É×¤¬75ºÐ¡¢»ä¤Ï72ºÐ¡£»ý¤Á²È¤òÇä¤Ã¤Æ¡Ö¥µー¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð¡×¤Ø¤ÎÆþµï¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æþµï°ì»þ¶â¤¬¡Ö600Ëü±ß¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÊ§¤¤²á¤®¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Æþµï°ì»þ¶â¤ÏÁ°Ê§¤¤²ÈÄÂ¤ÎÀ³Ê¤¬¶¯¤¤¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤
¥µ¹â½»¤Ï¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤È¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¶¦´É¤¹¤ëÅÐÏ¿À©ÅÙ¤Ç¡¢·ÀÌóÌÌ¤Ç¤Ï¹âÎð¼Ô¤Îµï½»¤Î°ÂÄê¤¬¿Þ¤é¤ì¤¿·ÀÌó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Á°Ê§²ÈÄÂÅù¤ÎÊÖ´Ô¥ëー¥ë¤äÊÝÁ´Á¼ÃÖ¤¬¹Ö¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Æþµï°ì»þ¶â¤ò¼è¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢»ö¶È¼Ô¤¬¹¥¤¾¡¼ê¤Ë·è¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀâÌÀ¤È¥ëー¥ë¤¬Á°Äó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂÌ³¾å¡¢Æþµï°ì»þ¶â¤ÏÁ°Ê§¤¤²ÈÄÂ¤È¤·¤ÆÀßÄê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ëè·î¤Î²ÈÄÂ¤òÄã¤¯¸«¤»¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿Á°Ê§¤¤¤òµá¤á¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢600Ëü±ß¤¬²¿¥ö·îÊ¬¤Î²ÈÄÂ¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢Áê¾ì´¶¤¬¤Ä¤«¤á¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð·î15Ëü±ß¤Î²ÈÄÂ¤Ê¤é40¥ö·îÊ¬¡¢·î20Ëü±ß¤Ê¤é30¥ö·îÊ¬¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤ÇÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢Á°Ê§¤¤¤Ë¤è¤ê·î³Û¤¬¤É¤ì¤À¤±²¼¤¬¤ë¤«¤âÆ±»þ¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ê§¤¤²á¤®¤«¤É¤¦¤«¤ÏÁÛÄêµï½»´ü´Ö¤ÈÊÖ´Ô¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç·è¤Þ¤ë
Á°Ê§¶â¤Ë¤ÏÊÖ´Ô¥ëー¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÄê´ü´ÖÆâ¤ÎÂàµî¤Ç¤Ï¼ÂÈñÁêÅö¤ò½ü¤¤¤ÆÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë90Æü¥ëー¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁÛÄêµï½»´ü´Ö¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë½þµÑ´ü´Ö¤ÎÀßÄê¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î´ü´ÖÆâ¤ËÂàµî¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÌ¤·Ð²áÊ¬¤¬ÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£Æþµï°ì»þ¶â¤¬600Ëü±ß¤Ç¤â¡¢½þµÑ´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢ÊÖ´Ô·×»»¤¬ÌÀ³Î¤Ç¡¢Ã»´üÂàµî¤Î°·¤¤¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ê¤é¡¢¶ËÃ¼¤ËÉÔÍø¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
µÕ¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ÊÖ´Ô¤Î¾ò·ï¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡¢Âàµî»þ¤Î¹µ½ü¹àÌÜ¤¬Â¿¤¤¡¢ÁÛÄêµï½»´ü´Ö¤¬Ã»¤¤¤Î¤Ë¹â³Û¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥±ー¥¹¤Ç¤¹¡£
ÊÝÁ´Á¼ÃÖ¤È½ÅÍ×»ö¹àÀâÌÀ¤Î¼Á¤Ç°Â¿´ÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤ë
Á°Ê§¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¾ì¹ç¡¢»ö¶È¼Ô¤Ë¤ÏÊÝÁ´Á¼ÃÖ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÏÈÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Î»ñÎÁ¤Ç¤Ï¡¢Á°Ê§¶â¤ÎÊÝÁ´ÊýË¡¤È¤·¤ÆÊ£¿ô¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏËü°ì¤Î¤È¤¤Ë¡¢Æþµï¼Ô¤Î»ñ¶â¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¥µ¹â½»¤Ï¡¢ÅÐÏ¿»ö¹à¤Î¾ðÊó³«¼¨¤ä·ÀÌóÁ°¤ÎÀâÌÀ¤Ê¤É¡¢»ö¶È¼Ô¤ÎµÁÌ³¤âÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñ¸ò¾Ê¤¬°ÆÆâ¤¹¤ë¥µ¹â½»¤Î¾ðÊóÄó¶¡¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢ÈñÍÑ¤ä¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤Î¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æþµï°ì»þ¶â¤Î¶â³Û¤À¤±¤ÇÇº¤à¤è¤ê¡¢½ñÌÌ¤ÎÀâÌÀ¤¬ÃúÇ«¤«¡¢¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤Ç¡¢»ÜÀß¤Î»ÑÀª¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
Æþµï°ì»þ¶â600Ëü±ß¤¬¹â¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢²¿Ç¯Ê¬¤ÎÁ°Ê§¤¤¤«¡¢·î³Û¤¬¤É¤ì¤À¤±²¼¤¬¤ë¤«¡¢¤¬´ð½à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿»ÜÀß¤Ê¤é¡¢½þµÑ´ü´Ö¤äÊÖ´Ô¥ëー¥ë¤ò»æ¤Ç¼¨¤·¡¢ÁÛÄê³°¤ÎÂàµî¤ËÈ÷¤¨¤¿ÀâÌÀ¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£»ý¤Á²ÈÇäµÑ¤ÇÆÀ¤¿»ñ¶â¤ÏÀ¸³è¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾Ç¤é¤º¤Ë¿ô»ú¤È½ñÌÌ¤ÇÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËÎÉ¤¤ÁªÂò¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
