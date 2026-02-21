ÀÐÀî¸©Çò»³»Ô¡¡¼«Å¾¼Ö¤ÎÃËÀ¡¡Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¡¡¶á½ê¤Î¿Í¡ÖºÇ¶á¡¢Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¤è¤¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
20ÆüÍ¼Êý¡¢ÀÐÀî¸©Çò»³»Ô¤Î»ÔÆ»¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿60Âå¤ÎÃËÀ¤¬±¦ÀÞ¤·¤Æ¤¤¿Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Çò»³»Ô¼¯ÅçÄ®¤Î»ÔÆ»¤Ç¡¢20Æü¸á¸å6»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬±¦ÀÞ¤·¤Æ¤¤¿Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¶á¤¯¤Ë½»¤àº´¶áÅÐ»ÖÌÀ¤µ¤ó63ºÐ¤¬¹üÈ×¤ò¹üÀÞ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½1»þ´Ö¸å¤Ë»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤ÏÈþÀî¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¶á¤¯¤ÎÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯1Âæ¤¬ÄÌ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î»ÔÆ»¤Ç¶á½ê¤Î¿Í¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¶á¡¢Âç·¿¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÎÉ¤¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿»°½Å¸©Îë¼¯»Ô¤Î54ºÐ¤ÎÃËÀ¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
