¶â³ÍÆÀ¤Î¥ê¥¦¤È¤Ï12.26º¹¡¡¶þ¿«Åª»´ÇÔ¤ÎÏª¥Õ¥£¥®¥å¥¢½÷»Ò¤¬Ï³¤é¤·¤¿ÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¡Ö¤â¤¦¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¡Öµ¢¹ñ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û

¤¦¤Ä¤à¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡¢ºÎÅÀ·ë²Ì¤òÊ¹¤Æþ¤Ã¤¿¥Ú¥È¥í¥·¥¢¥ó(C)Getty Images
¡¡ÌµÇ°¤Î·ëËö¤ËÍîÃÀ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö2·î19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Ç¡¢½÷»Ò¤ÏÍ£°ì¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÃæÎ©Áª¼ê¡ÊAIN¡Ë¡×¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¥í¥·¥¢¤Î¥¢¥Ç¥ê¥¢¡¦¥Ú¥È¥í¥·¥¢¥ó¤À¡£
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤È¤Îº¹¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à3°Ì¤Î¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬µÕÅ¾¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¤¬¶ä¥á¥À¥ë¡¢Ãæ°æ°¡Èþ¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿º£Âç²ñ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¥Ú¥È¥í¥·¥¢¥ó¤Ï¡¢Âçµ»4²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ËÄ©¤ó¤À¤¬¡¢²ó¤ê¤¤ì¤º¤ËÅ¾ÅÝ¡£±éµ»¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢Í½Äê¤·¤¿4²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ò²óÈò¤·¤ÆÌµÆñ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤Ï¿¤Ð¤·¤¤ì¤º¡Ä¡Ä¡£¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤«¤é¤Î¹ç·×ÅÀ¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¥ê¥¦¤È¤Ï12.26º¹¤Î214.53¡£ÆâÍÆ¤Î°¤µ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î¶¯Ä¥¤êÂ³¤±¤ëÉ½¾ð¤¬Êª¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤ÎËÌµþÂç²ñ¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ç¥¢¥ó¥Ê¡¦¥·¥§¥ë¥Ð¥³¥ï¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥È¥¥¥ë¥½¥ï¤¬2°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤ÇÌö¿Ê¤·¤¿¥í¥·¥¢Àª¤Ç¡ÈÍ£°ì¡É¤Î»²Àï¼Ô¤À¤Ã¤¿18ºÐ¤Ï¡¢¾å°ÌÁè¤¤¤Ë¿©¤¤¹þ¤â¤¦¤ÈËÛÁö¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢22Ç¯2·î¤«¤é¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¶Ø¤¸¤é¤ì¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Î³èÌö¤Ë½ª»Ï¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¡¢³¤³°Àª¤È¤ÎÎÏÎÌº¹¤ò¾ï¤Ë¿ä¤·ÎÌ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿±Æ¶Á¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¯¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢Âç¹ñ¤Î°Ò¿®¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼½ªÎ»¸å¤Ë¥í¥·¥¢¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSport Express¡Ù¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ú¥È¥í¥·¥¢¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤ÀºÙ¤«¤¯¿¶¤êÊÖ¤ëµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤ÈÅÇÏª¡£¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿4²óÅ¾¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤Ë¤ÏÂ¾¤ËÁªÂò»è¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀµÄ¾¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢±éµ»¹½À®¤òÌÔ¾Ê¤·¤¿¡£
¡Ö4²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤ËÄ©Àï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£Åö½é¤ÏÊÌ¤Î¡¢¤â¤Ã¤ÈÊ£»¨¤Ê¹½À®¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¡£¤Ç¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬·×²èÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê4²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¡ËÅ¾ÅÝ¤·¤Æ¡¢¤è¤ê·×²è¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Î¾õ¶·¤«¤é¤·¤Æ¡¢»ä¤Ë¤ÏÂ¾¤ÎÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÀÚ±©µÍ¤Þ¤Ã¤¿¾õ¶·¤ÇÇ±¤ê¤À¤¹¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«¤é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¹Í¤¨¤·¤«»Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£²¿¤È¤«¸½¼Â¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤±¤É¡Ä¡×¤È²óÁÛ¤¹¤ë¥Ú¥È¥í¥·¥¢¥ó¡£Èà½÷¤ÏÈáÄË¤ÊÌÌ»ý¤Á¤ÇØò²ù¤Î¸ÀÍÕ¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¸å¤Ç¥í¥·¥¢¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ë¤Î¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¿É¤¯¡¢Æñ¤·¤¤¡£º£Æü¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¼«Ê¬¼«¿È¡¢Ï¢ÌÁ¡¢¥³¡¼¥Á¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ´ÑµÒ¤ËÂÐ¤·¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¯»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÁêÅö¤Ê½Å°µ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤Æ4Ç¯¸å¤ËºÆµ¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£Èà½÷¤ÎÀ®Ä¹¤Î¹ÔÊý¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]