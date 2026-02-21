Å¢ÂçÀ¤¤¬¸ì¤ë³¤³°¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¡ÈÆüËÜ¿Í¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤È¤Ï¡©
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢£²·î15Æü¡ÊÆü¡ËÌë10»þ¤è¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡ØABEMA¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥à¡Ù¤òÀ¸ÊüÁ÷¡£ÈÖÁÈÊüÁ÷¸å¤è¤êÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÇ®¶¸¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ë¡É¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¿·´¶³Ð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡£Ìîµå¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÃíÌÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òËè½µÆüÍËÌë10»þ¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£ËÜÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°Áª¼ê¤ÎÀîùõ½¡Â§»á¡¢¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ËÌÄ«Á¯ÂåÉ½¤ÇJ¥ê¡¼¥°¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿Å¢ÂçÀ¤¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥Æ¥»¡Ë»á¤¬¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤òÆÃ½¸¡£¸½ºß¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç18¿Í¤â¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤ò¼õ¤±¡¢¥Æ¥»»á¤Ï¡ÖËÍ¤é¤Î»þÂå¤À¤Ã¤¿¤é¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢Æ²°ÂÎ§Áª¼ê¡¢º´Ìî³¤½®Áª¼ê¤éÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬³¤³°¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥Æ¥»»á¤¬¡Ö¡È½¾½çÀ¡É¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡Ö³¤³°¤ÎÁª¼ê¤Ï¸ÄÀ¤ä¼çÄ¥¤¬¶¯¤¤Ê¬¡¢°·¤¤¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤âÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ïµá¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤È¤ÏÀè¿Í¤Ë´¶¼Õ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¥Æ¥»»á¡£¡Ö¹â¸¶¡ÊÄ¾ÂÙ¡Ë¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢Ä¹Ã«Éô¡ÊÀ¿¡Ë¤¬¤¤¤Æ¡¢¹áÀî¿¿»Ê¡¢ÆâÅÄÆÆ¿Í¤¬¤¤¤Æ¡Ä¡ÄÀè¿Í¤¿¤Á¤¬¡ÈÆüËÜ¿Í¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢º£¤³¤¦¤·¤Æ¡ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÁª¼ê¤Ï²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡É¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¤È²òÀâ¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿Àîùõ»á¤â¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤È»÷¤Æ¤ë¡£ÌîÌÐ¡Ê±ÑÍº¡Ë¤µ¤ó¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬Æ»¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¶¦´¶¤·¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î³¤³°É¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£
¤½¤Î¸å¡¢¸åÈ¾Àï¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Æ¥»»á¤ÏSC¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÎÎëÌÚÍ£¿ÍÁª¼ê¤È²óÅú¡£¡ÖÆ²°Â¡¢º´Ìî¤âÌÂ¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÆ²°ÂÁª¼ê¤Î¸å³ø¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¿¥¤¥×¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥ó´Ö¤Ç¼õ¤±¤Æ¡¢Ì£Êý¤ò¤Ä¤Ê¤°Ìò³ä¤¬È´·²¤Ë¤¦¤Þ¤¤¡×¤ÈÀä»¿¡£¤µ¤é¤Ë°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤ÈÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¡£¡Ö¹â¹»À¸¤Î»þ¤ËÎý½¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£ÉáÄÌ¤Ï¤ß¤ó¤ÊÍî¤Á¹þ¤ó¤Çµ¢¤ë¤±¤É¡¢Èà¤Ïñ¨¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£Íî¤Á¹þ¤ó¤À»þ¤Ë¤«¤±¤ë¸ÀÍÕ¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¿¤Î¤ËÉ¬Í×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÀÎ¤«¤éº£¤â¤º¤Ã¤È¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊC¡ËAbemaTV, Inc.
