R¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É»Ø´ø´±¡¡º¸ÂÀÂÜÉé½ý¤Îµ×ÊÝ¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¤Þ¤ÀÉüµ¢¤Þ¤Ç¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×
¡¡º¸ÂÀÂÜ¤ÎÉé½ý¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤ÎMFµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê24¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¿¥é¥Ã¥Ä¥©´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤Þ¤ÀÉüµ¢¤Þ¤Ç¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ»æ¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥Ý¥ë¥Æ¥£¥Ü¤Ê¤É¤¬20Æü¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢21Æü¤ËÎ×¤à¥ª¥Ó¥¨¥ÉÀï¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡¢1·î18Æü¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï¤ÇÉé½ý¤·¡¢º£·î½é¤á¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÎå¤à24ºÐ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤ÀÉüµ¢¤Þ¤Ç¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£Á°²ó¤Ï2½µ´Ö¤È¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤¿¤È¤¨¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡18Æü¤Ë¤Ï¥Þ¥ë¥«¤â¡Ö½ÅÅÙ¤ÎÆùÎ¥¤ì¤ÏÄÌ¾ï¡¢6½µ´Ö¤«¤é8½µ´Ö¤Î²óÉü´ü´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²óÉü¤Þ¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤¢¤È2½µ´Ö¤ÏÉ¬Í×¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¿µ½Å¤ËÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤À¡£