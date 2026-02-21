²Ï¹ç°ê¿Í¡¢µðÂç¤ÊÆÊÌÚÆÃ»º¤¤¤Á¤´¡¡Âº·É¤¹¤ëÂçÀèÇÚ¤Î¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î»ý¤ÁÊý¡×¤Ç
¥¿¥ì¥ó¥È²Ï¹ç°ê¿Í¡Ê38¡Ë¤¬21Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÅÚÍË¤Ï¥Ê¥Ë¤¹¤ë¡©¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°8»þ30Ê¬¡Ë¤ËVTR½Ð±é¤·¤¿¡£ÆÊÌÚ¸©¤ÎÆ»¤Î±Ø¥í¥±¤Ç¡¢ÆÃ»ºÉÊ¤Î¥¤¥Á¥´¤Ç½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤ËÅö¤¿¤ëÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î¡È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î»ý¤ÁÊý¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
²Ï¹ç¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©¤µ¤¯¤é»Ô¡ÖÆ»¤Î±Ø¤¤Ä¤ì¤¬¤ï¡×¤Ç¤Î¥í¥±¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤ä¤¹»Ò¤¬»ÅÀÚ¤ë¡Ö¤ä¤¹»Ò¤Î½µËöÊ¡ÂÞ¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë½Ð±é¡£ÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤ÎµÍ¤áÊüÂê¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë1Ëü5000±ßÊ¬¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë´ë²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
ÆÊÌÚ¡¦±×»ÒÄ®½Ð¿È¤Ç¡Ö¤È¤Á¤®Ì¤ÍèÂç»È¡×¤òÌ³¤á¤ë°æ¾åºé³Ú¤¬°ÆÆâÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
57Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤¤¤Á¤´¤ÎÁ´¹ñÀ¸»ºÆüËÜ°ì¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼çÎ®ÌÃÊÁ¤Ï´Å¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¡Ö¤È¤Á¤¢¤¤¤«¡×¡£¤³¤ÎÌ¿Ì¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤È¤Á¤®¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë²Ì¼Â¤Ë¡×¤È¤Î´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
»î¿©¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏµðÂç¤Ê¤È¤Á¤¢¤¤¤«¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç¡¢²Ï¹ç¤¬¡Öµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡©¡¡ËÍ¤Î¤¤¤Á¤´¤Î»ý¤ÁÊý¡×¤ÈÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿°æ¾å¤È¤ä¤¹»Ò¤ËÂ¨ÀÊ¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¡£
²Ï¹ç¤Ï¿Æ»Ø¤òÍÞ¤¨¤Ë¤·¤Æ¤Ò¤È¤µ¤·»Ø¤ÈÃæ»Ø¤Î»Ø3ËÜ¤Ç»ý¤Á¾å¤²¤ëÆÈÆÃ¤Î»ý¤ÁÊý¤òÈäÏª¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î»ý¤ÁÊý¡×¤ÈÂº·É¤¹¤ëÌÚÂ¼¤Î»ý¤ÁÊý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
²Ï¹ç¤Ï¡Ö¤Û¤«¤Î¤¤¤Á¤´¤¸¤ã¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Û¤ÉÊ¬¸ü¤¤¤¤¤Á¤´¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¡×¤È¸À¤¤¡¢¤Ñ¤¯¤ê¤È°ì¸ý¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£