¥«¡¼¥ì¡¼¥¿¡¼¾è¤ê¾ì¡£¼Ì¿¿¤Ï2025Ç¯»£±Æ¡Ê¾è¤ê¤â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë¡£

¼Ì¿¿³ÈÂç

·ã¤·¤¤¿¶Æ°¤Ë¡ÖÂÎ¤¬ÍÉ¤ì¤ë¡ª¡×

¡¡»³ÍÛÅÅµ¤Å´Æ»¤Ï2026Ç¯2·î18Æü¡¢¿ÜËá±º»³¾åÍ·±à¡Ê¿À¸Í»Ô¡Ë¤Î¡Ö¥«¡¼¥ì¡¼¥¿¡¼¡×¤¬3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë±Ä¶È³«»Ï60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµ­Ç°¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥«¡¼¥ì¡¼¥¿¡¼¡×¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¼«¤é¤¬¡È¾è¤ê¿´ÃÏ¤Î°­¤µ¡É¤ò¥¦¥ê¤Ë¤·¤¿¡¢ÆüËÜÍ£°ì¤Î¾è¤ê¤â¤Î¤È¤·¤ÆÌ¾¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¨¤Ã¡Ä¤³¤ì¤¬¡ÖÆüËÜºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤Ë¾è¤ê¿´ÃÏ¤Î°­¤¤¾è¤ê¤â¤Î¡×¶ÃØ³¤ÎÁ´ËÆ¤Ç¤¹

¡¡¥«¡¼¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ï¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¤ÎÈ­Éú»³¾å±Ø¤È±àÆâ¤Î»³Äº¤ò·ë¤Ö¾è¤ê¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥«¡¼¡×¡Ê¼Ö¡Ë¤È¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¡Ö¥ì¡¼¥¿¡¼¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¤¹¡£È¯¿Ê¤·¤Æ¤¹¤°25ÅÙ¤â¤ÎµÞ¸ûÇÛ¤Ë¤µ¤·¤«¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÂç¤­¤Ê½ÄÍÉ¤ì¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥´¥È¥´¥È¤ÈÆÈÆÃ¤Î¿¶Æ°¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤à¾è¤ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ËÉ¿å¥«¥Ð¡¼¤ÇÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿ºÂÀÊ¤«¤é»³ÍÛÅÅ¼Ö¤Î6000·Ï¤Î¤â¤Î¤Ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡È¾è¤ê¿´ÃÏ¤Î°­¤µ¡É¤Ï·òºß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡60¼þÇ¯¤Î´ü´Ö¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ¤¤¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤³¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¡Ö60¼þÇ¯µ­Ç°¥«¡¼¥ì¡¼¥¿¡¼¡×¤¬2ÂæÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢3·î18Æü¤Î½üËë¼°¸å¤Ë¤ÏÀèÃå5000Ì¾¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÕäµ¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»³ÍÛÅÅ¼Ö¤Î¼ÖÎ¾¤Ê¤É¤Ë¤Ïµ­Ç°¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢µ­Ç°¾è¼Ö·ô¤äµ­Ç°¥°¥Ã¥º¤ÎÈ¯Çä¡¢¼Ì¿¿Å¸¤ä¥Ï¥¤¥­¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»³ÍÛÅÅµ¤Å´Æ»¤Ï¡Ö60Ç¯¤ÎÄ¹¤­¤Ë¤ï¤¿¤ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´¾è¼Ö¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£