¸¤¤¬Í·¤Ó¿©¤Ù¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦3¤Ä¤Î¸¶°ø
1.¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¸¤¤¬°ìµ¤¤Ë¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤º¤Ë¡¢¥À¥é¥À¥é¤ÈÍ·¤Ó¿©¤Ù¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ë¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢Æ°Êª¤Ï¶õÊ¢¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤ÈÀª¤¤¤è¤¯¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤Û¤Éµá¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÜÍè¡¢¼íÎÄÆ°Êª¤È¤·¤Æ¤ÎËÜÇ½¤ò»ý¤Ä¸¤¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ªÊ¢¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤À¤±¿©¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦½¬À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢²ÈÄí¸¤¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¤´¤Ï¤ó¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡×¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìµ¤¤Ë¿©¤Ù¿Ô¤¯¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»¶Êâ¤¬Ã»¤«¤Ã¤¿¤ê±¿Æ°¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤ªÊ¢¤¬¤¢¤Þ¤ê¶õ¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Í·¤Ó¿©¤Ù¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤Ï¤½¤ÎÆü¤Î±¿Æ°ÎÌ¤â¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2.¤´¤Ï¤ó¤ËË°¤¤Æ¤¤¤ë
¤´¤Ï¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ï´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¿ô¸ý¿©¤Ù¤Æ¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Í·¤Ó¿©¤Ù¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¿©¤ÙÊª¤ËË°¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥É¥Ã¥°¥Õー¥É¤Ê¤É¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¤â¤Î¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âË°¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸¤¤¬¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤êÍ·¤Ó¿©¤Ù¤ò»Ï¤á¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¿©¤Ù¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é¿©¤¤¤Ä¤¤ÎÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò½õÄ¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¤¤Ï¿©¤Ù¤º¤Ë¤¤¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Ø½¬¤·¤Æ¡¢¤ï¤¶¤ÈÍ·¤Ó¿©¤Ù¤ò¤·¤¿¤ê»Ä¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
3.»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤«¤Þ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤
¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÍ·¤Ó¿©¤Ù¤ò¤·¤¿¤ê¿©´ï¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Îµ¤¤ò°ú¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¤¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡Ö²¿¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¶á¤Å¤¤¤ÆÊÒÉÕ¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¸¤¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ï¤¶¤ÈÍ·¤Ó¿©¤Ù¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í·¤Ó¿©¤Ù¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¿©¤Ù¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤½¤Ð¤ËÍè¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸¤¤Ë¤´¤Ï¤ó¤ò¤¤Á¤ó¤È¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ÎÂÐ½èË¡
¸¤¤¬Í·¤Ó¿©¤Ù¤ò¤·¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î¸¶°ø¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¶õÊ¢¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ê±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¿©»ö¤ä¤ª¤ä¤Ä¤ÎÎÌ¤¬Å¬ÀÚ¤«¤ò°ìÅÙ¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±¿Æ°ÎÌ¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤ª¤ä¤Ä¤òÍ¿¤¨¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿©»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë½¸ÃæÎÏ¤â¾å¤¬¤ê¡¢Í·¤Ó¿©¤Ù¤¬¸º¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¿©¤Ù¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤´¤Ï¤ó¤ò½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡×¤È»×¤Ã¤ÆÍ¾·×¤ËÍ·¤Ó¿©¤Ù¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©»ö»þ´Ö¤ò20～30Ê¬ÄøÅÙ¤È·è¤á¤Æ¿©¤Ù¤Ê¤±¤ì¤ÐÊÒÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯¤ÊÀ®¸¤¤Î¾ì¹ç¡¢1ÆüÄøÅÙ¿©»ö¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ïµ¯¤³¤ê¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢À¸³è¥ê¥º¥à¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¿©»ö»þ´Ö¤ò·è¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸¤¤¬¿©¤Ù¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤ê¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¼ê¤«¤é¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤·¤¿½¬´·¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Í·¤Ó¿©¤Ù¤ò¤·¤Æ¤â²á¾ê¤ËÈ¿±þ¤»¤º¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤½¤Î¤Þ¤Þ¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤È¤á
¸¤¤¬Í·¤Ó¿©¤Ù¤ò¤¹¤ë¤È¡¢½½Ê¬¤Ë¿©»ö¤¬¤È¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¸íÓë¤ä»¨¶Ý¤ÎÈË¿£¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ä¤á¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Í·¤Ó¿©¤Ù¤Î½¬´·¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤°¤Ë²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤à¤º¤«¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º¬µ¤¤è¤¯¸þ¤¹ç¤¤¡¢°¦¸¤¤Î¿©À¸³è¤òÀ°¤¨¤Æ·ò¹¯¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§¸åÆ£¥Þ¥Á»Ò)