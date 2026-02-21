¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Û¥Æ¥ë¡¢·ò¹¯Ä«¿©¤Ç¹ñ»ºÊÆÊ´100¡ó¡Ö¤³¤ìÊÆÊ´¥Ê¥ó¡ª¡©¡×¤òPremier¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÄó¶¡
¡ÖNatural,Organic,Smart¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¹ñÆâ³°¤Ç178Å¹ÊÞ¤Î¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤ÎBIOSSA¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¹ñ»ºÊÆÊ´100¡ó¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¡Ö¤³¤ìÊÆÊ´¥Ê¥ó¡ª¡©¡×¤ò2·î21Æü¤«¤éPremier¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Û¥Æ¥ëÅ¹ÊÞ¤Ç½ç¼¡Äó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¥Ñ¥ó¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¥Ñ¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëBIOSSA¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¹ñ»º¤ÎÊÆÊ´100¡ó¤ÇÀ½Â¤¤·¤¿¥Ñ¥ó¡Ö¤³¤ìÊÆÊ´¥Ê¥ó¡ª¡©¡×¤Î³«È¯¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ìÊÆÊ´¥Ê¥ó¡ª¡©¡×¤Ï¥¢¥ì¥ë¥²¥óÆÃÄê¸¶ºàÎÁÅù28ÉÊÌÜÉÔ»ÈÍÑ¤Î¤¿¤á¡¢Ç¯Îð¤ä¹ñÀÒ¤òÌä¤ï¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Û¥Æ¥ë¤ÎÄ«¿©¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö·ò¹¯Áý¿Ê¥«¥ì¡¼¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿©ºà¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Ä«¿©¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¾®ÇþÊ´¤äÍñ¡¢µíÆý¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤»¤º¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿¹ñ»º¤ÎÊÆÊ´100¡ó¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÆÃÄê¸¶ºàÎÁÅù28ÉÊÌÜÉÔ»ÈÍÑ¤Î¤¿¤á¡¢¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¡£ÉÊ¼Á¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¸¶ºàÎÁ¤ÎºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤ª¤è¤Ó¡¢ÊÝÂ¸ÎÁ¡¦Ãå¿§ÎÁ¤Ï°ìÀÚ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥ó¥¹»éËÃ»À¤ò´Þ¤à¥Þ¡¼¥¬¥ê¥ó¤Ê¤É¤Ï»È¤ï¤º¡¢Å¼ºÚÅü¤äÊÆÌý¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁÇºà¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢¤«¤é¤À¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤ÊÆÊ´¥Ñ¥ó¡×¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªÊÆËÜÍè¤Î´Å¤ß¤È¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÎÄó¶¡³«»ÏÆü¡Ï2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
