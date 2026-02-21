Ê£¿ôµ¿ÏÇ¤Î´Ú¹ñÇä¤ì¤Ã»Ò·Ý¿Í¡¢·Ù»¡¤ÇÌó8»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÄ´ºº¤ò½ª¤¨¤ë¡ÄÊóÆ»¿Ø¤Î¸·¤·¤¤¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡ÈÄÀÌÛ¡É
¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ä¡¢°ãË¡°åÎÅ¹Ô°Ù¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¿ÏÇ¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤ë¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ì¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤¬¡¢Èïµ¿¼Ô¤È¤·¤Æ½é¤Î·Ù»¡Ä´ºº¤ò½ª¤¨¤¿¡£
µî¤ë2·î20Æü¡¢¥½¥¦¥ë¹¾Æî¡Ê¥«¥ó¥Ê¥à¡Ë·Ù»¡½ð¤Ï¡¢15»þ¤«¤éÌó7»þ´Ö40Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÆÃ¼ì½ý³²¤ª¤è¤Ó°åÎÅË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤òÂÐ¾Ý¤Ë½¸ÃæÅª¤ÊÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡ÚÏÃÂê¡Û¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤é¤¬·Ù²ü¡©¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤Î²áµîÈ¯¸À
22»þ40Ê¬º¢¤ËÄ´ºº¤ò½ª¤¨¤Æ»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤Ï¡¢´öÊ¬¹Å¤¤É½¾ð¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤ÇÎ©¾ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Èà½÷¤Ï¡¢¡ÖÀ¿¼Â¤ËÄ´ºº¤ËÎ×¤ß¡¢»ö¼ÂÄÌ¤ê¤ËÅú¤¨¤¿¡×¤È¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÇÕ¤òÅê¤²¤¿¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì½ý³²ÍÆµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¡¢Àµ¤¹Í½Äê¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¼çÄ¥¤Î¤É¤ÎÉôÊ¬¤¬µõµ¶¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁÜºº¤òÄÌ¤¸¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²óÅú¤òÈò¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢²ÈÂ²Ì¾µÁ¤Ç¤ÎµëÍ¿µõµ¶»Ùµë¤Îµ¿ÏÇ¡¢°ãË¡ÌôÊªÅêÍ¿¤Îµ¿ÏÇ¡¢Ä´ººÆüÄø¤Î±ä´üÍýÍ³¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸·¤·¤¤¼ÁÌä¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤¬¡¢Èà½÷¤ÏÄÀÌÛ¤ò´Ó¤¤¤¿¤Þ¤ÞÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£
µ¢ÂðÄ¾Á°¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦µìÀµ·î¤Î°§»¢¤ò»Ä¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î»ö·ï¤Ï¡¢¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤é¤¬¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤«¤é»äÅª¤Ê»È¤¤¤Î¶¯Í×¤ä¡¢Ë½¹Ô¡ÊÇÕ¤òÅê¤²¤ë¹Ô°Ù¡Ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤¿¤È¹ðÁÊ¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤Ë¡¢ÌµÌÈµö°å»Õ¤Î¡ÈÃí¼Í¤ª¤Ð¤µ¤ó¡É¤òÄÌ¤¸¤¿°ãË¡°åÎÅ»Ü½Ñ¤Îµ¿ÏÇ¤Þ¤Ç²Ã¤ï¤ê¡¢»öÂÖ¤Ï¼ý½¦¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¿¼¹ï²½¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë»ö·ï¤Ï¡¢¹ðÁÊ¤ÈÈ¿ÁÊ¤ò´Þ¤á¡¢7·ï¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ìÂ¦¤Ï¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤é¤ò¶²³åÌ¤¿ë¤È¶ÈÌ³¾å²£ÎÎ¤ÎÍÆµ¿¤ÇÈ¿ÁÊ¤·¡¢¿¿¤Ã¸þÂÐ·è¤òÀë¸À¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÏºÇ¶á¡¢¡ÈÃí¼Í¤ª¤Ð¤µ¤ó¡É¤È¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ´ºº¤ò½ª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤Î¶¡½ÒÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÄÉ²ÃÄ´ºº¤Î²ÄÈÝ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡þ¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1985Ç¯10·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2006Ç¯¤ÎKBS¸ø³«ºÎÍÑ21´ü¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ø¥®¥ã¥°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ù¡Ø»ä¤Ï°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¡Ù¡Ø½õ¤±¤Æ¡ª¥Û¡¼¥à¥º¡Ù¡Ø¶Ã¤¤ÎÅÚÍËÆü¡Ù¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤·¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÊ±Áõ¤È¥®¥ã¥°¤ÇÂç¤¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡Ø»ä¤Ï°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿¿©¥ì¥Ý¤äÎÁÍý¤ÎÏÓÁ°¡¢¥×¥í´éÉé¤±¤Î½»Âð´ÉÍýÇ½ÎÏ¤òÈäÏª¤·¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£µÁÍý·ø¤¯¡¢¿Í¾ðÌ£¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤È¤â¡£