¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡ËÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¼é¸î¿À¸õÊä¤Ç¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥ß¥é¡¼Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ËÅÐÈÄ¡£º£½Õ½é¤Î¼ÂÀïÅÐÈÄ¤ÇºÇÂ®101.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó163.6¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂçÉñÂæ¤Ë¸þ¤±¡¢Áá¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ö¤ê¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡0¡½3¤Î5²ó¤«¤é4ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¡¢ÀèÆ¬¤Î¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Õ¥¡¡¼¥á¥í¤ò100.0¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160.9¥¥í¡ËÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£Â³¤¯¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼¤Ï100¥Þ¥¤¥ëÄ¶¤ÎÄ¾µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÇÆóÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£2»à¸å¤Ë°ÂÂÇ¤Ïµö¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¥³¥Ê¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¤ò¤³¤ÎÆüºÇÂ®¤È¤Ê¤ë101.7¥Þ¥¤¥ë¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£23µå¤òÅê¤¸¡¢Ä¾µå¤¬11µå¡£¤½¤Î¤¦¤Á9µå¤¬100¥Þ¥¤¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢½é¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¢2·î¤Î»þÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÏÁá¤¹¤®¤ë¤Û¤É¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎÃÏ¸µ¥é¥¸¥ª¶É¡Ö97.3The¡¡Fan¡×¤Ï¸ø¼°X¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó´ÆÆÄ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÅê¹Æ¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖºÇ¶á¤ÎÅê¼ê¤¿¤Á¤Ï¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤«¤Ê¤êÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡¢¹çÎ®¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¤¹¤°¤Ë¼ÂÀï²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÀ®²Ì¤À¤í¤¦¡£Èà¤Ï¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤â¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥«¡¼¤Î1¿Í¤À¡£¤À¤«¤é¡¢ºÇ½é¤Î»î¹ç¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê100¥Þ¥¤¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëµå¤òÅê¤²¤Æ¤â¶Ã¤¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡WBC¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÊÆ¹ñ¤È¤Ï·è¾¡¤Þ¤ÇÅö¤¿¤é¤Ê¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤ÈÆ±¤¸¥×¡¼¥ëB¤ËÆþ¤ë¥á¥¥·¥³¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼é¸î¿À¸õÊä¤ÎÄ¶Â®»Å¾å¤²¤Ï¶¼°Ò¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£