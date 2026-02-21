¡ÖÀäÂÐ¤ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡¢¶á½ê¤Ë½»¤àÂçÊª¥¿¥ì¥ó¥È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤º
ÇÐÍ¥¤Çµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡Ê64¡Ë¤¬¡¢20ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å6»þ50Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÍÌ¾¥¿¥ì¥ó¥È¤ËÁø¶ø¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¡£
ÀÐ¸¶¤Ï¡Ö¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¼«Âð¤¬¶á¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¿¥â¥ê¡Ê80¡Ë¤È¶öÁ³¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë¡Ê³¹¤Ç¸«¤Æ¤â¡Ë¤ß¤Ê¤µ¤óÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¤Þ¤ºÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤Ã¤Æ»Å»ö¾ì¤Ë¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ï³Ý¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¥é¥Õ¤Ê¤«¤Ã¤³¤¦¤Ç¡£¤Þ¤ºÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡£¼«Âð¶á¤¯¤Ë¥¿¥â¥ê¤âÄÌ¤¦¤Ê¤¸¤ß¤ÎÅ¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤¢¤ëÆü¡¢Â¤ò±¿¤Ö¤È¡Ö¡ÊÅ¹°÷¤¬¡Ë¡Ø¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢¤É¤³¡©¡¡¤Ã¤Æ¡×¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¤³¤³¤Ë¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¡×¤È¼«Ê¬¤Î¤¹¤°ÎÙ¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
MC¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤Î¹â¶¶ÌÐÍº¡Ê50¡Ë¤¬¡Ö²£¤Ïµ¤ÉÕ¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÀÐ¸¶¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢µ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£