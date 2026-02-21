¡Ö¤³¤ÎºÐ¤Ç¤Þ¤¿¿¦Ãµ¤·¤Ê¤ó¤Æ¡×40Âå¤ÇÇÉ¸¯ÀÚ¤ê¤Ë¤¢¤¤ÀäË¾¡£3·îËö¤ËÆÏ¤¤¤¿¡Ø1ÄÌ¤Î¥áー¥ë¡Ù¤Ë¡Ö¿Ì¤¨¤¿¡×
¿¿ÌÌÌÜ¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤«Êó¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤¦¿®¤¸¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¸½¼Â¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬Â¿¤¤½ÕÀè¤Ï¡¢¿´¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢É®¼Ô¤ÎÍ§¿Í¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡ÖÇÉ¸¯ÀÚ¤ê¡×¤Î¸½¼Â
Ç¯ÌÀ¤±¤ÎÌÌÃÌ¤Ç¡¢ÇÉ¸¯Àè¤Î¾å»Ê¤«¤é¡Ö4·î¤«¤é¤Î·ÀÌó¤Ï¹¹¿·¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
40Âå¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»ñ³Ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÇ¤¤µ¤ì¤¿»Å»ö¤Ë¤ÏÃ¯¤è¤ê¤âÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¿¿ÌÌÌÜ¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¼Ò°÷ÅÐÍÑ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤¬Á´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È±³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö·ÀÌó½ªÎ»¡×¤È¤¤¤¦ÎäÃ¸¤Ê¸ÀÍÕ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¿¼Â¤Ë
µ¢¤ê¤ÎÅÅ¼Ö¤ÎÁë¤Ë±Ç¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î´é¤Ï¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÈè¤ìÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»×¤ï¤ºÌÜ¤òÉú¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤Þ¤¿¿¦Ãµ¤·¡©
ºÆ½¢¿¦¤Ç¤¤ëÊÝ¾Ú¤Ê¤ó¤Æ¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡©
¾ð¤±¤Ê¤µ¤È¾Íè¤Ø¤Î¶¯¤¤ÉÔ°Â¤Ç¡¢ÉÔ°Õ¤ËÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÉ¬»à¤Ç¤³¤é¤¨¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤±¤ì¤É¡¢°ìÈÕµã¤¤¤Æ·Þ¤¨¤¿ÍâÄ«¡¢»ä¤Ï¿´¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»´¤á¤Ê¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤¯¤é¤¤¤Ï¡¢Ã¯¤¬¸«¤Æ¤â´°àú¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æµî¤í¤¦¡×
Ã¯¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢ÇÉ¸¯¤Î»öÌ³»Å»ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤â¡¢·ÀÌó¤òÀÚ¤é¤ì¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î°ÕÃÏ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£