¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/21¡ÛEXILE¤ÎMATSU¤³¤È¾¾ËÜÍøÉ×¤¬2·î19Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È³°½Ð¤ò³Ú¤·¤à¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¾ËÜ¤Ï¡Ö²Ú¤ä¤«¤µ¤è¤ê¤â¡¢ÀÅ¤±¤µ¤ÎÈþ¤·¤µ¡£²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤¬¼«Á³¤ÈÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²ÈÂ²¤È¤Î¼Ì¿¿¤òÂ¿¿ôÅê¹Æ¡£¶â¿§¤ÎÅÅ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬Äß¤ê²¼¤²¤é¤ì¤¿ÌÚ¤Î²¼¤ä¡¢¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬µ±¤¯Ìë¤Î¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤Î¾å¤Ê¤É¤Ç¤ÎÄ¹ÃË¡¦Ä¹½÷¤ÈÌ©Ãå¤·¤¿²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢Ä¹ÃË¤ä¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¤ª¼Ì¿¿¡×¡Ö¥¤¥ë¥ßåºÎï¡×¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¸«¤Æ¤ë¤³¤Ã¤Á¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¾ËÜ¤Ï2013Ç¯7·î¤Ë10ºÐ²¼¤Î°ìÈÌ½÷À¤È¤Îº§Ìó¤òÈ¯É½¤·¡¢2014Ç¯1·î1Æü¤Ë·ëº§¡£2016Ç¯4·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¡¢2022Ç¯¤ËÂè2»Ò½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
