¡Ö¥¯¥ì¥¢¥Á¥Ë¥ó¤¬¹â¤¤¡×¤È¤É¤ó¤ÊÉÂµ¤¤òÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¡Ú°å»Õ²òÀâ¡Û
¥¯¥ì¥¢¥Á¥Ë¥ó¤¬¹â¤¤¤È¤É¤ó¤ÊÉÂµ¤¤òÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¤¡©Medical DOC´Æ½¤°å¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÃæÂ¼ ²í¾¡Ê°å»Õ¡Ë
¹°Á°Âç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£¹°Á°Âç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ²ÊÂ´¶È¡£¿ÕÂ¡ÀìÌç°å¡¦Æ©ÀÏÀìÌç°å¡¦Æâ²ÊÀìÌç°å¤È¤·¤Æ¹°Á°Âç³Ø¡¢ÆÁÅçÂç³Ø¡¢¼Ò²ñ°åÎÅË¡¿ÍÀîÅç²ñÀîÅçÉÂ±¡¡¢°åÎÅË¡¿ÍÀ¶±Ê²ñÌð¿áÉÂ±¡¤Ê¤É¤ÇÎ×¾²·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢¸½ºß¤Ï°åÎÅË¡¿Í¤µ¤¯¤é¤µ¤¯¤éµÇ°ÉÂ±¡¤ËÉû±¡Ä¹¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¡£°å³ØÇî»Î¡£ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÁí¹çÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ¿ÕÂ¡³Ø²ñÀìÌç°å¡¦»ØÆ³°å¡¢ÆüËÜÆ©ÀÏ°å³Ø²ñÀìÌç°å¡¦»ØÆ³°å¤Î»ñ³Ê¤òÍ¤¹¤ë¡£
¥¯¥ì¥¢¥Á¥Ë¥ó¤È¤Ï¡©
¥¯¥ì¥¢¥Á¥Ë¥ó¤Ï¿ÕÂ¡¤ÎÆ¯¤¤òÃÎ¤ë»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¹¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ÚÆù¤¬¼ý½Ì¤¹¤ë»þ¡¢¶ÚÆù¤ÎºÙË¦¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ß¥Î»À¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ì¥¢¥Á¥ó¤È¤¤¤¦Êª¼Á¤«¤é¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ¤ËÂå¼Õ»ºÊª¤È¤·¤ÆÀ¸¤¸¤ë¤Î¤¬¥¯¥ì¥¢¥Á¥Ë¥ó¤Ç¤¹¡£·ì±ÕÃæ¤Î¥¯¥ì¥¢¥Á¥Ë¥ó¤Ï¿ÕÂ¡¤Î»åµåÂÎ¤È¤¤¤¦Éô°Ì¤ÇßÉ²á¤µ¤ìÇ¢Ãæ¤ËÇÓ½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿ÕÂ¡¤ÎÆ¯¤¤¬¾ã³²¤µ¤ì¤ë¤ÈÇ¢Ãæ¤ØÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ëÎÌ¤¬¸º¤ë¤Î¤Ç¡¢·ì±ÕÃæ¤Ë»Ä¤ëÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢·ë²ÌÅª¤Ë·ì±ÕÃæ¤Î¥¯¥ì¥¢¥Á¥Ë¥ó¤¬Áý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
·ì±ÕÃæ¤Î¥¯¥ì¥¢¥Á¥Ë¥óÃÍ¤ÏÁ´¿È¤Î¶ÚÆù¤ÎÎÌ¤ä¡¢¿ÕÂ¡¤ÎÆ¯¤¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ÆÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢°ìÈÌÅª¤ËÃËÀ¤Î¤Û¤¦¤¬½÷À¤è¤ê¤â¶ÚÆùÎÌ¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¥¯¥ì¥¢¥Á¥Ë¥ó¤ÎÃÍ¤âÃËÀ¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤ÎÃæ¤Ç¤â¶ÚÆùÎÌ¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¹âÎð¼Ô¤è¤ê¤â¼ãÇ¯¼Ô¤Î¤Û¤¦¤¬¶ÚÆùÎÌ¤ÏÂ¿¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Õµ¡Ç½¤ò»ØÉ¸¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥¯¥ì¥¢¥Á¥Ë¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ï¡¹¤ÎÍ×°ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬ÆñÅÀ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï·ì±ÕÃæ¤Î¥¯¥ì¥¢¥Á¥Ë¥óÇ»ÅÙ¡¢Ç¯Îð¡¢ÀÊÌ¤«¤éeGFR(¿äÄê»åµåÂÎßÉ²áÎÌ)¤ò»»½Ð¤·¡¢¿Õµ¡Ç½¤Î»ØÉ¸¤È¤·¤ÆÉ½µ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
