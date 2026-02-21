¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ ¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î¸ÂÄê¹¶·â¡Ö¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï³ËÌäÂê¤Ç¥¤¥é¥ó¤ËÍ×µá¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¸ÂÄêÅª¤Ê¹¶·â¤ò¡Ö¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÊÆ¶õÊì¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¡Ê»ñÎÁ¡Ë
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï20Æü¡¢³ËÌäÂê¤Ç¥¤¥é¥ó¤ËÍ×µá¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢·³»ö»ÜÀß¤Ê¤É¤Ø¤Î¸ÂÄêÅª¤Ê¹¶·â¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Èµ¼ÔÃÄ¤ËÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï20Æü¡¢Åö¶É¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë·³»ö·×²è¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤òÉ¸Åª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤ä¥¤¥é¥ó¤ÎÂÎÀ©Å¾´¹¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤âÁªÂò»è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï19Æü¡¢¥¤¥é¥ó¤È¹ç°Õ¤ËÃ£¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡Ö10Æü¤«¤é15Æü¤â¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢·³»ö¹ÔÆ°¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¥¤¥é¥ó¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë