¡¡1978Ç¯¤ËÄ´¶µ½õ¼ê¤È¤·¤Æ¶¥ÇÏ³¦¤ËÆþ¤ê¡¢1989Ç¯¤ËÄ´¶µ»ÕÌÈµö¤ò¼èÆÀ¡£°ÊÍè¡¢¥¢¥Ñ¥Ñ¥Í¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤¤È¤¤¤¦2Æ¬¤ÎÌÆÇÏ»°´§¤ò°é¤Æ¤¿¸½ÌòºÇÂ¿¾¡Ä´¶µ»Õ¡¦¹ñ»Þ±É»á¤¬¡¢2026Ç¯2·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç°úÂà¤¹¤ë¡£¹ñ»ÞÄ´¶µ»Õ¤¬²Ú¤ä¤«¤ÇÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤¿48Ç¯¤Î¶¥ÇÏ¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤È¤¤¤¦Æ°Êª¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÄÖ¤ë¥³¥é¥àÏ¢ºÜ¡Ö¿Í´ÖËü»öºÉ²§¤¬¶¥ÇÏ¡×¤«¤é¡¢Ä´¶µ»Õ¿ÍÀ¸¤Ç²¿ÅÙ¤âÄ©Àï¤·¤¿GI¤ò¤á¤°¤ë»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯10·î¡¢¥¢¥í¥ó¥º¥í¥Ã¥É¤Ëµ³¾è¤·¤¿ºÝ¤Î¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê
¡¡º£½µ¤ÏÅß¤ÎÅìµþ³«ºÅ¤ÎºÇ¸å¤ò¾þ¤ë¥À¡¼¥ÈGI¤Î¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£¹ñ»Þ±¹¼Ë¤Ï½ÐÁö¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ÇÄ©Àï¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç160²ó°Ê¾å½ÐÁö¤·¤Æ¤¤¤ëGI¤À¤¬¡¢º£²ó¤¬ºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¡£²¿¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¶ÛÄ¥´¶¤È¹âÍÈ´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êµ²±¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¡½õ¼ê»þÂå¤Ë¤Ï±¹¼Ë¤Î´ÉÍýÇÏ¤¬GI¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Õ¾¢¤Î»³ºê¾´µÁÀèÀ¸¤Ï¤¢¤Þ¤êÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä´¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿1990Ç¯¤ËÌ¤¾¡Íø¤ò¾¡¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Ü¡¼¥É¥»¥¤¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤¦ÇÏ¤ÇÄ«ÆüÇÕ3ºÐ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ë½Ð¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¡£¤³¤Î»þ¤Ï13Æ¬Î©¤Æ12ÈÖ¿Íµ¤¤Î12Ãå¡£¾¡¤Ã¤¿¥ê¥ó¥É¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦ÊÆ¹ñ»ºÇÏ¤Ï¤Ï¤ë¤«Á°¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤¬GI¤À¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¼¡¤ÎGI½ÐÁö¤Þ¤Ç¤Ï¼Â¤Ë7Ç¯¤â¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î´Ö¤Ï½Å¾Þ¤¹¤é¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¹Ô¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤¹¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤è¤¦¤ä¤¯1997Ç¯¤ÎÂè2²óNHK¥Þ¥¤¥ë¥«¥Ã¥×¤Ë½ÐÁö¡£¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï18Æ¬Ãæ12Æ¬¤¬³°¹ñ»ºÇÏ¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1Æ¬¤Ç¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎGIÇÏ¤ò²¿Æ¬¤â½Ð¤·¤¿¥í¥â¥ó¥É¤Î»º¶ð¤Ç¤¢¤ë¥¿¥¤¥¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¤Ë¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É16Ãå¡£¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¸åÆüËÜÄ´¶µÇÏ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ³¤³°GI¤ò¾¡¤Ã¤¿¥·¡¼¥¥ó¥°¥¶¥Ñ¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍâÇ¯¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥¯¤¬½é¤á¤ÆGI°ÂÅÄµÇ°¤Ë½ÐÁö¤·¤¿¤¬¥¿¥¤¥¥·¥ã¥È¥ë¤ÎÁ°¤Ë11Ãå¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤êGI¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾ÇÏ¤¬¾¡¤Á¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥¯¤â¤³¤ÎÍâÇ¯¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤Ç¶â»Ò¿¿¿Í¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È»ä¤Ë½éGI¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£5ÀïÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¤Î¾¡Íø¤È¤¤¤¨¤Ð·ë¹½Áá¤¤Êý¤À¤¬¡¢³«¶È¤«¤é9Ç¯¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥¯¤Ï2001Ç¯¤Î°ÂÅÄµÇ°¤â¾¡¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬2Æ¬ÌÜ¤ÎGIÇÏ¤Ï¤µ¤é¤Ë¤½¤Î6Ç¯¸å¡£2007Ç¯¤ÎNHK¥Þ¥¤¥ë¥«¥Ã¥×¤Ç¤ä¤Ï¤ê¶â»Ò¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥Ô¥ó¥¯¥«¥á¥ª¡¢¥Ö¡¼¥Ó¡¼¿Íµ¤¤Ç¤Î·ãÁö¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯¤ÏÊë¤ì¤ÎÍÇÏµÇ°¤â¥Þ¥Ä¥ê¥À¥´¥Ã¥Û¤¬9ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¾¡¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì°Ê¹ß¤Ï¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇËèÇ¯½ÐÁö¡¢22²ó¤â¾¡¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤¤¬ÎòÂåºÇÂ¿¤Î8¾¡¡¢¤³¤ÎÇÏ¤ò½ÐÁö¤µ¤»¤ë¤È¤¤Ï¡¢¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¢¥Ñ¥Ñ¥Í¤â5¾¡¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯GI¤Ï¾¡¤¿¤»¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½ÐÁö¤µ¤»¤ë¤Î¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ÏGII¤ò3¾¡¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤í¤½¤í½çÈÖ¤¬Íè¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤À¤¬¡¢ºòÇ¯12·î¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¤«°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤ÆÄ¾ÀþÈ¾¤Ð¤Ç¤â¤¦¥¬¥¹·ç¾õÂÖ¡£
¡¡º£²ó¤ÏÃÏÊý¸òÎ®GI2Ãå¤À¤Ã¤¿À¹²¬¶¥ÇÏ¾ì¤ÈÆ±¤¸¥³¡¼¥Ê¡¼2²ó¤Î¥ï¥ó¥¿¡¼¥ó¡£ÂÎÄ´¤Ï¤¤¤¤¤·¡¢¥À¡¼¥ÈÅ¬À¤â¤¢¤ë¤·¡¢°È¾å¤ÏÌ¾¼ê¡¦¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¡£2·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Èº£Ç¯¤Î½é¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÂç¤¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Æâ¿´¤Ç¤ÏÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤ÎGI¤ò¾¡¤Ã¤Æ°úÂà¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È½ÐÍè²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¹ñ»Þ±É¡Ê¤¯¤Ë¤¨¤À¡¦¤µ¤«¤¨¡Ë¡¿1955Ç¯´ôÉì¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÇÀ¹©Âç³ØÇÀ³ØÉô½Ã°å³Ø²ÊÂ´¶È¸å¤Î1978Ç¯¤«¤éÈþ±º¡¦»³ºê¾´µÁ±¹¼Ë¤ÇÄ´¶µ½õ¼ê¡£1989Ç¯¤ËÄ´¶µ»ÕÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ1990Ç¯¤Ë³«¶È¡¢°Ê¸åÍ¥½¨Ä´¶µ»Õ¾Þ7²ó¡¢Í¥½¨±¹¼Ë¾Þ7²ó¡£¼ç¤Ê´ÉÍýÇÏ¤Ï¤Û¤«¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥¯¡¢¥Þ¥Ä¥ê¥À¥´¥Ã¥Û¡¢¥µ¡¼¥¯¥ë¥ª¥Ö¥é¥¤¥Õ¡¢¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¡£