eGFR¤¬Äã²¼¤·¤¿¾õÂÖ¤äÇ¢¸¡ºº¡¦·ì±Õ¸¡ºº¡¦²èÁü¿ÇÃÇ¤Ê¤É¤Î¸¡ºº½ê¸«¤«¤é¿Õ¾ã³²¤¬¤¢¤¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¾õÂÖ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÎ¾Êý¤¬3¤«·î°Ê¾åÂ³¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ï¡¢ËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¡ÊCKD¡Ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£CKD¤òÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ë¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸¡¿Ç¤ä°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë·ì±Õ¸¡ºº¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¢¥Á¥Ë¥ó¤È¥¯¥ì¥¢¥Á¥Ë¥ó¤ò¤â¤È¤Ë»»½Ð¤µ¤ì¤ëeGFR¤¬¹¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ì¥¢¥Á¥Ë¥ó¤¬¹â¤¤¤È¤É¤ó¤ÊÉÂµ¤¤òÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¤¡©
¤³¤³¤Ç¤ÏMedical DOC´Æ½¤°å¤¬¡¢¡Ö¥¯¥ì¥¢¥Á¥Ë¥ó¤¬¹â¤¤¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÂµ¤¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉÂµ¤¤ä¾É¾õ¤Ê¤Î¤«¡¢Â¾¤Ë¿ÈÂÎÉô°Ì¤Ë¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤Ê¤ÉÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë»ö¹à¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ì¥¢¥Á¥Ë¥ó¤Î¿ôÃÍ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÂ®¤ä¤«¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬´«¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÀìÌç¤Ç¤¢¤ë¿ÕÂ¡Æâ²Ê¤«¡¢Æâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤à¤¯¤ß¡ÊÆÃ¤ËÂ¤ä´é¤Î¤à¤¯¤ß¡Ë
Ç¢ÎÌ¤Î¸º¾¯¤äÇ¢¤ÎË¢Î©¤Á
ÃøÌÀ¤Ê·ì°µ¾å¾º
¶ËÃ¼¤ÊÈèÏ«´¶¤ä·ñÂÕ´¶
Â©ÀÚ¤ì¤ä¸ÆµÛº¤Æñ
¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢¿Õµ¡Ç½¤Î¿¼¹ï¤ÊÄã²¼¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÂ¾õ¤Î°²½¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ë¿ÇÃÇ¤ä¼£ÎÅ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÂ®¤ä¤«¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¯¥ì¥¢¥Á¥Ë¥ó¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¼À´µ¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÞÀ¿ÕÉÔÁ´
µÞ·ã¤Ë¿Õµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¡¢¥¯¥ì¥¢¥Á¥Ë¥ó¤¬µÞ·ã¤Ë¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£Ã¦¿å¤ä´¶À÷¾É¡¢ÌôÊª¡¢³°½ý¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Õ±ê
ÌÈ±Ö¤Î°Û¾ï¤ä´¶À÷¡¢ÌôºÞ¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¡¢¿ÕÂ¡¤Ë±ê¾É¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¢¸¡ºº¤Ç¡¢Ç¢ÃÁÇò¤äÇ¢Àø·ì¤òÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¿Õµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¡¢¥¯¥ì¥¢¥Á¥Ë¥ó¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¢Ï©ÊÄºÉ
¿ÕÂ¡¤«¤éÇ¢¤¬ÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë·ÐÏ©¤¬¶¹ºõ¡Ê¶¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡Ë¤·¤¿¤êÊÄºÉ¡ÊµÍ¤Þ¤ë¤³¤È¡Ë¤·¤Æ¡¢Ç¢¤ÎÇÓ½Ð¤¬¾ã³²¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¯¥ì¥¢¥Á¥Ë¥óÃÍ¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£Ç¢Ï©·ëÀÐ¤äÁ°Î©Á£ÈîÂç¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅüÇ¢ÉÂ¤ä¹â·ì°µ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¿Õ¾ã³²
