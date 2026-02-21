¡¡º£·î8ÆüÅê³«É¼¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç±¿Æ°°÷¤ËÊó½·¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤¿¸õÊä¼Ô¤é3¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú±ÇÁü¡Û½°µÄ±¡ÁªµóÃæ¤ÎÆþ¹¾¿­»ÒÍÆµ¿¼Ô¤ÎÍÍ»Ò

¡¡Æþ¹¾¿­»ÒÍÆµ¿¼Ô¡Ê63¡Ë¤é3¿Í¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤Î½÷À­5¿Í¤ËÂÐ¤·¥Ó¥éÇÛ¤ê¤Ê¤É¤ÎÁªµó±¿Æ°¤ÎÊó½·¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ27Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡Æþ¹¾ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅìµþ7¶è¤«¤éÎ©¸õÊä¤·ÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢Æþ¹¾ÍÆµ¿¼Ô¤é¤¬10¿Í°Ê¾å¤Î±¿Æ°°÷¤ËÂÐ¤·45Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÊó½·¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡·Ù»ëÄ£¤Ï3¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë