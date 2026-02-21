¡Ú¥«¥ê¥¹¥Þ½ñÅ¹°÷¤Î·ã¥ª¥·ËÜ¡ÛÂ¼À¥¹§À¸Ãø¡ØÁýÊä¿·ÈÇ ¤Ü¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡Ù¡¡¸úÎ¨¤òµá¤á¤Ê¤¤Ë¤«¤µ
¡¡Ê¡²¬»Ô¤ÎÇ§ÃÎ¾É¥±¥¢»ÜÀß¡ÖÂðÏ·½ê¤è¤ê¤¢¤¤¡×¤ä¡ÖÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤è¤ê¤¢¤¤¤Î¿¹¡×¤ÎÅý³ç½êÄ¹¤Ç¤¢¤ëÃø¼Ô¤ÎÆü¾ï¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥Ã¥»¡¼¡£2006Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ìÄ¹¤é¤¯ÉÊÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¿·¤Î¥¨¥Ã¥»¡¼¤òÄÉ²Ã¤·¤ÆÁýÊä¿·ÈÇ¤È¤·¤Æµ×¡¹¤ÎÉü´©¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡°ìÈÌ¤ÎÌ±²È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¤è¤ê¤¢¤¤¡×¤Ë½¸¤¦¤ªÇ¯´ó¤ê¤¿¤Á¤Î´î¤Ó¤ä°¥¤·¤ß¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤¬¡¢¼«Á³¤ÇÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÊ¸¾Ï¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£µ²±¤Îº®Íð¤ä×Ñ×Ë¡Ê¤Ï¤¤¤«¤¤¡Ë¤Ê¤É¡¢À¤´Ö¤Ç¤ÏÌäÂê¹ÔÆ°¤È¤µ¤ì¤ë¿¶¤ëÉñ¤¤¤âÇÓ½ü¤»¤º¡¢¶¦¤Ë¾Ð¤¤¡¢Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¸úÎ¨¤òµá¤á¤ë¸½Âå¼Ò²ñ¤ÎÎ®¤ì¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Î¤ä¤êÊý¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÏÏ·¿Í¤ò¼ê´Ö¤Î¤«¤«¤ëÌñ²ð¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤±¿Ì¿¤ò¡¢·É°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¿ÍÀ¸¤ÎÀèÇÚ¤«¤é³Ø¤Ü¤¦¤È¤¤¤¦¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ê»ÑÀª¤À¡£Ç§ÃÎ¾É¤â´÷Èò¤¹¤Ù¤ÉÂµ¤¤È¤·¤ÆÍý²ò¤»¤º¡¢¡Ö¤½¤Î¿Í¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÆâÌÌÅª¤ÊÀ¤³¦¤Ë´ó¤êÅº¤¦»ëÅÀ¤ÇÆ¶»¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²ð¸î¿¦¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤Î¿¼¤¤Ï·¤¤¤Ë¤¢¤ëÍ¥¤·¤µ¤È´²ÍÆ¤Ë¼Ï¡Ê¤æ¤ë¡Ë¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¡£
¡¡»ä¼«¿È¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç²ð¸î¤ä´Ç¼è¤ê¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿¼¤¯¶¦´¶¤·¤Ä¤Ä¡¢¿·¤·¤¯ÌÜ¤ò³«¤«¤µ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤¬Â¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¡£Ï·¤¤¤ÎÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ä¼Ò²ñ¤Îºß¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¸½ºß¡¢²ð¸î¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Ë¤ªÁ¦¤á¤·¤¿¤¤°ìºý¡£
¡¡¡ÊÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¡¦1870±ß¡Ë
