ABS¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¢È½ÃÇÌò¤ÏÃ¯¤Ë¡©¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÊá¼ê¼´¤â¡¢ÂçÃ«¤éÂÇ¼Ô¤Î²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤»¤º
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Ï20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢º£µ¨¤«¤éËÜ³ÊÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¼«Æ°¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡ÊABS¡Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¿³È½¡Ë¤ò½ä¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤ÏÃ¯¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÎÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤ÀÊý¿Ë¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Áª¼ê¡¦¼óÇ¾¿Ø¤Î´Ö¤ÇµÄÏÀ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Î¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ï¡¢È½ÃÇ¤ÏÊá¼ê¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤«¤é¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Êá¼ê¤Ï°ìÆüÃæ¤½¤³¤Ë¤¤¤Æ¡¢¿³È½¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ò°ìÈÖ¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢ÂÇ¼Ô¤äÅê¼ê¤è¤ê¤âÊá¼ê¤ËÈ½ÃÇ¤òÇ¤¤»¤ëÊý¤¬°Â¿´¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê·ëÏÀ¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾õ¶·¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤é¸¡Æ¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»î¤»¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢¤É¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢¤É¤¦»È¤¨¤Ð¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï°ìÊý¤Ç¡¢ÂÇ¼Ô¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÍ×µá¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â´°Á´¤Ë¤ÏÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢ÂÇ¼Ô¼«¿È¤¬¼«¤é¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ø¤ÎÍý²òÅÙ¤äÌîµåIQ¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¶Ë¤á¡¢Ä©Àï¤¹¤Ù¤¾ìÌÌ¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¡Ö´°àú¤ÊÅú¤¨¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤òÂ³¤±¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¶µ°é¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¸µÁª¼ê¤Ç¸½ºß¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ìÊüÁ÷²òÀâ¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤Ï¡¢ÂÇ¼Ô¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÎÈ½ÃÇ¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤ÏÈÝÄêÅª¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤¹¡£¡ÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì°Ê¾å¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÂÇÀÊ¤Ç¤Î½¸ÃæÎÏ¤¬ºï¤¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤ä¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Âî±Û¤·¤¿ÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÎÈ½ÃÇ¤ò°ìÀÚ°Ñ¤Í¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦±¿ÍÑ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢Êá¼ê¼çÆ³¤ò¼´¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Áª¼ê¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤Ê±¿ÍÑ¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£