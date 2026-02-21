Í£°ìÌµÆó¡ÖÆüËÜºÇ¶§¥¯¥é¥¹¤Ë¾è¤ê¿´ÃÏ¤Î°¤¤¾è¤ê¤â¤Î¡×¤Ê¤¼¡© ¡Ö¥«¡¼¥ì¡¼¥¿¡¼¡×±Ä¶È³«»Ï60¼þÇ¯¡¢ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¤â¤Î¤â¡¡
·ã¤·¤¤¿¶Æ°¤Ë¡ÖÂÎ¤¬ÍÉ¤ì¤ë¡ª¡×
¡¡»³ÍÛÅÅµ¤Å´Æ»¤Ï2026Ç¯2·î18Æü¡¢¿ÜËá±º»³¾åÍ·±à¡Ê¿À¸Í»Ô¡Ë¤Î¡Ö¥«¡¼¥ì¡¼¥¿¡¼¡×¤¬3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë±Ä¶È³«»Ï60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥«¡¼¥ì¡¼¥¿¡¼¡×¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¼«¤é¤¬¡È¾è¤ê¿´ÃÏ¤Î°¤µ¡É¤ò¥¦¥ê¤Ë¤·¤¿¡¢ÆüËÜÍ£°ì¤Î¾è¤ê¤â¤Î¤È¤·¤ÆÌ¾¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¨¤Ã¡Ä¤³¤ì¤¬¡ÖÆüËÜºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤Ë¾è¤ê¿´ÃÏ¤Î°¤¤¾è¤ê¤â¤Î¡×¶ÃØ³¤ÎÁ´ËÆ¤Ç¤¹
¡¡¥«¡¼¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ï¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¤ÎÈÉú»³¾å±Ø¤È±àÆâ¤Î»³Äº¤ò·ë¤Ö¾è¤ê¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥«¡¼¡×¡Ê¼Ö¡Ë¤È¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¡Ö¥ì¡¼¥¿¡¼¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¤¹¡£È¯¿Ê¤·¤Æ¤¹¤°25ÅÙ¤â¤ÎµÞ¸ûÇÛ¤Ë¤µ¤·¤«¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÂç¤¤Ê½ÄÍÉ¤ì¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥´¥È¥´¥È¤ÈÆÈÆÃ¤Î¿¶Æ°¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤à¾è¤ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ËÉ¿å¥«¥Ð¡¼¤ÇÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿ºÂÀÊ¤«¤é»³ÍÛÅÅ¼Ö¤Î6000·Ï¤Î¤â¤Î¤Ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡È¾è¤ê¿´ÃÏ¤Î°¤µ¡É¤Ï·òºß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡60¼þÇ¯¤Î´ü´Ö¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ¤¤¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤³¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¡Ö60¼þÇ¯µÇ°¥«¡¼¥ì¡¼¥¿¡¼¡×¤¬2ÂæÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢3·î18Æü¤Î½üËë¼°¸å¤Ë¤ÏÀèÃå5000Ì¾¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÕäµ¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»³ÍÛÅÅ¼Ö¤Î¼ÖÎ¾¤Ê¤É¤Ë¤ÏµÇ°¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢µÇ°¾è¼Ö·ô¤äµÇ°¥°¥Ã¥º¤ÎÈ¯Çä¡¢¼Ì¿¿Å¸¤ä¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»³ÍÛÅÅµ¤Å´Æ»¤Ï¡Ö60Ç¯¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´¾è¼Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£