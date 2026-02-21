¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊÌ³Ê¡×¡ÖÈþ¤·¤¤...¡×¡¡Àã¤ÎµþÅÔ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿àÀÅ¼äá¤Ë6000¿Í°µÅÝ¤µ¤ì¤ë
¡ÖµþÅÔ¤ÎÀã·Ê¿§¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³ÊÊÌ??¡×
¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤ËX¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Àä·Ê¤¬¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Îaki¡Ê¡÷aki_goodspeed¡Ë¤µ¤ó¤¬2026Ç¯2·î8Æü¤ËÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Àã²½¾Ñ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÃÝÎÓ¤ÎÉ÷·Ê¡£
¤Þ¤ë¤Ç¿åËÏ²è¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤À¡£¿¼¤¤ÎÐ¤ÈÇò¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Å·¤òÊ¤¤¦»Ñ¤Ï¡¢Â©¤ò¤Î¤à¤Û¤É¤ËÈþ¤·¤¤¡£
aki¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¿ôÇ¯Á°¤Î2·î¡¢µþÅÔ¤ËÄÁ¤·¤¯¹ßÀãÍ½Êó¤¬½Ð¤¿Ìë¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£
¡ÖÍò»³¤Ë¤âÀÑ¤â¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¤Î¤¬ÃÝÎÓ¤Î¾®·Â¤Ç¤·¤¿¡×¡Êaki¤µ¤ó¡Ë
ÃÝÎÓ¤Î¾®·Â¤È¤Ï¡¢ÍòÅÅ¡ÖÍò»³¡×±Ø¤è¤êÅÌÊâ10Ê¬¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡¢µþÅÔ¤òÂåÉ½¤¹¤ë´Ñ¸÷Ì¾½ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¼êÆþ¤ì¤µ¤ì¤¿ÃÝÎÓ¤¬Î¾ÏÆ¤ËÂ³¤¯¡¢Ìó400¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆ»¤À¡£
»£±ÆÆü¤ÏÁáÄ«¤À¤Ã¤¿¤¿¤á´Ñ¸÷µÒ¤¬¾¯¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç»£±Æ¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»Ä¤·¤¿¤¤¡¢ÆüËÜ¤ÎÈþ¤·¤µ
¼Ì¿¿¤«¤é¤ÏÀÅ¼ä¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¥«¥á¥é¥Þ¥óÆ±»Î¤¬¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡¢Ç¤Î³Û¤Û¤É¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
´¨¤¯Çö°Å¤¤Ãæ¤Ç¤âÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤Á¡¢¤¢¤¨¤ÆºÇ¤â¹³Ñ¤Î¥ì¥ó¥º¤òÁªÂò¡£
ÃÝÎÓ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ÷ÎÏ¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò°ìËç¤Ë¼ý¤á¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÁªÂò¤¬¸«»ö¤Ë¸ù¤òÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï6000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡ÖÀä·Ê¡ª¡×
¡ÖÈþ¤·¤¤...¡×
¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤³¤ó¤ÊÈþ¤·¤¤·Ê¿§¤ÎÃæ¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿´¶Ã²¤Î¤¿¤áÂ©¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
aki¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î°ìËç¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¶áÇ¯¤ÏÃÝ¤ËÍî½ñ¤¤¬Ä¦¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢»ÄÇ°¤ÊÏÃ¤â¼ª¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¡¢ÂçÀÚ¤Ë¼é¤ê¤¿¤¤ÆüËÜ¤ÎÉ÷·Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¤«¤¿¤Á¤Ç»Ä¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¡¢Æü¡¹¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Êaki¤µ¤ó¡Ë
Àã¤ËÂ©¤ò¤Ò¤½¤á¤¿ÃÝÎÓ¤ÎÀÅ¤±¤µ¤¬¡¢¼é¤ê·Ñ¤°¤Ù¤Èþ¤·¤µ¤ò¤½¤Ã¤È»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¡£¤³¤ì¤¾"ÆüËÜ¤Î¿´"¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë