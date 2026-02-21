¡ãº©ÃÌ²ñ¤ä»°¼ÔÌÌÃÌ¤Ç¡äÀèÀ¸¤«¤é¤ï¤¬»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡©Ëè²ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡Ä
²ÈÄí¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤³Ø¹»¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤äÊÙ¶¯ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀèÀ¸¤ÈÄ¾ÀÜ¤ªÏÃ¤¬¤Ç¤¤ëÌÌÃÌ¤äº©ÃÌ²ñ¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¤ï¤¬»Ò¤Î¤¤¤¤¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¹¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢·ù¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Øº©ÃÌ²ñ¤ä»°¼ÔÌÌÃÌ¤Ç¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡©¡¡¤¦¤Á¤Ï²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥«¥ó¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖµÙ¤ß»þ´Ö¤Ï1¿Í¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö½¬»ú¤Î¼êËÜ¤ò²¼¤ËÉß¤¤¤Æ¼Ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£È¯Ã£¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ëè²ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ·âÄÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù
»°¼ÔÌÌÃÌ¤Ç¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¤³¤È¡¢¤¦¤Á¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¡ª
¡Ø¡Ö¤ªÍ§Ã£¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£²¿¤ò¤¹¤ë¤Ë¤âÃÙ¤¤¡£¥¯¥é¥¹¤Ç°ìÈÖºÇ¸å¤Ç¤¹¡£¥È¥¤¥ì¤¬Ä¹¤¤¡£¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤â¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡Ù
¡Ø¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡£»×¤ï¤º¡Ö²È¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£³§¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Í¡£¤¦¤Á¤À¤±¤«¤È»×¤Ã¤ÆÎÞ¤ò´®¤¨¤Ê¤¬¤éµ¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Æ±¤¸¿Í¤¬¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È°Â¿´¤·¤¿¤è¡Ù
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÌÌÃÌ¤ÇÀèÀ¸¤«¤é¤ï¤¬»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ÀÍÕ¤ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤¬»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤«ÀèÀ¸¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢¤ï¤¬»Ò¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥Þ¥Þ¤¿¤Á¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤¤¤Ä¤Ë¤Ï²¿¤Î²ÁÃÍ¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¿Í³Ê¤äÂ¸ºß¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤ä¡¢¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¶°ø¤ò¤Ê¤¹¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¥Þ¥Þ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤òÀèÀ¸¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤ËÍî¤Á¹þ¤à¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¸À¤¤ÊÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Þ¥Þ¤â¤¤¤Æ¡¢ÂÐ±þ¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÍ»Ò¡£¤¿¤À¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤À¤±¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Åê¹Æ¤ò¸«¤Æ¾¯¤·°Â¿´¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·ë²ÌÅª¤ËÀèÀ¸¤ÎÈ¯¸À¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë
¡Ø°ìÈÖ¡Ö¤¢¤é¤é¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Öµë¿©¤Ç¼þ¤ê¤Î»Ò¤È¤ª¤«¤º¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤À¤Ã¤¿¤è¡£ ·ù¤¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤Ê¤é¤Þ¤À¤ï¤«¤ë¤±¤É¡¢ÎÙ¤Î»Ò¤Ë¹¥¤¤Ê¤ª¤«¤º¤ò¤Í¤À¤é¤ì¤Æ¸ò´¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ß¤¿¤¤¡£·ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ØÆ³¤ÎÆñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤À¤è¤Í¡£»þ¤È¾ì¹ç¤È¤¤¤¦¤Î¤òº¬µ¤¶¯¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡Ù
¡Ø¹â¹»¤Î¤È¤¤Ë¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¿Ê³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤À1Ç¯¤Ê¤Î¤ËÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤Âç³Ø¡Ê¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã¤¤¡Ë¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¡£¹¬¤¤¡¢¤½¤ÎÃ´Ç¤¤ò¸«ÊÖ¤¹¤¯¤é¤¤¤ÎÂç³Ø¤Ë¤Ï¿Ê³Ø¤Ç¤¤¿¤ï¡Ù
