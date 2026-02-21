¡È»ý¤ÁÌ£¡ÉÈ¯´ø¤Ç¤¤º¡¡»³²¼ÈþÌ´Í¤Ï¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î¡Ø67¡Ù¤â¡Ö²ù¤·¤¤¡×
¡ã¥Û¥ó¥ÀLPGA¥¿¥¤¥é¥ó¥É¡¡2ÆüÌÜ¡þ20Æü¡þ¥µ¥¤¥¢¥àCC ¥ª¡¼¥ë¥ÉC¡Ê¥¿¥¤¡Ë¡þ6649¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äºòµ¨¥ë¡¼¥¡¼¤Ê¤¬¤é2¾¡¤òµó¤²¤¿»³²¼ÈþÌ´Í¤¬º£Âç²ñ¤Ë½é½Ð¾ì¡£16°Ì¤«¤é½Ð¤¿2ÆüÌÜ¤Ï¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î5¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Ç¡Ö67¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥È¡¼¥¿¥ë9¥¢¥ó¥À¡¼¤Î10°Ì¥¿¥¤¤Ø¤È½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡ÚºÇ¿·¥¹¥¤¥ó¥°¡Û°ÂÄê´¶¤Îµ´¡¡»³²¼ÈþÌ´Í¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
°ÂÄê¤·¤¿¥é¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ý¤«¤é½Ð¤¿¤Î¤Ï²ÝÂê¤Ð¤«¤ê¤À¡£¥Ñ¡¼¥ª¥óÎ¨¤Ï88.9¡ó¡Ê16/18¡Ë¤È¹â¿å½à¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÁ°È¾¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Á°È¾¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Ï6ÈÖ¤Î¤ß¡£Í×°ø¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¡¼5¤Ç¤Î3ÂÇÌÜ¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ3¥á¡¼¥È¥ëÁ°¸å¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤ò·è¤áÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£¥·¥ç¥Ã¥ÈÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö¥¿¥Æµ÷Î¥¤¬¤¢¤Þ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡£¥í¥ó¥°¥Ñ¥Ã¥È¤¬Â¿¤¯¡¢ÌÀ³Î¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¤¥Ñ¡¼5¤Ç¤â¡¢¡Ö¥Ô¥ó¤¬±ü¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹¶¤á¤Å¤é¤¤¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ò¹¶¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿°¤ò¤«¤à¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¹¶¤á¤¹¤®¤Æ±ü¤Ë³°¤¹¡×¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê¥¿¥Æµ÷Î¥¤ÎÀµ³ÎÀ¤ò¡Ë»ý¤ÁÌ£¤ËÎý½¬¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îµ÷Î¥´¶¤ò¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬²ù¤·¤¤¡×¤È¡¢ÉÔËþ¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£¡ÖÎý½¬¤Ç¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤éÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥³¡¼¥¹¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤ËÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÎý½¬¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë²ù¤¤¤¬»Ä¤ë¤Î¤Ï¥Ñ¡¼5¤Ç¤Î3ÂÇÌÜ¤À¡£4¤Ä¤¢¤ë¥Ñ¡¼5¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Ï10ÈÖ¤Î¤ß¡£ºÇ½ª18ÈÖ¤Ç¤Ï¡¢80¥ä¡¼¥É¼å¤«¤é±ü4¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢2¥Ñ¥Ã¥È¤Î¥Ñ¡¼¡£¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤È¤Ï30¥ä¡¼¥É¤Î3ÂÇÌÜ¤â¥ª¥Ã¥±¡¼¤°¤é¤¤¤Îµ÷Î¥¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡£¤¤ç¤¦¤ÏÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡È¤¢¤È°ì¶Ú¡É¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤¬Â³¤¤¤¿¡£¡Ö1¸Ä¡¢2¸Ä¤Î¡Ê¥Ð¡¼¥Ç¥£¤ò¡Ë¼è¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Î®¤ì¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£¿¤Ð¤·¹ç¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö67¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð¹¥¥¹¥³¥¢¡£¤½¤ì¤Ç¤â²ÝÂê¤òÌÀ³Î¤Ë¸ý¤Ë¤¹¤ë»ÑÀª¤Ë¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¤¬¤Î¤¾¤¯¡£¡Ö¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ¸å¤Ï¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Ñ¥Ã¥È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤ì¤ì¤Ð¥¹¥³¥¢¤â¿¤Ð¤»¤ë¡×¡£Âè3¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢»ý¤ÁÌ£¤Î¥¿¥Æµ÷Î¥¤È¡¢·è¤á¤¿¤¤µ÷Î¥¤Î¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°½¤Àµ¤¬¥«¥®¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¡Ê¾å°Ì¤Î¡Ë¥¹¥³¥¢¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤´¤¯¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¤È¤Îº¹¤¬³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Ä¤ê2Æü´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£Í¥¾¡ÀïÀþÉâ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Æ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£¡ÊÊ¸¡¦¹âÌÚºÌ²»¡Ë
