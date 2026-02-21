¡Ö¤¦¤ï¤¹¤´¤¤¤Þ¤À´ÔÎñ¸«¤¨¤Ê¤¤¡×ËâºÀÅÍ¡¢ºÊ¡¦ÌðÂô¿´¤ÈÌô´ÝÍµ±Ñ¤Î´ÔÎñ¤ò½Ë¤¦¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¸µµ¤¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Ç¤·¤¿¡×
¸µK-1À¤³¦²¦¼Ô¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËâºÀÅÍ¤µ¤ó¤Ï2·î20Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌô´ÝÍµ±Ñ¤µ¤ó¤Î´ÔÎñ¤ò½Ë¤Ã¤¿¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËâºÀÅÍ¡õÌô´ÝÍµ±Ñ¡õÌðÂô¿´¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤¯¤ó¤È¤âÃçÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡©¡×¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡¡Ìô´Ý¤µ¤ó´ÔÎñ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡ºÇ¹â¡×¡Ö¤¦¤ï¤¹¤´¤¤¤Þ¤À´ÔÎñ¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
¹ë²Ú¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥ÈäÏªËâºÀÅÍ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌô´Ý¤µ¤ó´ÔÎñ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò1ËçºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£19Æü¤Ë60ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Ìô´Ý¤µ¤ó¤ò¡¢ºÊ¤ÎÌðÂô¿´¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë½Ë¤¦»Ñ¤Ç¤¹¡£Âç¤¤ÊÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¹ë²Ú¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ìô´Ý¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¸µµ¤¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌðÂô¿´¤µ¤ó¤È·ëº§19Ç¯¡ª11Æü¤ÏÌðÂô¤µ¤ó¤È¤Î¡Ö·ëº§19Ç¯¡×ÌÜ¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿ËâºÀÅÍ¤µ¤ó¡£¡Ö»Å»ö¤ÇÈè¤ì¤¿¤Î¤Çº£Æü¤Ï²È¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é»Ò¶¡Ã£¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÌðÂô¤µ¤ó¤ÈÂ©»Ò¤Î´é½Ð¤·¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
