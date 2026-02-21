MLBÁª¼ê²ñ¥È¥Ã¥×¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥á¥¤¥ä¡¼»á¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¥¼¥í¥µ¥à¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙ¡×¤ÈÃÇ¸ÇµñÈÝ
¡¡MLBÁª¼ê²ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥á¥¤¥ä¡¼»á¡Ê64¡Ë¤ÏFAÀ©ÅÙ¤ÈÇ¯ÊðÄ´ÄäÀ©ÅÙ¤òÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆÍÊ¸î¤·¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×¤Ç¹ç°Õ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢APÄÌ¿®¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×¤ÏNFL¡¢NBA¡¢NHL¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡´üÏ«»È¶¨Äê¤Ë¸þ¤±¤ÆMLBµ¡¹½¤¬Æ³Æþ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¥á¥¤¥ä¡¼»á¤Ï¤³¤ì¤ò¶¯¤¯ÈÝÄê¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÇ½ÎÏ¼çµÁ¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤â¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë±þ¤¸¤ÆÊó¤ï¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¤¢¤Ê¤¿¤ËÊ§¤¨¤Ð¡¢ÊÌ¤ÎÁª¼ê¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é¼è¤ê¾å¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¥¼¥í¥µ¥à¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙ¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¬¡¢Â¾¤Î¥ê¡¼¥°¤ÎÀ©ÅÙ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡×
¡¡¥á¥¤¥ä¡¼»á¤Ï2018Ç¯¤«¤éMLBÁª¼ê²ñ¤Î¼çÇ¤¸ò¾ÄÃ´Åö¼Ô¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï·è¤·¤ÆÊ¿Ã³¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2Ç¯Á°¤Ë¤Ï¡¢²òÇ¤¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë°ìÉôÁª¼ê¤ÎÆ°¤¤òÂà¤±¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡ÖÂçÀª¤Î¿Í¤¬´Ø¤ï¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ËÁ´°÷¤¬»¿À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤ÎÁÈ¹ç¡¢¤É¤ÎÏ«»È¸ò¾Ä¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤¹¡£°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤ÏÁÛÄêÆâ¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Â¤Ï¤È¤Æ¤â·òÁ´¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¥á¥¤¥ä¡¼»á¤Ï¤Þ¤¿¡¢1970Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤«¤éÂ³¤¯Ç¯ÊðÄ´ÄäÀ©ÅÙ¤ÈFAÀ©ÅÙ¤¬¡¢Áª¼ê¤Î¸¢Íø³ÈÂç¤Ë´óÍ¿¤·¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Êð¤ò500Ëü¥É¥ëÂæ¤Ø²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥í¥Ö¡¦¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥ÉMLB¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤Ï¡¢µåÃÄ¤ä¥Õ¥¡¥ó¤¬Ç¯Êð³Êº¹¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¥á¥¤¥ä¡¼»á¤Ï¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×¤ÏÁª¼ê¤ÎÍø±×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¡¢¤É¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ãæ´ÖÁØ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤â²¸·Ã¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã±¤Ê¤ë¿ô»ú¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¤ÏÊÝ¾Ú·ÀÌó¤Î¿¯¿©¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»ö¼Â¾å¤ÎÅ±ÇÑ¤¬È¼¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Í³¤È½ÀÆðÀ¤òÃ¥¤¦À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ°ìÅÙ¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢Îò»ËÅª¤Ë¸«¤Æ¤â¡¢»þ´Ö¤È¤È¤â¤ËÁª¼ê¤ËÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¾ï¤Ç¤¹¡×
¡¡¿·¤·¤¤Ï«»È¶¨Äê¤Î¤¿¤á¤Î¸ò¾Ä¤Ï4·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤¬¡¢ÃÇ¸Ç¾ù¤é¤Ê¤¤»ÑÀª¤À¡£