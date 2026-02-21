¡ÖÀÊÌ¤òÍýÍ³¤Ë¤·¤¿»¦¿Í¤¬3Æü¤Ë1·ï¡×¡Ö½õ¤±¤Æ¡ª½õ¤±¤Æ¡ª¤ÈÈáÌÄ¤¬¡Ä¡×29ºÐ¤ÎÈþ½÷¥â¥Ç¥ë¤¬24²ó»É¤µ¤ì»àË´¡Ä¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¿¼¹ï²½¤¹¤ë¡È¥Õ¥§¥ß¥µ¥¤¥É¡É½ÅÈ³²½¿·Ë¡¤¬»Ü¹Ô
¡¡¸½ºß¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡£ºòÇ¯Ëö¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦Åª¤Êº×Åµ¤òÁ°¤Ë¡¢¡Ö¥Õ¥§¥ß¥µ¥¤¥É¡×ÈÈºá¤ò½ÅÈ³²½¤¹¤ë¿·Ë¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎË¡Î§¤Ï¡¢ÀÊÌ¤òÍýÍ³¤Ë½÷À¤ä¾¯½÷¤òË½¹Ô¡¦»¦³²¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥§¥ß¥µ¥¤¥É¡×¤ÎÍÞ»ß¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¡£¡Ö½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ëË½ÎÏº¬Àä¹ñºÝ¥Ç¡¼¡×¤Ç¤¢¤ë11·î25Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ë¾µÇ§¤µ¤ì¡¢12·î17Æü¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û52ºÐ¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¿ÍÎø¿Í¤«¤é»¦³²¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥á¥é¡¦¥¸¥§¥Ë¡¼¥Ë¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö°¦¸¤¤È¤Î¥»¥ì¥Ö¤ÊÊë¤é¤·¡×¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿
¡¡Âç¼ê»æ¹ñºÝÉôµ¼Ô¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¶áÇ¯¥Õ¥§¥ß¥µ¥¤¥É¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤È¤·¤Æ¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ëÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤Î½÷À¤¬Èï³²¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿116·ï¤Î»¦¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢ÀÊÌ¤òÍýÍ³¤Ë¤·¤¿»¦¿Í¤¬91.4¡ó¤Î106·ï¤Ë¾å¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ë¡¢3Æü¤Ë1·ï¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¥±¡¼¥¹¤¬ÇÛ¶ö¼Ô¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ê¤É¿ÆÌ©¤Ê´ÖÊÁ¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼Ò²ñÅª¤ÊÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ë¡À©ÅÙ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î»ØÅ¦¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥ß¥µ¥¤¥É¤ÏÀ¤³¦Åª¤ËÍÞ»ß¤¬¶«¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Ç¤Ï2022Ç¯¡¢»à·º¼ü¤Î·º¼¹¹Ô¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ºÛÈ½½ê¤¬Ë¡²þÀµ¤òµá¤á¤¿¤È¤¤¤¦»öÎã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¿·Ë¡¤Ç¤Ï¡¢Íºá¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë½ª¿È·º¤¬³ÎÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥ß¥µ¥¤¥É¤Ï¡¢ÆüËÜ¤â·è¤·¤ÆÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£2021Ç¯¤Ë½÷»ÒÂçÀ¸¤Û¤«10¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¡Ø¾®ÅÄµÞÀþ»É½ý»ö·ï¡Ù¤Ï¡¢ÈÈ¿Í¤¬¡Ø¿ôÇ¯Á°¤«¤é¹¬¤»¤½¤¦¤Ê½÷À¤ò¸«¤ë¤È»¦¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Õ¥§¥ß¥µ¥¤¥É¤Î²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¿·Ë¡Ä¾Á°¤ËÍÌ¾¥â¥Ç¥ë¤¬Èï³²¤Ë
¡¡¤½¤·¤Æ¿·Ë¡¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¤ë1¤«·îÁ°¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢Ãæ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¥Õ¥§¥ß¥µ¥¤¥É»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯10·î14Æü¡¢¥â¥Ç¥ë¤ä¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥Ñ¥á¥é¡¦¥¸¥§¥Ë¡¼¥Ë¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤¬¼«Âð¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¿ÍÃËÀ¤ÇÎø¿Í¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¥«¡¦¥½¥ó¥Á¥óÈï¹ð¡Ê52¡Ë¤Ë¿ÏÊª¤Ç24²ó»É¤µ¤ì»àË´¤·¤¿¡£
¡Ö¥¸¥§¥Ë¡¼¥Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¸å¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢ÍÌ¾¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢2021Ç¯¤´¤í¤Ë¤Ï¿åÃå¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÀßÎ©¡£¼ã¤¯¤·¤ÆÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢¥â¥ó¥Æ¥«¥ë¥í¡¢¥ß¥é¥Î¡¢¥É¥Ð¥¤¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ëÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥½¥ó¥Á¥óÈï¹ð¤È¤ÏÎø¿Í´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»ö·ïÅöÆü¡¢Èï¹ð¤Ï¹ç¸°¤ò»È¤Ã¤Æ¥¸¥§¥Ë¡¼¥Ë¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤ËÆþ¼¼¡£¥¸¥§¥Ë¡¼¥Ë¤µ¤ó¤ÏÈà¤òÄÉ¤¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¸ýÏÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¼ó¤äÇØÃæ¡¢¶»¡¢ÏÓ¡¢¼ê¤ò¹ç·×24²ó»É¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤Î»þ¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤¬¡Ø½õ¤±¤Æ¡ª¡¡½õ¤±¤Æ¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦ÈáÌÄ¤Î¤è¤¦¤Ê¶«¤ÓÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤¬ÅþÃå¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½ÅÂÎ¤Ç¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤Î»ö·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢2022Ç¯¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥¸¥ç¥ë¥¸¥ã¡¦¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¡Ê49¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°ìÉô¤Î¹ñÌ±¤¬¡Ö¥¸¥§¥ó¥À¡¼ÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤âµ¯¤¤¿¡£
¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÏÃË½÷¤Î¹½Â¤Åª³Êº¹¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤¡£¤¿¤À¡¢2022Ç¯¤Ë¥á¥í¡¼¥Ë»á¤¬½÷À½é¤Î¼óÁê¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é¡¢²ÈÄíÆâË½ÎÏ¤Î·ºÈ³¶¯²½¤È¤·¤Æ½ª¿È·º¤òÅ¬ÍÑ²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³Êº¹À§Àµ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Õ¥§¥ß¥µ¥¤¥É¿·Ë¡¤¬¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼ÌäÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿Ãå¼Â¤Ê°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òµ§¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£