¤³¤½¤¬ºÇ¹â¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¤È¤¤¤¦Å¯³Ø¡£¤³¤ì¤¾¥×¥í¡¢¤³¤ì¤¾Ì¾¾¡×¡Ê38ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡ÖÁª¼ê¤ÎÄ¹½ê¡¢Ã»½ê¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¡¢µ»½Ñ¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÇÄ°®¤·¡¢ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¼êÏÓ¤¬¤¢¤ë¡£»î¹ç¤Î¾õ¶·È½ÃÇ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê67ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÅ°Äì¤·¤¿¾¡Íø¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÈÆÈ¼«¤ÎºÓÇÛ¤Ç¡¢¾ï¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿´ÆÆÄ¡£Áª¼ê¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡Ø¾¡¤Ä¤¿¤á¤ÎÌîµå¡Ù¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê29ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö·ù¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢·ù¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¾ï¤Ë¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡×¡Ê84ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
2°Ì¡¡À±ÌîÀç°ì¡ÊÃæÆü¡¢ºå¿À¡¢³ÚÅ·¡Ë
¡Ö1µåÃÄ¤ò¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤µ¤ì¤¿Êý¤ÏÂ¿¿ô¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢3µåÃÄ¤ò¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë½ÐÍè¤ë´ÆÆÄ¤ÏÂ¾¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê61ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Áª¼êÁÛ¤¤¤ÇÇ®¤¤ÃË¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê61ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö´îÅÜ°¥³Ú¤¬·ã¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢²º¤ä¤«¤Ë¾Ð¤¦¤È¤¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤ÈÅÜ¤ê¶¸¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÉÝ¤µ¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤â°õ¾ÝÅª¡£ÍðÆ®¤ä¿³È½¤Ë¿©¤Ã¤Æ³Ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤â¶¯¤¤¤¬¡¢Ìîµå°¦¡¢Áª¼ê¤Ø¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ê49ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡ÖÆ®¤¤Êý¤¬Éð¾¤À¤Ã¤¿¡£¾¯¤·¾ð¤ËÎ®¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤âÌ¥ÎÏ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê54ºÐ¡¦½÷À¡Ë
ÃæÆü¡¦ºå¿À¡¦³ÚÅ·¤Î3µåÃÄ¤òÍ¥¾¡¤Ø
¡ÖÆ®»Ö¤¢¤Õ¤ì¤ëºÓÇÛ¤È¿Í¿´¾¸°®½Ñ¤Ç¡¢ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤ò°ìµ¤¤ËÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºå¿À¤ò18Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿»Ñ¤ä¡¢³ÚÅ·¤òµåÃÄ½é¤ÎÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¸ùÀÓ¤Ï¡ØÌ¾¾¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê29ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡ÖÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤â´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤â¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¥×¥íÌîµå¿Í¡£³ÚÅ·¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤ò·ú¤ÆÄ¾¤·¡¢¥Þ¡¼·¯¤ò¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼½Ð¿È¤ÎÌÜÀþ¤Ç°ìÎ®¤Ë°é¤Æ¾å¤²¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÄÀ¤ó¤ÀÅìËÌ¤ËÌ´¤È´õË¾¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡×¡Ê58ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö³ÚÅ·¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤È¤¤ÎºÓÇÛ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤òÂç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÅÐÈÄ¤µ¤»¤¿»Ñ¤Ï°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê47ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö°Å¹õ»þÂå¤Îºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ò·ú¤ÆÄ¾¤·¤Æ¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿À®15Ç¯¤Ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê57ºÐ¡¦½÷À¡Ë
1°Ì¡¡ÌîÂ¼¹îÌé¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë
¡Ö¥×¥íÌîµå´ÆÆÄ¤È¸À¤¨¤Ð¤³¤Î¿Í¤Î´é¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ö¡×¡Ê75ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Î¥à¤µ¤ó¤·¤«µï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¡Ê67ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¡ØIDÌîµå¡Ù¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢½¾Íè¤ÎÆüËÜ¥×¥íÌîµå¤Î¤¢¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤¿Êý¡£Áª¼ê¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌîÂ¼¤µ¤ó¤Î±¦¤Ë½Ð¤ëÊý¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê47ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡ÖÌîÂ¼ºÆÀ¸¹©¾ì¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿°éÀ®½Ñ
¡ÖÌîµå¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿Í¤Î¿´¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÆÀ¸¹©¾ì¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤â¡¢ËÜ¼Á¤ò¸«È´¤¯ÎÏ¤¬¤¢¤ê²ÝÂê¹îÉþ¤ËÆ³¤¯»ØÆ³ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê64ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¿Í¤Î»È¤¤Êý¤¬¾å¼ê¤Ç¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¹Í¤¨¤ëÌîµå¤ò¼ÂÁ©¤µ¤»¤¿¡£Â¾µåÃÄ¤ò²ò¸Û¤µ¤ì¤¿Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤òºÆÀ¸¤µ¤»¤¿¡£ÌîµåÍýÏÀ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¡Ê78ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö90Ç¯½¢Ç¤¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Ë¤ª¤±¤ë¸ùÀÓ¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤¹¡£¼å¾®µåÃÄ¤¬¤¢¤ì¤è¤¢¤ì¤è¤È¾ï¾¡·³ÃÄ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢»ä¤Ï30Ç¯Ä¶¤¨¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡×¡Ê47ºÐ¡¦½÷À¡Ë
°µÅÝÅª»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ1°Ì¤Ë
¡ÖÆî³¤¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤Èºå¿À¡¢³ÚÅ·¤Ç¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÅÚÂæºî¤ê¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶µ¤¨»Ò¤ÎÂ¿¤¯¤¬»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤âÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê55ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖËüÇ¯B¥¯¥é¥¹¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¡¢ºå¿À¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¼êÏÓ¤Ï¸«»ö¡×¡Ê61ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÄÌ»»¾¡Íø¿ô¤ä´ÆÆÄÎò¤äÁª¼ê¤Î°éÀ®¤Ê¤É¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤ÈÎòÂåºÇ¹â¤Î´ÆÆÄ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê50ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¥Ü¥ä¥¤Î¥Î¥à¤µ¤ó¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£»î¹ç¸å¤Î´ÆÆÄ¥³¥á¥ó¥È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê73ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ê¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë