¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¥è¥é¥ó¥À¡¦¥Á¥§¥ó»á¡¡ºäËÜ²Ö¿¥¤Î¥ß¥¹¤ò¸·¤·¤¯»ØÅ¦¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÉ½¾´Âæ¤Ë¡©¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¡Ê£±£¹Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¡¢¸«»ö¶ä¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿ºäËÜ²Ö¿¥¡Ê£²£µ¡á¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç£±£´£·¡¦£¶£·ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¹ç·×£²£²£´¡¦£¹£°ÅÀ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£Á°²ó£²£°£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤ËÂ³¤¤¤Æ£²Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ë¤Î²÷µó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î´°À®ÅÙ¤ò¸Ø¤ë¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤«¤é¤Ï°Û¤ò¾§¤¨¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤â¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä£²£´¡×¤Ï¡¡»°ÃÊÄ·¤Ó½÷»ÒÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ç¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥è¥é¥ó¥À¡¦¥Á¥§¥ó»á¤Î¸«²ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Á¥§¥ó»á¤Ï¤Þ¤º¡¢º£²ó¤Î½÷»Ò¤Î·ë²Ì¤òÁíÉ¾¡£¡ÖÁ°²ó¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤Îº¹¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÁª¼ê¡Ê¥í¥·¥¢ÂåÉ½¡Ë¤¬¤¤¤Ê¤¤½÷»Ò¥¹¥±¡¼¥È¤Ï¡¢ÀÐ´ï»þÂå¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£À¤³¦Ãæ¤Ç£±£°²¯¿Í¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£²¤ÄÌÜ¤Î¥¹¥³¥¢¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤º¤«£³¡Á£µ¿Í¤À¤±¤Ç¡¢Èà¤é¤¬¤½¤Î¥¹¥³¥¢¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¥Á¥¯¥ê¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¡Ê¥í¥·¥¢ÂåÉ½¤À¤Ã¤¿¡Ë¥È¥¥¥¯¥¿¥ß¥·¥§¥ï¤Ï£²£µºÐ¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò½¬ÆÀ¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç£²²óÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£¥È¥ë¥½¥ï¤È¥ï¥ê¥¨¥ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï²¿»ö¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢£´²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤òÄ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬Á´¤¯ÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤À¤È¶µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢Àµ¼°¤Ê¥í¥·¥¢ÂåÉ½¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ÞÎØ¤ÏÄã¥ì¥Ù¥ë¤À¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê»Â¤ê¼Î¤Æ¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¤ä¤ê¶Ì¤Ëµó¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤¬ºäËÜ¤À¤¬¡£¥Á¥§¥ó»á¤Ï¡ÖºäËÜ¤¬¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÄ·¤ó¤À¤ï¤è¤Í¡£³§¤¬ÎÞ¤òÎ®¤·¤ÆÈà½÷¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºäËÜ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤³ê¤ê¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤ÆÉ½¾´Âæ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¡¢¥ß¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿º£²ó¤ÎÆâÍÆ¤«¤é¥á¥À¥ë¤Ë¤ÏÃÍ¤·¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÈà½÷¤Ï¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Ã¯¤â¤¬¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£²Ö¿¥¤Ïµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ß¥¹¤Ï¥ß¥¹¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÎ¦¾å¶¥µ»¤Ç¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ç¤â¡¢³ê¤Ã¤Æ¾å°Ì£³°Ì¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ºäËÜ¤ÎºÎÅÀ¤Ï¹â¤¹¤®¤ë¤Èµ¿Ìä»ë¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤«¤é¤Ï¥¢¥Ç¥ê¥¢¡¦¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¤¬ÃæÎ©Áª¼ê¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤¬£¶°Ì¡£¶áÇ¯¥í¥·¥¢¤Î½÷²¦¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¿¤¬¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¥§¥ó»á¤ÎºäËÜ¤Ø¤Î¹óÉ¾¤ÏÊ¢¤¤¤»¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥í¥·¥¢¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈëÌ©Ê¼´ï¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡Ä¡£