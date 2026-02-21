»³²¼ÃÒµ×¡¢¥í¥±ÃÏ¤Ë´¶¼Õ¡ÖºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡×¡¡¾®ÎÓ¸×Ç·²ð¤é¡È±ØÅÁ¡É¥·¡¼¥ó¸ø³«
¡¡²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤Î»³²¼ÃÒµ×¤¬¡¢21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£ÂçÀôÍÎ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï10·î´üÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø²¶¤¿¤Á¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ù¤Î»£±ÆÃÏ¤Ë¼Õ°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡»³²¼¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤Ë¤Æ°ìÉôÆ»Ï©¤òÉõº¿¤µ¤»¤ÆÄº¤»£±Æ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´¶¨ÎÏÄº¤¤Þ¤·¤¿»ö¡¢¥Á¡¼¥à°ìÆ±¡¢¿¼¤¯´¶¼ÕÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¤«¤²¤ÇÎ×¾ì´¶¤Î¤¢¤ë½Ö´Ö¤ò»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¡ÖºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢¾®ÎÓ¸×Ç·²ð¤é³ØÀ¸¥¥ã¥¹¥È¤¬±ØÅÁ¤òÁö¤ë»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÃÓ°æ¸Í½á»á¤¬¼¹É®¤·¤¿Æ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£¡ØÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ù¤òÃÓ°æ¸Í»á¤¬½½Í¾Ç¯¤â¤ÎºÐ·î¤È¾ðÇ®¤ò¤«¤±¤Æ¼¹É®¤·¤¿¡£Êª¸ì¤Ï¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¸Å¹ë¡¦ÌÀÀ¿³Ø±¡Âç³Ø¤ÎÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ä©Àï¤È¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤òÃ´¤¦¡ÖÂçÆü¥Æ¥ì¥Ó¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÉñÂæÎ¢¤Î2¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÃì¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¢º¬±ØÅÁ¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ë¡ÖÂçÆü¥Æ¥ì¥Ó¡×¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ÆÁ½ÅÎ¼Ìò¤ËÂçÀô¡¢¸Å¹ë¡¦ÌÀÀ¿³Ø±¡Âç³ØÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤Î¿·´ÆÆÄ¡¦¹ÃÈåÌò¤Ë»³²¼¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ë¤«¤±¤ë³ØÀ¸Ìò¤Ë¤Ï¾®ÎÓ¸×Ç·²ð¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿18¿Í¤ÎÃíÌÜ¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
