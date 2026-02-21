¤³¤ì¤Ê¤éÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤«¤â¡ª¡ÚGU¡Û40¡¦50Âå¤Î´ÊÃ±¤ª¤·¤ã¸«¤¨♡¡Ö¥«¥éー¥³ー¥Ç½Ñ¡×
¤Þ¤À¤Þ¤À´¨¤¤Æü¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÅß¥³ー¥Ç¤Ë¥Þ¥ó¥Í¥êµ¤Ì£¡×¡Ö¤½¤í¤½¤í½Õ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥³ー¥Ç¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤½¤ì¤Ê¤é¡¢°ìÅÀÅêÆþ¤Ç¥³ー¥Ç¤¬²Ú¤ä¤°¥«¥éー¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡£º£²ó¤Ï¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡Ö¥«¥éー¥³ー¥Ç½Ñ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ëー¥·¥ã¥Ä¤¬ÁÖ¤ä¤«¤Ë±Ç¤¨¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¥·ー¥ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥³ー¥Ç¤ä¡¢¥È¥ì¥ó¥É¥«¥éー¤Î¥Úー¥ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥»ー¥¿ー¤ò»È¤Ã¤¿Âç¿Í²Ä°¦¤¤¥³ー¥Ç¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¡£
Ä©Àï¤·¤ä¤¹¤½¤¦¡ª ÇÉ¼ê¸«¤¨¤·¤Ê¤¤¥«¥éー¥¢¥¤¥Æ¥à¥³ー¥Ç
¡Ö#¥¢¥é¥Õ¥©ー¥³ー¥Ç¡×¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤Á¤é¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¡£¥Ñ¥Ã¤È²Ú¤ä¤°¥¤¥¨¥íー¥«¥éー¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¥·¥ã¥Ä¤È¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢½Å¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¹õ¥¹¥«ー¥È¤ò½Õ¥âー¥É¤Ø¥·¥Õ¥È¡£¥³ー¥Ç¤¬¥Á¥°¥Ï¥°¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¤Î¥·¥ã¥Ä¤È¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤Î¿§¤òÅý°ì¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡£¹õ¤Ç¥·¥Ã¥¯¤Ë·è¤á¤ì¤Ð¡¢¡ÖÇÉ¼ê¸«¤¨¤·¤Ê¤¤¡©¡×¤½¤ó¤Ê¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤â¥³ー¥Ç¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£