¡ÔÁêËÐ¡Õ¸µ¡¦¾È¥ÎÉÙ»Î¤Î°ËÀª¥ößÀÉô²°¡¢¡ÈÇòË²¿§¡É¤òÊ§¿¡¤µ¤»¤ë²þÌ¾¤ÎÆâËë¡¢¸µ´ØÏÆ¡¦µ®Æ®ÎÏ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿°Ç¤Î¿¿µ¶
¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤ÎÈÖÉÕ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ËÀª¥ößÀÉô²°½êÂ°¤ÎÎÏ»Î9Ì¾¤¬°ìÀÆ¤Ë»Í¸ÔÌ¾¤ò²þÌ¾¤·¤¿¤³¤È¤¬³Ñ³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£ËëÆâ¤ÎÇìºùË²¤Ï¡ÖÇìÇµÉÙ»Î¡×¤Ø¡¢Å·¾ÈË²¤Ï¡Ö»°½Å¥ÎÉÙ»Î¡×¤Ø¡¢À»ÇòË²¤Ï¡Ö¼÷Ç·ÉÙ»Î¡×¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢¸µ²£¹ËÇòË²¤æ¤«¤ê¤Î¡ÖÇò¡×¡ÖË²¡×¡ÖæÆ¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¾Ã¤¨µî¤ê¡¢¿·»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ë¸µ²£¹Ë¡¦¾È¥ÎÉÙ»Î¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡ÖÉÙ»Î¡×¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈýÌÓ¡¢¤É¤¦¤·¤¿!?¡×ÁêËÐ¶¨²ñÂà¿¦²ñ¸«¤ÎÇòË²»á¤Ëµ¯¤¤¿¡È°ÛÊÑ¡É
¡¡¤³¤Î»öÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸µ´ØÏÆ¡¦µ®Æ®ÎÏ¡Ê58¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥³¥é¥à¤ÇÆâËë¤òË½Ïª¤·¡¢Âç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¨¡¡£
µ®Æ®ÎÏ¤Î¥³¥é¥à¤ÇË½Ïª¤µ¤ì¤¿¡ÈË²¡ÉËõ»¦¤Î°Ç
¡¡µ®Æ®ÎÏ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¾È¥ÎÉÙ»Î¤¬ÇòË²¤ÎÄï»ÒÁ´°÷¤Ë¡Ö¡ÁÉÙ»Î¡×¤Ø¤Î²þÌ¾¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿ºÝ¡¢ÇìºùË²¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥Ï¥Ã¥¥êµñÈÝ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡Ö1Ç¯µÙ¾ì¡×¡¢¤µ¤é¤Ë½Â¤ë¤È¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¥¯¥Ó¤À¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¡¢µã¤¯µã¤¯¡ÖÇìÇµÉÙ»Î¡×¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Èµ®Æ®ÎÏ¤ÏÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¿¡¢Í£°ì²þÌ¾¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇòË²¤ÎÄï»Ò¤Ç¤¢¤ë±êË²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡È±ê¥ÎÉÙ»Î¡É¤Ø¤Î²þÌ¾¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊÛ¸î»Î¤òÏ¢¤ì¤Æ»Õ¾¢¤Ë¹³µÄ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡ÈÏÃ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âµ®Æ®ÎÏ¤ÏÃÇ¸À¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁêËÐ¶¨²ñ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤ì¤éÏ³¤ìÅÁ¤ï¤Ã¤¿ÏÃ¤Ëµ®Æ®ÎÏ¤Ï¡ÖÇòË²¿§¤òÊ§¿¡¤·¤¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤ä¤ê²á¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÉô²°Æâ¤ÎÂÐÎ©¹½Â¤¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥³¥é¥à¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Öµ®Æ®ÎÏ¤¬¥Û¥ó¥Þ¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤Æ¤ë¤«¡©¤ä¤Ê¡×¡Öµ®Æ®ÎÏ¤¬¥Í¥¿¸µ¤Ê¤éÈýÂÃÊª¡×¡Ö¤â¤·»ö¼Â¤Ê¤éÎ©ÇÉ¤Ê¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÏÈ¾¿®È¾µ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ö¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï2024Ç¯¤ËÁÌ¤ë¡£µÜ¾ëÌîÉô²°¤ÇÄï»Ò¤ÎËÌÀÄË²¤Ë¤è¤ëË½ÎÏÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¡¢Éô²°¤ÏÊÄº¿½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