¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¥×¥ë¥·¥§¥ó¥³»á¡¡Æ¼¡¦Ãæ°æ°¡Èþ¤Ë¤â·ã¿ÉÉ¾²Á¡Ö»Ä¤ê¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¡Ê¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ãæ°æ°¡Èþ¡Ê£±£·¡á£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬£±£´£°¡¦£´£µÅÀ¡¢¹ç·×£²£±£¹¡¦£±£¶ÅÀ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÃË½÷ÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ºÇÇ¯¾¯¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤ë²÷µó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¥·¥¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È³¦¤Îà¹ÄÄëá¥¨¥Õ¥²¥Ë¡¼¡¦¥×¥ë¥·¥§¥ó¥³»á¤Ï·ã¿É¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ°æ¤Ï£±£·ºÐ¤Ç½é½Ð¾ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿±éµ»¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¡£¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê£³²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤â¸«»ö¤Ë·è¤á¤Æ¡¢¶¯Îõ¤ÊÄÞ¤¢¤È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×¤Ç²òÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥×¥ë¥·¥§¥ó¥³»á¤Ï¡¢Ãæ°æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤º¤Ï¡Ö£±£·ºÐ¤ÎÆüËÜ¿Í¾¯½÷¤Ï¡¢ÀÕÇ¤¤Î½Å²Ù¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆÈà½÷¤Ï¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¹¥Ä´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡×¤È¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ÎÀ®¸ù¤È¶¯¿´Â¡¤Ö¤ê¤ÏÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Á´ÂÎ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¸·¤·¤¤¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢»Ä¤ê¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥È¥ê¥×¥ë¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¤³¤È¤À¡£¥ë¡¼¥×¥¸¥ã¥ó¥×¤ÏÃ»¤¯¤Æ¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ê¥Ã¥×¥¸¥ã¥ó¥×¤È¥ë¥Ã¥Ä¥¸¥ã¥ó¥×¤â¼å¤«¤Ã¤¿¡£µç¶þ¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡×¤È¥º¥Ð¥ê»ØÅ¦¡£ÌÀ³Î¤Ê¥ß¥¹¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ï¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï´°À®ÅÙ¤ÎÄã¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤ÇÃæ°æ¤¬¸«¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢µ¤³Ú¤µ¡¢¼«Í³¤µ¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£Ãæ°æ¤Ï±éµ»¸å¤Ë¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¶ÛÄ¥¤â¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¼«Á³¤ÈÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤à¤¾¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¤¤±¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ÄÄë¤ÎÌÜ¤Ë¤ÏÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦Æ°¤¤Î¹Å¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ±Ç¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡Ãæ°æ¤Ï£Ó£Ð¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ï£¹°Ì¤ÇÁí¹ç£³°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤Æ¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Îµó¤²¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£