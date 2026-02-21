¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥³¡¼¥ë¡×¼Õºá¸å½é¡¡¿ÀÃ«ÌÀºÓ£¸Æü¤Ö¤êÅê¹Æ¡¡¾Ð´é¤Ç¡Ö¤É¤ÎÅÔ»Ô¤Ë¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
ÅìµþÂç³Ø¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡2Ç¯À¸¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ÀÃ«ÌÀºÓ¡Ê25¡Ë¤¬21Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Èô¹Ôµ¡Åë¾è¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¸å½é¤È¤Ê¤ë¡¢8Æü¤Ö¤ê¤ÎÅê¹Æ¤Ç¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¿ÀÃ«¤Ï¹Á¤È¤ß¤é¤ì¤ëÌë·Ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÚÅö¤¿¤Ã¤¿¤éÀ¨¤¤¡Û¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡Ö¤É¤ÎÅÔ»Ô¤Ë¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¼ÁÌä¤·¤Ê¤¬¤é¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ñ¥ê¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤«¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÂ¾¡¢¡Ö¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¡©¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î¼óÅÔ¤ò¿äÂ¬¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡Ö¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¸µµ¤½Ð¤¿¡©¡×¤Ê¤É¤Èµ¤¸¯¤¦À¼¤Ê¤É¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¿ÀÃ«¤Ï11Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¥¬¥ó¥À¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥³¡¼¥ë¤Ç¾è¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢½ÐÈ¯Ä¾Á°¤ÎÅë¾èÄù¤áÀÚ¤ê¤Î°ÆÆâ¤ÇÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤¤¤Ä¤âÌÂÏÇ¤«¤±¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤Èµ¡Æâ¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤à¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÌ¾¾è¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥³¡¼¥ë¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÉÔºß¤Î¾èµÒ¤òÃµ¤¹ºî¶È¤¬È¯À¸¤·¡¢¾èµÒ¤òÂÔ¤¿¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃé¹ð¤¹¤ëÅê¹Æ¤Ê¤É¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¿ÀÃ«¤Ï13Æü¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢»ä¤Î·ÚÎ¨¤ÊSNSÅê¹Æ¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡Ö¹Ò¶õµ¡¤ÎÅë¾è¤ËºÝ¤·¡¢¼«¿È¤ÎÃÙ¹ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤äÂ¾¤Î¾èµÒ¤Î³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤ÊÉéÃ´¤ÈÃÙ±ä¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤ï¤»¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ì¤ò·Ú»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¸ø¶¦¥Þ¥Ê¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤Î´Å¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÁÛÁüÎÏ¤Î·çÇ¡¤¬¾·¤¤¤¿»öÂÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÛ²ò¤ÎÍ¾ÃÏ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤ª¤è¤ÓÂç³Ø±¡¤«¤é¤â¸·½Å¤ÊÃí°Õ¤ò¼õ¤±¡¢¼«¿È¤ÎÌ¤½Ï¤µ¤òÄË´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢³§ÍÍ¤«¤éÄº¤¤¤¿¸·¤·¤¤¤´»ØÅ¦¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÀÕÇ¤¤ò¼«³Ð¤·¡¢¹ÔÆ°¤ò²þ¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¿ÀÃ«¤ÏÅìÂç1Ç¯»þ¤Ë¡Ö¥ß¥¹ÅìÂç2020¡×¤È¡Ö¥ß¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹2021¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£22Ç¯¤ËÄãÅü¼Á¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSASA¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò·óPR¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£