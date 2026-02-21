¡ÖÅß¥É¥é¥Þ¤ÇÉ¾²Á¤ò¾å¤²¤¿ÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª3°Ì¡ØºÆ²ñ¡Ù¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¡¢2°Ì¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Åß¥É¥é¥Þ¤â¡¢Êª¸ì¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¯ÃæÈ×Àï¤Ø¡£¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ý¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡Ý¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê52¡Ë¤¬ÏÓÍø¤¤Î¹ñÀÇÄ´ºº´±¤ò±é¤¸¡¢°ÆÁÃ¦ÀÇ¤ËÇ÷¤ëÄË²÷¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï»ÖÅÄÌ¤Íè¡Ê32¡Ë¤¬ÆÍÁ³Êì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤Î¸ÍÏÇ¤¤¤òÂÎÅö¤¿¤ê¤ÇÉ½¸½¤·¡¢¶¦´¶¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ºîÉÊ¤ÎÀ®ÈÝ¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï°ìµ¤¤ËÊª¸ì¤Ø¤È°ú¤¹þ¤Þ¤ì¡¢·ëËö¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¡£¤½¤³¤ÇËÜ»ï¤ÏWEB¥¢¥ó¥±¡¼¥È¥Ä¡¼¥ë¡ÖFreeasy¡×¤Ë¤Æ¡¢20¡Á70ºÐ¤Î¥É¥é¥Þ¹¥¤¤ÊÃË½÷500¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÅß¥É¥é¥Þ¤ÇÉ¾²Á¤ò¾å¤²¤¿ÇÐÍ¥¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
Âè3°Ì¤Ï¡¢ËÜ³ÊÇÉ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ê32¡Ë¡£
¸¶ºî¤Ï²£´ØÂç»á¤Î¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þ¼õ¾Þºî¡£²ó¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë²áµî¤¬½ù¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¿äÍý¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤ÈÏÃÂê¤À¡£ÃÝÆâ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢À¿¼Â¤µ¤ÎÎ¢¤ËÂç¤¤ÊÈëÌ©¤òÊú¤¨¤ë·º»ö¡¦ÈôÆà½ß°ì¡£ÆâÌÌ¤Î³ëÆ£¤äÍÉ¤é¤®¤òÁ¡ºÙ¤ËÂÎ¸½¤·¡¢ºîÉÊ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤ÏºòÇ¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¸«¤»¤¿¥³¥ß¥«¥ë¤Ê±éµ»¤È¤Î¿¶¤ìÉý¤Ë¶Ã¤¯À¼¤âÂ¿¤¯¡¢ÌòÊÁ¤´¤È¤Ë°õ¾Ý¤òÊÑ¤¨¤ëÉ½¸½ÎÏ¤¬»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡Ô¤É¤ó¤É¤ó±éµ»¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡Õ
¡ÔÁ°¥¯¡¼¥ë¤ÎÌò¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¥¿¥¤¥×¤À¤±¤É±é¤¸¤¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¦¡Õ
¡Ô±éµ»¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡Õ
¡ÔÉý¹¤¤Ìò¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡Õ
Âè2°Ì¤Ï¡¢ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç°ì¿ÍÆóÌò¤ËÄ©¤àÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ê42¡Ë¡£
Ì±Êü¥É¥é¥Þ¤Î»ëÄ°Î¨¤Ç¼ó°Ì¤ò¤Ò¤¿Áö¤ëÆ±ºî¤Ç¡¢ÎëÌÚ¤ÏºÊ¤òË´¤¯¤·¤¿Á±ÎÉ¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤È°ÆÁ·º»ö¤È¤¤¤¦ÂÐ¾ÈÅª¤ÊÆó¿Í¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤Ë¹û¤ì¤Æ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦ÎëÌÚ¤À¤¬¡¢»ëÀþ¤äÀ¼¿§¡¢ÐÊ¤Þ¤¤¤Þ¤ÇåÌÌ©¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¿Í¤Ë¸«¤»¤ë¹ª¤ß¤µ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë»ëÄ°¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¦±é¤¹¤ë¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡Ê37¡Ë¤â¸ø¼°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÃµµá¿´¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤È¡¢ËÜÈÖ¤Î½¸ÃæÎÏ¤Î¿¼¤µ¤¬ËÜÅö¤Ë¿¼¤¤¡×¤ÈÎëÌÚ¤òÀä»¿¡£ºîÉÊ¤Ø¤ÎË×ÆþÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬¡¢º£²ó¤Î¹âÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ô1¿Í¤ÇÆóÌò¤ò¤³¤Ê¤·±éµ»¤â¸«Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤«¤é¡Õ
¡ÔÆóÌò¤ÎÌòÊÁ¤ÇÁ´¤¯ÊÌ¿Í¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ÆÀ¨¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¡Õ
¡ÔºÙ¤«¤¤Æ°¤¤Þ¤ÇÀ¨¤¹¤®¤ë¡Õ
¡Ô¥É¥é¥Þ¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë½Ö¤¤â¤»¤º¤¸¤Ã¤È¸«Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¤À¤«¤é¡Õ
¤½¤·¤Æ¡¢±É¤¨¤¢¤ëÂè1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÃçÌîÂÀ²ì¡Ê33¡Ë¤À¡£
Å·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¯ËÜºî¤Ç¡¢ÃçÌî¤Ï¡ÖÅ·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿Äï¡¦½¨Ä¹¤ò¹¥±é¡£2·î15ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè6²ó¤Ç¤Ï¡¢·»¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤È¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÂÐÖµ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢°ì¶Ú¤ÎÎÞ¤òÎ®¤¹Ç÷¿¿¤Î±éµ»¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤â¡ÔÉ½¾ð¤¬Ë¤«¡Õ¤È¡¢¤½¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø¤æ¤È¤ê¤Ç¤¹¤¬¤Ê¤Ë¤«¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ê¤É¤Ç¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ëÌò¤É¤³¤í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿ÃçÌî¡£ËÜºî¤Ç¤Î¼ç±é¤òµ¡¤Ë¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ÈÂ¸ºß´¶¤¬²þ¤á¤Æ¹¤¯Ç§¼±¤µ¤ì¤¿·Á¤À¡£
¡ÔÂæ»ì¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤ÎÉ½¾ð¤¬¤¤¤¤¡Õ
¡ÔÂç²Ï¤Ç¥¿¥¤¥¬¤¬²½¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÄ¶°ìÎ®ÇÐÍ¥¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¡£°ìµ¤¤Ë²Ö³«¤¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡Õ
¡Ô¸µ¡¹¼ÂÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬º£²ó¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç·èÄêÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡Õ
¡Ô±éµ»¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢ÃÏÌ£¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤¬²Ú¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Õ