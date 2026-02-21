ÎëÂ¼·ò°ì¡ßÂÀÅÄÅ¯¼£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ª±Ç²è¡Ø¶äº²¡ÙÉü³è¤Ë¡Ö¡Ø½ª¤ï¤ë½ª¤ï¤ëº¾µ½¡Ù¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤é¤Ê¤¤¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¶õÃÎ±Ñ½©¤¬¸¶ºî/¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¥´¥ê¥é¤È¤·¤Æ·È¤ï¤ë¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù¤¬¡¢2·î13Æü(¶â)¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«Ãæ¡£
¶äº²¤Î¿Íµ¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡ÖµÈ¸¶±ê¾åÊÓ¡×¤¬¡¢´°Á´¿·ºî±Ç²è¡ÖµÈ¸¶Âç±ê¾å¡×¤È¤·¤Æ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÂçË½¤ì¡ª
¤¢¤ëÆü¡¢¹¾¸Í¤ÇËü»ö²°¤ò±Ä¤àºäÅÄ¶ä»þ(CV¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ)¤Ï¡¢¥¹¥ê¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¸É»ù¡¦À²ÂÀ(CV¡§»°ÉÓÍ³ÉÛ»Ò)¤È½Ð²ñ¤¦¡£Èà¤ÏÀ¸¤ÊÌ¤ì¤¿Êì¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤¬...¡£
º£²ó¤Ï¡¢¿¿ÁªÁÈ°ìÈÖÂâÂâÄ¹¡¦²ÅÄÁí¸çÌò¤ÎÎëÂ¼·ò°ì¡¢¿¿ÁªÁÈ´Æ»¡Ìò¡¦»³ºê ÂàÌò¤ÎÂÀÅÄÅ¯¼£¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½¡ÖµÈ¸¶±ê¾åÊÓ¡×¤¬¡ÖµÈ¸¶Âç±ê¾å¡×¤È¤·¤Æ±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¿´¶¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÂÀÅÄ¡Ö"µÈ¸¶±ê¾åÊÓ¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤¹¤ë¤ó¤À¡ª"¤È¶Ã¤¤¤¿¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¿¿ÁªÁÈ¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç"½Ð¤ë¤Î¤«¤Ê¡©"¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç±ÇÁü¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢¿¿ÁªÁÈ¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç"¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê"¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
ÎëÂ¼¡Ö"½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê"¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£"²¿ÅÙÌÜ¤Î¡Ø½ª¤ï¤ë½ª¤ï¤ëº¾µ½¡Ù¤Ê¤ó¤À¤è"¤È¡£¤â¤¦¡Ø½ª¤ï¤ë½ª¤ï¤ëº¾µ½¡Ù¤Ë¤Ï°ú¤Ã¤«¤«¤é¤Ê¤¤¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡½¡½(¾Ð)
ÎëÂ¼¡Ö¿¿ÁªÁÈ¤ÏµÈ¸¶±ê¾åÊÓ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂæËÜ¤ò¤â¤é¤¦¤Þ¤Ç¤Ï¡Ø¿¿ÁªÁÈ¤â½Ð¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤ò¤¦¤¿¤¤Ê¸¶ç¤Ë¤·¤¿º¾µ½¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥á¥ª½Ð±éÄøÅÙ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡×
¡½¡½(¾Ð)¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÂÀÅÄ¡Ö¡ØµÈ¸¶±ê¾åÊÓ¡Ù¤Çµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ×ÁÇ¤¬°ãÏÂ´¶¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÃæ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡£¡Ø°ìÂÎ¡¢Ã¯¤¬´Æ½¤¤·¤¿¤ó¤À¤í¡Á¡©¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×
ÎëÂ¼¡Ö¡Ø¶äº²¡Ù¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬Á´ÉôÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Ù¡¼¥¹¤Ï¥·¥ê¥¢¥¹¤Ç¤É¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Ð¥«¥Ð¥«¤·¤¤¤³¤È¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¤Þ¤Þ¤¤¤±¤Ð¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¤«¤Ã¤³¤Ä¤±¤¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¡Ø¶äº²¡Ù¤é¤·¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤âºÇ¸å¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·¡¢µã¤«¤»¤Ë¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï²²ÖÀá¤â´¶¤¸¤Æ¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡Ø¶äº²¡Ù¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½TV¥¢¥Ë¥á¡Ø3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ºÆ¤Ó¿¿ÁªÁÈ¤Î²ÅÄ¤È»³ºê¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
ÂÀÅÄ¡Ö¼Â¤Ï»ä¡¢¤Û¤Ü¥¢¥É¥ê¥Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¿·¤·¤¤Í×ÁÇ¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤É¤¦´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤É¤¦Éâ¤«¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿»³ºê¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£»³ºê¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
