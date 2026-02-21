Ä¹Ç¯Xbox¤Î¥È¥Ã¥×¤òÌ³¤á¤¿¥Õ¥£¥ë¡¦¥¹¥Ú¥ó¥µー»á¤¬ÂàÇ¤¿·ÂåÉ½¤Ï¸µMeta¡¢Instacart¤Î¥¢¥·¥ã¡¦¥·¥ã¥ë¥Þ»á
¡¡ÊÆMicrosoft¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î2·î20Æü¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¢¥·¥ã¡¦¥·¥ã¥ë¥Þ»á¤¬Æ±¼Ò¥²ー¥ß¥ó¥°ÉôÌç¤ÎEVP·óCEO¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±¿¦¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥£¥ë¡¦¥¹¥Ú¥ó¥µー»á¤ÎÂàÇ¤¤âÈ¯É½¡£Xbox25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢Microsoft¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°ÉôÌç¤¬Âç¤¤¯ÍÍÊÑ¤ï¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¿Í»öÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Î¾Ì¾¤Î¿Í»ö°ÛÆ°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥ó¥µー»á¤Î±¦ÏÓ¤È¤·¤ÆXbox Gaming CEO¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥µ¥é¡¦¥Ü¥ó¥É¤âÂàÇ¤¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³«È¯¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Öー¥Æ¥£ー»á¤Ï¾ºÇ¤¤·¡¢EVP·ó¥Áー¥Õ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥ª¥Õ¥£¥µー¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¥·¥ã¥ë¥Þ»á¤È¤ÎÆó¿Í»°µÓ¤ÇXbox¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÚXbox¿·ÂÎÀ©¡Û
¿·¤¿¤ËMicrosoft EVP·óGaming CEO¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥¢¥·¥ã¡¦¥·¥ã¥ë¥Þ»á
EVP·óCCO¤Î¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Öー¥Æ¥£ー»á¡Ê±¦¡Ë¤È¶¦¤ËXbox¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¯
¡¡ÂàÇ¤¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¥Õ¥£¥ë¡¦¥¹¥Ú¥ó¥µー»á¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥ó»þÂå¤â´Þ¤á¤Æ38Ç¯Microsoft¤ËºßÀÒ¡£Æ±¼Ò¤Î¥²ー¥à³«È¯ÉôÌçMicrosoft Game Studio¤Î¥Ø¥Ã¥É¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢À¸¤¨È´¤¤ÇMicrosoft¤ÎEVP¤Þ¤ÇÅÐ¤êµÍ¤á¤¿¡£Xbox¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡×¤ÎMojang¤Î¤Û¤«¡¢ZeniMax¤äActivision Blizzard¤Ê¤É¡¢Âç·¿¤ÎÇã¼ý°Æ·ï¤â¼çÆ³¤·¤¿¡£E3¤äXbox ShowcaseÅù¤Ç¤âÉ¬¤º¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤ÉÅÐÃÅ¤·¡¢Xbox³¦¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤È¤âÃøÌ¾¤Ê¿ÍÊª¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡É®¼Ô¤âµ¼Ô¤È¤·¤Æ20Ç¯°Ê¾å¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥¹¥Ú¥ó¥µー»á¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£½Å»ë¤Î»ÑÀª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£E3¤ägamescom¤Ê¤É¤ÎÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Æ±»þ¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¸þ¤±¤ÎFANFEST¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¹¥Ú¥ó¥µー»á¤Ï¡¢¾ï¤Ë¤½¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£²ñ¾ì¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤«¤é¤Î°Õ¸«¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï°ìÊâ°ú¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Åìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦¤Ë¤ÏËèÇ¯Ë¬¤ì¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤è¤ê¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò½Å»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê°ú¤·Ñ¤®¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤·¤ÆÎ±Ç¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚTGS2025¤Î¥Õ¥£¥ë¡¦¥¹¥Ú¥ó¥µー»á¡Û
¡¡¸åÇ¤¤È¤Ê¤ë¥·¥ã¥ë¥Þ»á¤Ï¡¢2024Ç¯Æþ¼Ò¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏInstacart¤ÎCOO¤ª¤è¤Ó¡¢Meta¤ÎVP¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¾ÃÈñ¼Ô¤È³«È¯¼Ô¤È¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¹½ÃÛ¤ª¤è¤ÓÀ®Ä¹¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤Î¿ÍÁª¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥ó¥µー»á¤Î¤è¤¦¤Ê¥²ー¥Þー½Ð¿È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥·¥ã¥ë¥Þ»á¤Ï°§»¢¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥²ー¥à¡×¡¢¡ÖXbox¤ÎÉü³è¡×¡¢¡Ö¥²ー¥ß¥ó¥°¤ÎÌ¤Íè¡×¤Î3ÅÀ¤ò¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï2¤ÄÌÜ¤ÎXbox¤ÎÉü³è¤Ç¡¢Xbox¥³¥ó¥½ー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ï¤¶¤ï¤¶¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡¡¤³¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥¹¥Ú¥ó¥µー»á¤Î»þÂå¤Ï¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤È¤·¤Æ¤ÎXbox¡¢¥²ー¥à¥³¥ó¥½ー¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎXbox¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¤Î¥²ー¥à¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¤ÎXbox¤ËåºÎï¤Ë¾å½ñ¤¤µ¤ì¡¢°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥·¥ã¥ë¥Þ»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤ÊÊý¸þÅ¾´¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°¤ÎÌ¤Íè¤Ç¤Ï¡¢AI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Microsoft¤Ï¡¢À¸À®AI¤¬°ìÈÌ²½¤¹¤ëÁ°¤«¤é¡¢À¸À®AI¤Ë¤è¤ë¥²ー¥ß¥ó¥°¤Î¿¼²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ðÁÃ¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¹½ÁÛ¤ä¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ò¸«Ê¹¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥ß¥¹¥¿ーXbox¡¢¥Õ¥£¥ë¡¦¥¹¥Ú¥ó¥µー»á¤ÎÂàÇ¤¤Ï¡¢É®¼Ô¤ò´Þ¤àÂ¿¤¯¤Î¥²ー¥Þー¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÊÑ»ÄÇ°¤Ê¥Ë¥åー¥¹¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Îµð¿Í¤Ç¤¢¤ëMicrosoft¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°ÉôÌç¤¬¡¢¼¡¤Î10Ç¯¡¢20Ç¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤â¤¢¤ë¡£Xbox¤Î¿·¤¿¤ÊÈ¯É½¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£