:ÅüÇ¢ÉÂ¤ä¹â·ì°µ¤¬Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¿ÕÂ¡¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¡¢¥¯¥ì¥¢¥Á¥Ë¥ó¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅüÇ¢ÉÂ¤ä¹â·ì°µ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÊüÃÖ¤»¤º¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤òÄê´üÅª¤Ë¼õ¿Ç¤·¡¢¼£ÎÅ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ì¥¢¥Á¥Ë¥ó¤ò²þÁ±¤µ¤»¤ëÍ½ËÉË¡
Á°Äó¤È¤·¤Æ¡¢°ìÅÙÄã²¼¤·¤¿¿Õµ¡Ç½¤ò¸µÄÌ¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£µÞ·ã¤Ë¥¯¥ì¥¢¥Á¥Ë¥ó¤ò²¼¤²¤ëÊýË¡¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌµ¤¯¡¢¡Ö¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤ì°Ê¾å¿ÕÂ¡ÉÂ¤ò¿Ê¹Ô¤µ¤»¤Ê¤¤¤«¡×¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ì¥¢¥Á¥Ë¥ó¤ÎÃÍ¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤ÇÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¡¢Äê´üÅª¤Ë¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿Õµ¡Ç½¤ÎÊÝ¸î
¢þÅ¬ÀÚ¤Ê¿åÊ¬ÀÝ¼è
Ã¦¿å¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤Ë¿åÊ¬Êäµë¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¿Õµ¡Ç½¤¬Ãø¤·¤¯Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°å»Õ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢þÅ¬ÀÚ¤Ê·ì°µ´ÉÍý
¹â·ì°µ¤Ï¿Õµ¡Ç½¤ò°²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¹ß°µÌô¤äÀ¸³è½¬´·¤Î²þÁ±¤Ë¤è¤ê·ì°µ¤òÅ¬Àµ¤Ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿©»ö´ÉÍý
¢þ±öÊ¬À©¸Â
±öÊ¬¤Î¼è¤ê¤¹¤®¤Ï¡¢¹â·ì°µ¤ò°²½¤µ¤»¿ÕÂ¡¤Ø¤ÎÉéÃ´¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤¹¡£¸º±ö¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
1Æü¤¢¤¿¤ê6g°Ê²¼¤ËÀ©¸Â¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢þÃÁÇò¼ÁÀÝ¼è¤ÎÀ©¸Â
ÃÁÇò¼Á¤ò²á¾ê¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤È¿ÕÂ¡¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢°å»Õ¤ä±ÉÍÜ»Î¤Î»ØÆ³¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÎÌ¤òÀÜ¼ï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¢þ¥«¥ê¥¦¥à¤È¥ê¥ó¤ÎÀ©¸Â
¿Õµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢·ì±ÕÃæ¤Î¥«¥ê¥¦¥à¤ä¥ê¥ó¤ÎÇ»ÅÙ¤òÄ´À°¤¹¤ëÆ¯¤¤¬Äã²¼¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥ê¥¦¥à¤ÎÀÝ¼è¤¬²á¾ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹â¥«¥ê¥¦¥à·ì¾É¤Ë¤Ê¤ë¤È½ÅÆÆ¤ÊÉÔÀ°Ì®¤òÍ¶È¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¹â¥ê¥ó·ì¾É¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Ëö´ü¿ÕÉÔÁ´¤Ø¿ÊÅ¸¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥ê¥¦¥à¤ä¥ê¥ó¤ÏÀÝ¼è¤¬²á¾ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ãí°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÂµ¤¤Î´ÉÍý
¢þÅüÇ¢ÉÂ¤ä¹â·ì°µ¤Î´ÉÍý
ÅüÇ¢ÉÂ¤ä¹â·ì°µ¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿Õµ¡Ç½¤Î°Ý»ý¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£·ìÅüÃÍ¤ä·ì°µ¤Î´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢þ·ëÀÐ¤Ê¤É¤Ç¡¢Ç¢Ï©¤¬ÊÄºÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÊÄºÉ¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥ì¥¢¥Á¥Ë¥óÃÍ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÊÄºÉ¤·¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¤¬Ä¹´ü´Ö¤Ç¤¹¤È¡¢¿Õµ¡Ç½¤¬