ÎëÂ¼¡Ö¤Þ¤º¡Ø½ÐÈÖ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í(¾Ð)¡£ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¡¢ÅÚÊý(½½»ÍÏº)¤µ¤ó¤ò¥¤¥¸¤ê¡¢ÆÇ¤Å¤¤Ä¤Ä¤âÇ¤Ì³¤Ï¿ë¹Ô¤·¡¢·Ë(¾®ÂÀÏº)¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë...¡£²ÅÄ¤¬°ìÄÌ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤Ù¤ÆµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã±½ã¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½¡½Ä¹Ç¯±é¤¸¤Æ¤¤¿²ÅÄ¤ä»³ºê¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
ÂÀÅÄ¡ÖÀÎ¤«¤é»³ºê¤Ï¡Ø¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤ë¡Ù¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤â¤¹¤ì¤ÐÎÙ¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¢¤È¤â¤¹¤ì¤Ð¼«Ê¬¼«¿È¤È¤¤¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤º¤Ã¤È¼«¿È¤òÅê±Æ¤Ç¤¤ë¾þ¤é¤Ê¤¤¥¥ã¥é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢(¿Íµ¤²ó¤Î)¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤¢¤¿¤ê¤«¤é¾¯¤·¥º¥ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í(¾Ð)¡£¡ØµÈ¸¶±ê¾åÊÓ¡Ù¤Î¤³¤í¤Ï¡¢¤Þ¤À¤¢¤ó¤Ñ¤óÁ°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤È¤â¤ÊÏÈ¤Ë¤¤¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½(¾Ð)¡£ÎëÂ¼¤µ¤ó¤Ï»³ºê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÎëÂ¼¡Ö¥¤¥¸¤é¤ì¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£¡Ø¥¥ã¥é¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡Ù¤òÉð´ï¤Ë¥¤¥¸¤é¤ì¤Ë¤¤¿·ë²Ì¡¢¥¥ã¥é¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ÂÀÅÄ¡Ö³Î¤«¤Ë¡ª¡×
ÎëÂ¼¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¥¤¥¸¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥¥ã¥é¤¬Î©¤Á¡¢¥í¥Ü¥³¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ...¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
ÂÀÅÄ¡Ö¼ã´³ÌÂÁö¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤Í(¾Ð)¡×
ÎëÂ¼¡Ö¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥¦¥Á¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ßÃ´Åö¤Ã¤Ý¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤(¾Ð)¡£Ëü»ö²°¤Ï¡¢(»ÖÂ¼)¿·È¬¤¬¥Ä¥Ã¥³¤á¤Ð¤³¤È¤¬Æ°¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿¿ÁªÁÈ¤Î¤Û¤¦¤Ï¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤âÆ°ÍÉ¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ëü»ö²°¤È¤ÎÂÐÈæ¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡½¡½ÎëÂ¼¤µ¤ó¤Ï²ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÎëÂ¼¡ÖÆæ¤Î¿Í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢Å¨¤«Ì£Êý¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤É¤³¤Þ¤ÇËÜµ¤¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÚÊý¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò°ú¤¤º¤ê²¼¤í¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¿²ÊÖ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÜµ¤¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ...¡£
¤¿¤À¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»ø¤ä¿¿ÁªÁÈ¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤é¡¢¿¿ÁªÁÈ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ø¤Õ¤ë¤µ¤È´¶¡Ù¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¥ß¥Ä¥ÐÊÓ¡Ù¤¢¤¿¤ê¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤«¾¯¤·¤º¤ÄÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±é¤¸¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡Ù¤òÉ½¸½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¾ï¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÀÎ¡¢¶õÃÎÀèÀ¸¤È°û¤ó¤À¤È¤¤Ë¡Ø²ÅÄ¤Ã¤Æ¥à¥º¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¤á¤Ã¤Á¤ã¥à¥º¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤è¡Ù¤ÈÊÖ¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ(¾Ð)¡£¶õÃÎÀèÀ¸¤â¡ØÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤µ¤âÉ¬Í×¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢²ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤¹¤«¡©
ÂÀÅÄ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢Ãæ³Ë¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬...Ââ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ø²ÅÄÇÉ¡Ù¤¬¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡½¡½³Î¤«¤Ë¡ª
