¡¡²ÈÃæ¤¬À°ÍýÀ°ÆÜ¤µ¤ì¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ä¿´¤¬ÏÂ¤à¤â¤Î¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿À¸³è¤òÍýÁÛ¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·»Å»ö¤ä²È»ö¡¢°é»ù¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¸å¤Ç¤Ç¤¤¤¤¤ä¡×¤¬Æü¡¹ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Ï¤Ç¥«¥ª¥¹¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦²÷Å¬¤ÊÀ¸³è¤È¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡Ø¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡Ù¡Ê¥µ¥È¥¦¥æ¥«/¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¡Ë¤À¡£ÌµÍý¤Ê¤¯¼«Ê¬¤é¤·¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï30Âå¤Î¥Õ¥ê¡¼ÊÔ½¸¼Ô·ó¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥Éºî²È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤Î¥«¥ª¥¹¶õ´Ö¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÖÊÒÉÕ¤±¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢·ë²ÌÅª¤Ë»Ò¤É¤â¤â¸¤¤â¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Í§¿Í¤¬Á¢¤à¤Û¤É¥¥ì¥¤¤Ç²÷Å¬¤Ê½»¶õ´Ö¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤À¡£¤½¤·¤ÆÊÒÉÕ¤±¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤Ç´ò¤·¤¤Éû»ºÊª¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÉ¤à¤ÈÊÒÉÕ¤±¤Ø¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬µÞ¾å¾º¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡ËÜ½ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤¹¤°¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤ÊÅù¿ÈÂç¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¥Ò¥ó¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¤µ¤¢²÷Å¬¶õ´Ö¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¾¡ª¤Èµ¤Ä¥¤é¤º¡¢¤Þ¤º¤Ïµ¤·Ú¤Ë¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ¥Õ¥ë¥«¥é¡¼¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤³¨ÊÁ¤ÎÌ¡²è¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ô¥ó¤È¤¤¿¥Í¥¿¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ó¤ÊÆÉ¤ßÊý¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¢¤ë¡£
