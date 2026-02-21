¡ÈÆüËÜ¤Ç3ÈÖÌÜ¤ËÃ»¤¤¡ÉÂçºå¤Î¥í¡¼¥«¥ëÀþ¡¢²ñ¼Ò¹¹À¸Ë¡¢ªµß¤¤¤Î¼ê¡Ö100Ç¯¤Î»þ¤òÄ¶¤¨¤¿²¸ÊÖ¤·¡×ÌÀ¤é¤«¤Ë¡¡¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ø¥¦¥é¥Þ¥è¡Ù
¡¡¤¤ç¤¦21ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ø¥¦¥é¥Þ¥è¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å1¡§00¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ï¡¢¡Ö·ãÆ°¤Î100Ç¯¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿´ë¶È¡õ¾¦ÉÊ ¥Ô¥ó¥Á¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÎÎ¢Â¦SP¡×¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¿å´ÖÅ´Æ»¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¡¢½÷À¤äÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î´é¼Ì¿¿¡¢¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¤Þ¤Ç
¡¡Âçºå¤Î¥í¡¼¥«¥ëÀþ¡¦¿å´ÖÅ´Æ»¤ÏºòÇ¯¡¢³«¶È100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£³ÄÍ»Ô¤Î³¤Â¦¤È»³Â¦¤ò·ë¤Ö¥í¡¼¥«¥ëÀþ¤Ç¡¢³ÄÍ±Ø¤«¤é¿å´Ö´Ñ²»±Ø¤Þ¤Ç¤Î10±ØÌó5.5¥¥í¤ò·ë¤Ö¡£ÆüËÜ¤Ç3ÈÖÌÜ¤ËÃ»¤¤Å´Æ»Ï©Àþ¤Ç¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤«¤é¤Ï¡È¤¹¤¤¤Æ¤Ä¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÎó¼Ö¤À¤¬¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È¡ÈÅÅ¼Ö¤Î´é¡É¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ë½÷À¤äÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î´é¼Ì¿¿¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¤Þ¤Ç¡Ä¡£
¡¡¸µ¡¹¤Ï¡¢Ìñ½ü¤±´Ñ²»¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿å´Ö»û¤Ø»²ÇÒµÒ¤ò±¿¤ÖÅ´Æ»¤È¤·¤Æ1925Ç¯¤Ë±Ä¶È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£1960Ç¯Âå¤Ë¤ÏÀôÆî¥¨¥ê¥¢¤ÇÁ¡°Ý»º¶È¤¬±É¤¨¡¢ÍøÍÑµÒ¤¬µÞÁý¤·¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¸º¾¯¤·¡¢º£¤Ç¤ÏºÇÀ¹´ü¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ºÇÂç¤Î¥Ô¥ó¥Á¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢90Ç¯Âå¡£Î¹¹Ô¤äÉÔÆ°»º³«È¯¤Ê¤É·Ð±Ä¤ÎÂ¿³Ñ²½¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÁ´¤Æ¼ºÇÔ¡£2005Ç¯¤Ë¤Ï²ñ¼Ò¹¹À¸Ë¡¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçºåÈ¯¾Í¤Î³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¡¦¥°¥ë¥áµÏ²°¤ÎÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹¡¦ÌºËÜ½¼»Î»á¤Ï¡¢2006Ç¯¡¢¶ì¶¤Ë¤¢¤¨¤°¿å´ÖÅ´Æ»¤Ëµß¤¤¤Î¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿¡£¡ÖÀï»þÃæ¤Ë»ä¤É¤â¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤¬ÁÂ³«Àè¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬³ÄÍ»Ô¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Î¤´²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÏÃ¤ò¤ª¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡2018Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ºÆÀ¸ÀÁÉé¿Í¡¦Æ£ËÜ¾»¿®»á¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¡ÖÁ½ÁÄÉã¤¬¿å´ÖÅ´Æ»Î©¤Á¾å¤²¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤´±ï¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ª¼õ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥°¥ë¥áµÏ²°¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¤¤¤ï¤Ð¡È100Ç¯¤Î»þ¤òÄ¶¤¨¤¿²¸ÊÖ¤·¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÆ·ú¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Å°Äì¤·¤¿¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤òÃÇ¹Ô¡£¤µ¤é¤ËºÇ¤â½Å»ë¤·¤¿¤Î¤¬¾èµÒ¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Î»Å³Ý¤±¤Ç¡¢ËÁÆ¬¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÂÌ²Û»Ò¤òÎó¼ÖÆâ¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡È¤À¤¬¤·ÅÅ¼Ö¡É¤ä¡¢¼êÉÊ»Õ¤Ë¤è¤ë¡È¥Þ¥¸¥Ã¥¯ÅÅ¼Ö¡É¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¡£¡ÖÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¥À¥ó¥µ¡¼¤¬ÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤Í¡¢ËÍ¤âÃÊ¡¹¥ï¥±¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯ËèÆü¡¢¼Ò°÷¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬¤¤¤Ä¤â³§¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÈEverything OK!¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡È²¿¤Ç¤â¥¢¥ê¡ª¡É¤ÊÆ£ËÜ¼ÒÄ¹¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¿å´ÖÅ´Æ»¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÎ¢Â¦¤ËÇ÷¤ë¡£
½Ð±é¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡Ê¾®¿ùÎµ°ì¡¢µÈÅÄ·É¡Ë¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡§¶¶ËÜÏÂ²Ö»Ò¥«¥ó¥Æ¥ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¥Ñ¥Í¥é¡¼¡§¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢¥ä¥Ê¥®¥Ö¥½¥ó¡Ê¥¶¡¦¥×¥é¥ó9¡Ë¡¢ÇÏ¾ì±à°´