ÎëÂ¼¡Ö·ù¤ï¤ì¤Á¤ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÂâÄ¹¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡×
ÂÀÅÄ¡Ö¤Ç¤âÂâÄ¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¶¯¤µ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÁ´Éý¤Î¿®Íê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¿®ÍêÅÙ¤Ï¤Ê¤¤(¾Ð)¡£¤½¤³¤Ï¤ß¤ó¤Ê³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡½¡½¸¶ºî¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡Ø¶äº²¡Ù¡£¤ªÆó¿Í¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÎÇ®ÎÌ¤ò´¶¤¸¤È¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÂÀÅÄ¡Ö»ä¤Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»³ºê°¸¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»³ºê¤Ø¤Î°¦¤òÄ¹Ê¸¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ...¡£¤³¤ì¤ò»ä¤ËÂ÷¤µ¤ì¤Æ¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
ÎëÂ¼¡Ö¶äº²¤Ï¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤¬¸«¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¡Ù¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ä¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢Åö»þ¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÊý¤Ã¤Æ¡Ø¶äº²¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢¸½¾ì¤Ç¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤È¡Ø¶äº²¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ø²ÅÄ¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ÂÀÅÄ¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡¼¡×
ÎëÂ¼¡Ö¤¢¤È"¤¹¤²¤¨¤Ê"¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤¹¤Í¡£¶õ¹Á¤Ç¼êÂ³¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¤¬³«¤¤¤Æ¡¢½÷À¿¦°÷¤µ¤ó¤¬2¿Í½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡ØÈà½÷¤¿¤Á¤Ï²ÅÄ¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤À¡£Íê¤à¤«¤é¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢¶âÂ°ÃµÃÎµ¡¤Ç¥Ô¥Ô¥Ô¤È¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËµÞ¤Ë¡Ø...¥ª¥¥¿¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â(¾Ð)¡£³¤³°¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¤¹¤´¤µ¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡½¡½¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Ç¡Ø¶äº²¡Ù¤Ï°¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£±é¼ÔÌÜÀþ¤Ç¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÂÀÅÄ¡Ö¶õÃÎÀèÀ¸¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÏÃ¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤ÆÊý¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥®¥ã¥°¤È¿Í¾ð¤â¤Î¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¤·¡¢Âç½°¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÆÒ¤µ¤ó(ÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è)¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â´¶¤¸¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥³¥á¥Ç¥£¡¼ÉôÊ¬¤Ç¤¦¤Þ¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤¬¡¢»þ»ö¥Í¥¿¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê»þÂåÇØ·Ê¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¶äº²¡Ù¤Ï¸½Âå¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Øº£¤¬³Ú¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÎëÂ¼¡Ö¸¶ÅÀ¤¬¥Ö¥ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ËÍ¤Î¹¥¤¤Êµ¯¶È²È¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ø¸Ï¤ì¤¿µ»½Ñ¤Î¿åÊ¿»×¹Í¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¿»ö¤âºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¤·¤¯ºî¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ã¤Æ¡¢ÀÎ¤«¤é¤¢¤ë¤â¤Î¡£¤Ä¤Þ¤ê¸Ï¤ì¤¿µ»½Ñ¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ø¶äº²¡Ù¤â¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¡£¥É¥ê¥Õ¤Î¤è¤¦¤ÊÉáÊ×Åª¤Ê¥É¥¿¥Ð¥¿¥³¥ó¥È¤È¡¢¥á¥í¥É¥é¥Þ¤äÃë¥É¥é¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¥Ù¡¼¥¹¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤é¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡Ø¸Ï¤ì¤¿µ»½Ñ¤Î¿åÊ¿»×¹Í¡Ù¤òÌ¡²è¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¶õÃÎ¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
