Îò»Ë¤Ï¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ª¤«¤·¤Þ¤·Îò»Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡ÙÂè6ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡Ê±é¡§¾®·ª½Ü¡Ë¤ÎÉô²°¤òË¬¤ì¤¿Äï¡¢¿®¾¡¡Ê±é¡§ÃæÂô¸µµª¡Ë¤¬»Â¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¢¤ì¡©¿®Ä¹¤ÎÄï¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡Ø¿®¹Ô¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î·»Äï¤¬Áè¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢»ö¾ð¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¿®Ä¹¤ÎÄï¤ÎÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¿®Ä¹¡¦¿®¾¡·»Äï¤¬ÂÐÎ©¤·¤¿ÍýÍ³¤ò»ËÎÁ¤Ë±è¤Ã¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¤«¤·¤Þ¤·Îò»Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¿Àî¹ç¾Ï»Ò¡Ë
¡Ö¿®¹Ô¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿®¾¡¡×¡Á¥É¥é¥Þ¤Ï¿·»ËÎÁ¤Ë±è¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÎÄï¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö¿¥ÅÄ¿®¹Ô¡Ê¤Î¤Ö¤æ¤¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Ç¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¶áÇ¯¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÌ¾Á°¤¬¸åÀ¤¤Î¸íÅÁ¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹¾¸Í½é´ü¤ËÊÔ»¼¤µ¤ì¤¿¿¥ÅÄ²È¤Î·Ï¿Þ¤ä¡¢¡Ø¿®Ä¹¸øµ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë¡Ö¿®¹Ô¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬Ä¹¤¯ÄêÀâ¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢Æ±»þÂå»ËÎÁ¤Ç¤¢¤ë¡ØÇ®ÅÄ¿ÀµÜµÜ²ÈÊ¸½ñ¡Ù¤ä¡¢¸ø²È¡¦»³²Ê¸À·Ñ¤ÎÆüµ¡Ø¸À·Ñ¶ªµ¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢¿®Ä¹¤ÎÄï¤ÎÌ¾¤Ï¡Ö¿®¾¡¡Ê¤Î¤Ö¤«¤Ä¡Ë¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿»ËÎÁ¾õ¶·¤«¤é¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¿¥ÅÄ¿®¾¡¤¬¼ÂÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¸«²ò¤¬ÍÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¿®Ä¹¤ÎÄï¤ÏÃ»¤¤À¸³¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿®¾¡¡¿Ã£À®¡Ê¤ß¤Á¤Ê¤ê¡Ë¡¿¿®À®¡Ê¤Î¤Ö¤Ê¤ê¡Ë¤ÈÍÄÌ¾¤Î¸å¤Ë3²ó²þÌ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÔÅÙ¸Æ¤ÓÊ¬¤±¤ë¤Èº®Íð¤ò¾·¤¯¤¿¤á¡¢ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¿®¾¡¡×¤ËÅý°ì¤·¤Æ½Ò¤Ù¤Þ¤¹¡£
·»Äï¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¥ÁèÁê¼ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿Æó¿Í¤ÎÂÐÎ©
¡¡¿®Ä¹¤È¿®¾¡¤Ï¡¢Éã¡¦¿¥ÅÄ¿®½¨¡¢Êì¡¦ÅÚÅÄ¸æÁ°¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Æ±Êì·»Äï¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Éã¤Î»à¸å¤Ï·»¤¬²ÈÆÄ¤ò·Ñ¤°¤Î¤¬¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¥ÅÄ²È¤Ç¤Ï¤½¤¦Ã±½ã¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¼ã¤Æü¤Î¿®Ä¹¤Ï¡Ö¤¦¤Ä¤±¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢´ñ¶º¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤âÂ¿¤¯¡¢²È¿Ã¤¿¤Á¤«¤é¤âÅö¼ç¤È¤·¤Æ¤Î´ïÎÌ¤òµ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿®½¨¼«¿È¤â¡¢¿®Ä¹°ì¿Í¤Ë²ÈÆÄ¤òÂ÷¤¹¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢ÈÕÇ¯¤ÏÆá¸ÅÌî¾ë¤ò¿®Ä¹¤Ë¡¢Ëö¿¹¾ë¤ò¿®¾¡¤ËÍ¿¤¨¡¢·»Äï¤Ë¤è¤ëÊ¬Ã´Åý¼£¤È¤¤¤¦·Á¤ò¼è¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¿®½¨¤¬µÞ»à¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
