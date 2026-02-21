¼¯»ùÅç¡¦±âÈþÂçÅç½Ð¿È¥·¥ó¥¬¡¼ReoNa¡¢3·î7Æü¤Ë½é¤Î³®Àû¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¡¡Ë´¤ÁÄÉã¤Ë¤µ¤µ¤²¤¿¶ÊÈäÏª
¡¡¥¢¥Ë¥á¤ä¥²¡¼¥à¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤ò¿ôÂ¿¤¯²Î¤¦¼¯»ùÅç¸©¡¦±âÈþÂçÅç½Ð¿È¤Î¥·¥ó¥¬¡¼ReoNa¤¬3·î7Æü¡¢¸Î¶¿¤Ç½é¤Î³®Àû¡Ê¤¬¤¤¤»¤ó¡Ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤ò³«¤¯¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é7Ç¯¡£Ë´¤ÁÄÉã¤Ë¤µ¤µ¤²¤¿¶Ê¡Ö¥¬¥¸¥å¥Þ¥ë¡ÁHeaven in the Rain¡Á¡×¤ò¾ð´¶¹þ¤á¤Æ²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£
¡¡ÍÄ¾¯´ü¤òÅç¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£Ä¬¤¬°ú¤¤¤¿¥µ¥ó¥´¾Ì¤Ç¤Î¡Ö¥¤¥¶¥êµù¡×¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÁÄÉã¤¬¡¢Äí¤Î¥¬¥¸¥å¥Þ¥ë¤ÎÌÚ±¢¤ÇÃë¿²¤·¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö²¹¤«¤¯¤Æ²û¤Î¿¼¤«¤Ã¤¿¤¸¤¤¤¸¡×¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¡Ö¥¬¥¸¥å¥Þ¥ë¡×¤òÀ¸¤ó¤À¡£
¡Ò¿´»Ä¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤Ê¤é¡¡¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ó
¡¡¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾åµþ¤·¡¢¤¤¤¸¤á¤ËÁø¤¦¡£²È¤Ç¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤Æ¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¤³¤È¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÆ®¤¦Êª¸ì¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö´èÄ¥¤ì¡¢¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤À´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡Åç¤Ç¤Ï½Ë¤¤»ö¤¬¤¢¤ë¤È¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡ÖÅç±´¡×¤ò²Î¤¦¡£ÁÄÊì¤Ï¤½¤Î±´¼Ô¡Ê¤¦¤¿¤·¤ã¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¤È²Î¤È¤¤¤¦Âç¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬³Ý¤±¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢º£¤ÎÆ»¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¡Ö¥·¥Þ¥æ¥¤¤¢¤Þ¤ß¡×¤Ï±âÈþ»Ô³ÞÍøÄ®¤ÎCamp¡õMusic¡¤KoyaÌî³°ÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡£¸á¸å5»þÈ¾³«±é¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¡£Ê¡²¬»Ô¤Ç¤Ï7·î20Æü¤ËÍÎÁ¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£¤¤¤º¤ì¤â¥¥ç¡¼¥É¡¼À¾ÆüËÜ¡á¡Ê0570¡Ë092424¡£
¡¡¡Ê²ÃÌÐÀî²í¿Î¡Ë