²óÉü¤·¤Ë¤¯¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢þ¿Õ±ê¤Ê¤É¿Õµ¡Ç½¾ã³²¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ëÉÂµ¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤ÎÀª¤¤¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ëÌÜÅª¤ÇÉû¿ÕÈé¼Á¥¹¥Æ¥í¥¤¥ÉºÞ¤äÌÈ±ÖÍÞÀ©ºÞ¤Ê¤É¤¬ÅêÍ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°å»Õ¤Î»Ø¼¨ÄÌ¤ê¡¢Ìô¤ÎÍÑË¡¤äÍÑÎÌ¤ò¼é¤êÀµ³Î¤ËÉþÌô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¥¯¥ì¥¢¥Á¥Ë¥ó¤Î´ð½àÃÍ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
¤³¤³¤Þ¤Ç¥¯¥ì¥¢¥Á¥Ë¥ó¤Î´ð½àÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¥¯¥ì¥¢¥Á¥Ë¥ó¤Î´ð½àÃÍ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢Medical DOC´Æ½¤°å¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ì¥¢¥Á¥Ë¥ó¤Î´ð½àÃÍ¤Ç´í¸±¤Ê¿ôÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃæÂ¼ ²í¾ °å»Õ
¥¯¥ì¥¢¥Á¥Ë¥ó¤ÎÃÍ¤«¤é»»½Ð¤µ¤ì¤ëeGFR¤Ë¤è¤ê¡¢°åÎÅµ¡´Ø¼õ¿Ç¤ÎÉ¬Í×À¤¬È½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£eGFR45ml/Ê¬Ì¤Ëþ¤Ç¤Ï°åÎÅµ¡´Ø¼õ¿Ç¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£40ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤ÏeGFR60ml/Ê¬Ì¤Ëþ¤¬°åÎÅµ¡´Ø¼õ¿Ç¿ä¾©¤Î´ð½à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿ôÃÍ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃËÀ¤Ç1.2㎎/£ä£ì°Ê¾å¡¢½÷À¤Ç¤Ï1.0£í£ç/£ä£ì°Ê¾å¤Ç¤¢¤ì¤Ð°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ç¯Îð¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤É¿ôÃÍ¤Ï¤µ¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ì¥¢¥Á¥Ë¥ó¤ÎÃÍ¤¬¤¤¤¯¤Ä°Ê¾å¤ÇÆ©ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÃæÂ¼ ²í¾ °å»Õ
¥¯¥ì¥¢¥Á¥Ë¥ó¤ÎÃÍ¤À¤±¤ÇÆ©ÀÏ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«È½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¥¯¥ì¥¢¥Á¥Ë¥óÃÍ°Ê³°¤Ë¿Õµ¡Ç½¡Ê£Ç£Æ£Ò¡§»åµåÂÎßÉ²áÎÌ¡Ë¤äÅÅ²ò¼Á¥Ð¥é¥ó¥¹¤äÂÎ±ÕÃùÎ±¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¾É¾õ¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤Ë¹ÍÎ¸¤·¤ÆÆ©ÀÏ¤ò³«»Ï¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤¬²¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£eGFR¤¬15ml/Ê¬¤ò²¼²ó¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤ÇÆ©ÀÏ¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á¥¯¥ì¥¢¥Á¥Ë¥ó¤Î´ð½àÃÍ¤ÏÃËÀ1.2㎎/£ä£ì°Ê²¼¡¢½÷À1.0㎎/£ä£ì°Ê²¼¡ª
¿ÕÂ¡¤ÎÉÂµ¤¤Ï¤¢¤Þ¤ê¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¾É¾õ¤¬½Ð¤¿»þ¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êÉÂ¾õ¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áá´üÈ¯¸«¡¦Áá´ü¼£ÎÅ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¥¯¥ì¥¢¥Á¥Ë¥ó¤Ï¿Õµ¡Ç½¤Î»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¹¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¿Ç¤Ê¤É¤Ç¥¯¥ì¥¢¥Á¥Ë¥ó¤¬´ð½à¤è¤ê¤â¹âÃÍ¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¿Õµ¡Ç½¤¬¤µ¤é¤Ë°²½¤¹¤ë¤³¤È¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÂ®¤ä¤«¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