°ìÊý¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤ï¤¬»Ò¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀèÀ¸¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¸³è½¬´·¤ä¹ÔÆ°¤ò²þ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Þ¥Þ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µë¿©¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡¢±ÒÀ¸ÌÌÅª¤Ë¤â±ÉÍÜÌÌÅª¤Ë¤â¾¯¤·¿´ÇÛ¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²ÈÄí¤Ç¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ê¤Î¤Ç»ØÅ¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ÊÙ¶¯ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ãæ³Ø¤ä¹â¹»¤Ç¤Ï¿ÊÏ©¤ä»ÖË¾¹»¤ÎÏÃ¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¯¤È»ÖË¾¹»¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¼õ¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¥ì¥Ù¥ë¤ò²¼¤²¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¥¬¥½¥ê¥ó¤È¤Ê¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢·ë²ÌÅª¤Ë»ÖË¾¹»¤Ë¹ç³Ê¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÀ¸¤¬ËÜ¿Í¤ÎÀ³Ê¤ò¸«±Û¤·¤Æ¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ä¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌÌÃÌ¤Ç¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢Á°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤¿¤â¤Î¾¡¤Á¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æµ¤¤Å¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡ØµÙ¤ß»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏÉáÄÌ¤Ë²ÈÄí¤Ç¤Î»ØÆ³¤äÎÅ°é¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤ó¡£ ¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¡Ù
¡ØÌäÂê»ùÂ¦¤Î¤ï¤¬»Ò¡£³Ð¸ç¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ë¾®4¤ÎÃ´Ç¤¤À¤±¤Ï²¿¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤«¤¨¤Ã¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤è¡£ÄÌµé¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤½¤Á¤é¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢º£»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤â¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È´¶¤¸¤ë¡Ù
¡Ø¤¤¤Ä¤â°ì½Ö¤Ç½ª¤ï¤ë¡£15Ê¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢10Ê¬Â¤é¤º¡£¤¤¤Ä¤â¡Ö¢þ¢þ¤µ¤ó¤ÏÊÙ¶¯¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤ªÍ§Ã£¤È¤âÃçÎÉ¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤«¤é¤ÏÆÃ¤Ë¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢²¿¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤Ê¤Î¤è¡£²Ä¤â¤Ê¤¯ÉÔ²Ä¤â¤Ê¤¤Ìµ¸ÄÀ¤Ê»ùÆ¸¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤ÏÈ¯Ã£¾ã³²¤Î¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÀèÀ¸¤¬ºÙ¤«¤¯»ØÅ¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÉÂ±¡¤Ç¿ÇÃÇ¤·¤¿¤ê¡¢ÀìÌç¤ÎÎÅ°é¤Ë¿Ê¤ó¤À¤ê¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£³Ø¹»¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ª¥Ö¥é¡¼¥È¤ËÊñ¤à¤³¤È¤Ê¤¯¥Ï¥Ã¥¥êÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÄí¤È³Ø¹»¤Ç¤Î»ØÆ³Êý¿Ë¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¦¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤ÏÀèÀ¸¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î·Ð¸³ÃÌ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÕ¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤â²¿¤â¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¿´ÇÛ¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤¬»Ò¤¬ÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ë²¿¤â¸À¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÌäÂê¹ÔÆ°¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤Î¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤ÈÆü¡¹¤ÎË»¤·¤¤¶ÈÌ³¤Î¤Ê¤«¤Ç»Ò¤É¤â¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤ÎÊÙ¶¯¤äÀ¸³èÌÌ¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤âÊÝ¸î¼Ô¤Ë¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÀèÀ¸¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤Â¸ºß¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤ï¤¬»Ò¤ÎÌÌÃÌ¤Ç¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥Þ¥Þ¤â¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¾¯¤·µ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ê¸¡¦AKI¡¡ÊÔ½¸¡¦ÍÂ¼¼ÂÊâ¡¡