¡ÖËèÆü¤¢¤¤º¤Ë¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¡ÀÐÄÍÍµØ¹¤é¤Ë¥Î¥Ã¥¯¡¡
¡þ¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Âè5¥¯¡¼¥ë2ÆüÌÜ¡Ê20Æü¡¢²Æì¡¦ÆáÇÆ¡Ë
Á´ÂÎÎý½¬¸å¤Ë¥Î¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡£ÀÐÄÍÍµØ¹Áª¼ê¡¢ÌçÏÆÀ¿Áª¼ê¡¢±ºÅÄ½ÓÊåÁª¼ê¡¢¤½¤·¤Æ±§ÅÔµÜ°ªÀ±Áª¼ê¤ËÌó30Ê¬´Ö¡¢¥Î¥Ã¥¯¤òÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥µ¥é¥ó¡Ê´Ú¹ñ¸ì¤Ç°¦¡Ë¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¡£¡Ö¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¾ì¹ç¤Ï¼éÈ÷¤¬É¬Í×¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë4¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÂÇ¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆÃ¤ËÅÚ¤Îµå¾ì¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¡£º£¡¢ÀîÁê¡Ê¾»¹°¡Ë¥³¡¼¥Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬ÌòÎ©¤Ã¤ÆÊá¤ì¤¿¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¡¢ËèÆü¤¢¤¤º¤Ë¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡ÈÀîÁê½Î¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥´¥íÊáµå¤ÎÎý½¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤¬È´¤±¡¢µÈÀî¾°µ±Áª¼ê¤¬¸Ô´ØÀá¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¡£ÆâÌî¼ê¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ëµð¿Í¡£¼ã¼êÆâÌî¿Ø¤¬¤É¤ì¤À¤±¼óÇ¾¿Ø¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£