µÜ¾ëÌî¿ÆÊý¤À¤Ã¤¿ÇòË²¤ÈÄï»Ò¤¿¤Á¤Ï°ËÀª¥ößÀÉô²°¤Ø¡ÖÍÂ¤«¤ê¡×¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÅ¾ÀÒ¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢µÜ¾ëÌîÉô²°¤ÎºÆ¶½¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿ÇòË²¤ËÂÐ¤·¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤â¡ÖºÆ¶½¡×¤ÎÏÃ¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£Äï»Ò¤¿¤Á¤Ï°ËÀª¥ößÀÉô²°¤ÎÃÏ²¼Éô²°¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿©»ö¤âËþÂ¤Ë¤È¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Èµ®Æ®ÎÏ¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯6·î¡¢ÇòË²¤ÏÉô²°ºÆ¶½¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤ËÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤òÂà¿¦¡£Äï»Ò¤¿¤Á¤ÏÀµ¼°¤Ë°ËÀª¥ößÀ¿ÆÊý¡Ê¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ë¤Î²¼¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
°ËÀª¥ößÀ¿ÆÊý¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤â¤·µ®Æ®ÎÏ¤µ¤ó¤Î¥³¥é¥à¤¬»ö¼Â¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢°ËÀª¥ößÀ¿ÆÊý¤¬²þÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡ØÍÂ¤«¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ï¼«Ê¬¤ÎÄï»Ò¡£°ì¿Í°ì¿Í¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢·è¤á¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤Ï¾¯¤·Ì·½â¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¡ØµÙ¾ì¤µ¤»¤ë¡Ù¡Ø¥¯¥Ó¤À¡Ù¤Ê¤É¤È¶¼¤·¤Æ²þÌ¾¤òÇ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡ØÏÃ¤·¹ç¤¤¡Ù¤È¤ÏÅþÄì»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡µ®Æ®ÎÏ¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£ÂçË²¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤È·ëº§¤·4¿Í¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢²¼¤Î3¿Í¤ÏÎÏ»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¥º§¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½Ìò¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ©»Ò¤¿¤Á¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÉÔÍÑ°Õ¤ÊÈ¯¸À¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡Í£°ì¡¢²þÌ¾¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿±êË²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ËÀª¥ößÀ¿ÆÊý¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤ò¤¯¤ó¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢±êË²¤¬ÊÛ¸î»Î¤òÏ¢¤ì¤Æ¹³µÄ¤·¤¿¤È¤Ê¤ë¤ÈÏÃ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡1·î31Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¾È¥ÎÉÙ»Î¤Î¡Ø°úÂà°ËÀª¥ößÀ½±Ì¾ÈäÏªÂçÁêËÐ¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ÃÇÈ±¼°¤Ë¤ÏÌó330¿Í¤¬¤Ï¤µ¤ß¤òÆþ¤ì¡¢¸µ²£¹Ë¡¦ÇòË²¤â¥â¥ó¥´¥ë¤ÎÌ±Â²°áÁõ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢ÇòË²¤È¾È¥ÎÉÙ»Î¤ÎÉÔÃçÀâ¤Ï±³¤À¤è¤Í¡×¡ÖÉÔÃçÀâ¤Ï¤ä¤Ã¤ÑÌµ¤¤¤Í¡×¤ÈÎ¾¼Ô¤ÎÉÔÃçÀâ¤ÏÊ§¿¡¤µ¤ì¤¿·Á¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¡¡¿¿Áê¤Ïé®¤ÎÃæ¤À¤¬¡¢¤³¤Î¡ÈË²¡ÉËõ»¦¤Î°Ç¤ÈÂê¤·¤¿Ë½Ïª¤¬°ËÀª¥ößÀ¿ÆÊý¤ÎÉô²°±¿±Ä¡¢ÇòË²¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡£